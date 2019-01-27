HDP adayları: Seçimler kayyımlara karşı bir referandum

Kayyım atanan Van, Yüksekova, Silopi belediyeleri için HDP’den aday olan belediye eş başkanları, seçimlerin kayyımlara karşı bir referandum olduğunu belirterek belediyeleri yeniden halka açacaklarını söylediler.

"USULSÜZLÜKLER SAYIŞTAY RAPORLARINDA ÇARŞAF ÇARŞAF AÇIĞA ÇIKTI"

Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, kayyımın faaliyetlerine ilişkin “Herkesi KHK ile ihraç edip ya da işten attılar. Sadece işten atmalar değil, hizmet adına yaptıkları bir şey yok. Bunu halk çok iyi görüyor ve not ediyor, kimsenin gözünden kaçmaz. Küçücük bir iş veya yol için defalarca kez ihaleye çıkarılması, yandaşlara peşkeş çekilmesi, buraya gelen firmaların kimler olduğu, kimlerin iş aldığı ve kimlere para olarak aktarıldığı hiç kimsenin gözünden kaçmıyor. Nitekim Sayıştay raporlarında çarşaf çarşaf yaptıkları yolsuzluklar, usulsüzlükler açığa çıkmış oldu. Kayyımların bu halka hizmet getirmediklerini biliyoruz” dedi.

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"İLK İŞİMİZ BELEDİYELERİ HALKA AÇMAK"

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Mustafa Avcı da, 31 Mart’ta belediyeleri yeniden halka teslim edeceklerini belirterek "Sadece kazanmak yetmez, tesis etmeye çalışacağız. Geçmiş bir pratiğimiz var, bu biliniyor. Kaç dönemdir yerel yönetimlerde bir tecrübe var. Bunlar doğal olarak bize güç ve moral veriyor. Geçmişten bugüne komünal bir emek söz konusudur. Yani yoğunlaşmış, harcanmış bir emek söz konusudur. Onu devralarak, eksik bırakılan ne varsa tamamlama yoluna gideceğiz. Her şeyden önce gasp edilmiş, kalekol durumuna getirilmiş o belediyeleri, hizmet binalarına dönüştürmek ilk hedefimizdir. O belediyeleri yeniden halkımızın hizmetine açacağız” dedi.

"KAYYIM POLİTİKASINA YANIT VERİLECEK"

Yüksekova Belediyesi eş başkan adayları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı | Fotoğraf: MA

Yüksekova Belediyesi eş başkan adayları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı, kayyım tarafından iradeleri yok sayılan halkla birlikte ilçeyi yönetmeye talip olduklarını söyledi.

20 yıl boyunca Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürüten Sarı, burada edindiği tüm tecrübelerini yerel yönetimler için kullanacağını söyledi. Seçimleri kayyım politikasına yanıt verme günü olarak değerlendiren Sarı, bunun karşısında temel hedeflerinin halk belediyeciliğini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Sarı, ”3 yıldan fazladır Gever halkı çamur ve toz içinde bırakılmış durumda. DBP’li belediyemizin projeleri kayyım atanmasının ardından sanki kendi projeleriymiş gibi sundu ama yine de yapamadı. Bu yarım bırakılmış çalışmalar sorunların üzerine yeni sorunlar ekledi. Hasar boyutunun tespiti önemli. Bizim temel projelerimiz alt yapı, üst yapının yanı sıra sosyal belediyecilik olacaktır” ifadelerini kullandı.

"KADIN KURUMLARINI DAHA GÜÇLÜ YAPACAĞIZ"

Yüksekova Belediyesi eş başkan adayı Remziye Yaşar da atanan kayyımın ilçede kadına dair ne varsa yok ettiğini belirterek, “Binevş Kadın Evi başta olmak üzere DBP’li belediyenin ortaya koyduğu birçok proje kaldırıldı. Kadın belediye eş başkan arkadaşlarımız görevden alınarak tutuklandı. Kapatılan kadın kurumlarını tekrardan açarak eskisinden daha güçlü bir hale getireceğiz” dedi.

Halkın yönetimde olacağının altını çizen Yaşar, “Halk sadece seçim günü oyunu kullanıp geri gelmeyecek. Halk belediyeye ilişkin alınan her kararda söz sahibi olacak. Tüm çalışmaları halkla birlikte yürüteceğiz” dedi.

‘DEMOKRASİNİN ÖNÜ KAPATILMAK İSTENİYOR’

Silopi Belediyesi eş başkan adayları Adalet Fidan ve Süleyman Şavluk | Fotoğraf: MA

Yıllardır özellikle Silopi’de siyasi çalışmalar içerisinde yer alan eş başkan adaylarından Süleyman Şavluk, birçok yerde kayyımlarla halkın iradesinin ipotek altına alındığına dikkat çekti. Özellikle kentte geçtiğimiz yıllarda ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ardından yüzlerce insanın gözaltına alındığı ve tutuklandığını, kentin bir bölümünün yıkıldığını hatırlatan Şavluk, baskılarla birlikte demokrasi mücadelesinin de önünün kapatılmak istendiğine işaret etti.

“Bu seçimleri hukuk ve demokrasi referandumu olarak görüyoruz” diyen Şavluk, “Çünkü hukuk ve demokrasiyi ayaklar altına aldılar. Halk da referandum gibi sandık başına gidip, kayyımları ortadan kaldıracak” değerlendirmesinde bulundu.

Kentin tanınmış siyasetçilerinden biri olan eş başkan adayı Adalet Fidan da insanların şu an özgür bir şekilde belediyeye gidemediklerini kaydederek, gençler arasında baş gösteren fuhuş ve uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için projeler üreteceklerini dile getirdi. (MA)

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