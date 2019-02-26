Tüm Bel-Sen: Kayyımlar, seçimden önce kadrolaşma telaşında

Tüm Bel-Sen Merkezi Yürütme Kurulu, kayyım atanan belediyelerdeki kadrolaşma girişimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sendika genel merkezinde yapılan toplantıda konuşan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, yerel demokrasinin kayyımlar aracılığıyla ortadan kaldırıldığını ifade ederek, Sayıştay aracılığıyla da usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığını söyledi. Bozkurt, “Kayyım atanan üçü büyük şehir olmak üzere 13 belediyede 196 usulsüzlük tespit edilmiştir. İhraçlar yoluyla belediye kadrolarını boşaltan kayyımlar şimdi de buraları kendi yandaşlarıyla doldurmak için alelacele mülakatla personel alımlarına girişmeye başladılar” dedi.

USULSÜZLÜKLERE YENİLERİ EKLENİYOR

OHAL ile birlikte kayyım atanan belediyelere, 31 Mart seçimlerinden önce "yandaş personelle doldurulacağını" ifade eden Bozkurt, kentlerin seçilmişler eliyle değil atanmışlar eliyle yönetilir hale getirildiğini söyledi. Kayyımlarla birlikte "mali kaynakların, taşınmaz mal varlıklarının yandaşlara peşkeş çekildiğini" belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

“Sayıştay, kayyım atanan üçü büyük şehir olmak üzere 13 belediyede 196 usulsüzlük tespit edilmiştir. Yine bölgede kayyım atanan bazı belediyelerde bir yıl önce Sayıştay raporlarına ek olarak İçişleri Bakanlığı müfettişlerince 'yolsuzluk, iltimas, ihaleye fesat karıştırma, ranta' dair şikayetler sonucunda belediyeye atadıkları 9 kayyım daha önceden görevden alınmıştı.”

"ÜYELERİMİZ KHK'LERLE İŞTEN ATILDI"

Bu süreçte belediyecilik anlayışıyla hizmet üretmeye çalışan kültür merkezleri, tiyatrolar, kreşler, kütüphaneler hatta taziye evlerinin bile kapatılıp buralarda çalışanların işten atıldığını dile getiren Bozkurt, “OHAL kapsamında genel merkez ve şube yürütme kurullarından arkadaşlarımızın da içinde olduğu bin 567 üyemizin birçoğu kayyımla yönetilen belediyelerde, kadrolaşmayı tamamlamak mantığı ile bir gecede KHK'lerle işte atılmıştır. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Derik gibi belediyelerde sendikamızın geçmişte imzaladığı ve halen yürürlükte olan toplu sözleşmeleri tek taraflı olarak feshederek, emekçilerin hakları gasbedilmekte ve yetkisiz yandaş sendikayla geçerliliği olmayan sözleşmeler imzalanmaktadır” diye konuştu.

"SEÇİMDEN SONRA İŞ YAPAMAZ BELEDİYELER AMAÇLANIYOR"

OHAL inceleme komisyonunda karara bağlanmamış ve yargı yolu henüz tüketilmemişken boşaltılan kadroların, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde mülakatlara dayalı personel alımlarıyla doldurulmasına tepki gösteren Bozkurt, seçimlerle birlikte işbaşına gelecek belediye başkanlarının iş yapamaz hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Seçime günler kala alınan bu kadroların seçilecek belediye yönetimlerine "son dakika darbesi" olduğunu söyleyen Bozkurt, “Tüm Bel-Sen, belediyelerin içleri boşaltılıp enkaz haline getirilmesine sessiz kalmayacaktır. Emekçilerle birlikte hak, hukuk ve adalet mücadelemizi, demokratik haklarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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