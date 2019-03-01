Kayyımların taşınmazları devretmesi Meclis'e taşındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, DBP’li belediyelere atanan kayyımların taşınmazları devretmesi ve belediyeleri borçlandırmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kayyım atanan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) belediyelerinde yaşanan usulsüzlük ve yolsuzlukları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Sayıştay raporlarına göre kayyım atanan belediyelerde ciddi mali açıkların olduğu ortaya çıktığına işaret eden Güzel, belediyelerin hazineye borçlanmalarının yüzde 85 oranında arttığını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Cumali Atilla’nın belediyenin taşınmazlarını usulsüz bir şekilde İçişleri Bakanlığı ve Diyanet Başkanlığı’na bağlı olan İl Müftülüğü’ne tahsis ettiği bilgilerinin olduğunu ifade eden Güzel, ayrıca Kayapınar Belediyesi’ne ait olan taşınmazın Kaymakamlığa devredildiğini ve yine tarihi Ulu Cami yanında bulunan belediyenin eski binası da İl Müftülüğü’ne tahsis edildiğini aktardı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atandığında borcunun bulunmadığını aynı zamanda kasasında para bulunduğunu dile getiren Güzel, belediyenin kayyım tarafından yönetilmesi ardından borç batağına girdiğini, yapılması gereken ödemelerin seçim sonrasında bırakıldığını ileri sürdü.

Güzel, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

"Halkın kendi iradesiyle seçtiği belediyelere kayyım atandıktan sonra belediye ait ne kadar taşınır ve taşınmaz kamu kaynağı satışa çıkarılmıştır? Bu kaynakların satışa çıkarılmasının gerekçesi nedir?"

"Belediyeye ait taşınır ve taşınmaz kamu kaynakları kimlere nasıl bir usulle satışa çıkarılmıştır?"

"Seçimlere günler kala belediyeye ait taşınmazların İçişleri Bakanlığı ve Diyanet Başkanlığına bağlı olan İl Müftülüğüne tahsis edilmesinin hukuki, ahlaki ve politik gerekçesi nedir?"

"Belediyeye ait kamu kaynakları satışa çıkarılması kararı nasıl alınmıştır? Bu kararlar Belediye meclisinin onayından geçmiş midir? Belediye Meclisinin onayından geçmemişse usule aykırı işlem yapıldığı gerekçesiyle kayyum ve ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılacak mıdır? Ve oluşan zararlar nasıl tanzim edilecektir?"

"Seçimlere günler kala Özellikle Sur’da 14 büyük parsel halindeki yaklaşık 180 dönüm civarındaki arazinin değerinin çok altında iktidar yandaşlarına satışa çıkarılması kararını evleri yıkılan ve göç etmek zorunda kalan Sur Halkına nasıl açıklıyorsunuz?"

"Basına da yansıyan bilgilere göre belediyeye ait kamu kaynaklarının usulsüz bir şekilde değerlerinin altında kamu yararı gözetilmeksizin satışa çıkarılmasının iddia edildiği gibi yaklaşan yerel seçimlerle bir ilgisi var mıdır? İddialara göre “yangından mal kaçırır” gibi belediyeye ait kamu kaynaklarının satılması, seçimlerin kaybedileceği öngörüsünden mi kaynaklanmaktadır?"

"Sıfır borçla belediyeye atanan kayyım geldikten sonra hangi bankalardan ne kadar kredi çekilmiştir?"

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait şu anki toplam borç ne kadardır? Ödemelerin seçim sonrasına bırakılmasının nedeni de seçimlerin kaybedileceği öngörüsü müdür?”

(HABER MERKEZİ)

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