İş cinayeti davasında "KHK" gerekçesiyle kayyım beraat ettirildi

TMSF tarafından el konulan Lale Yapı’ya ait bir binanın inşaatının asansör işini yapan şirkette görevi olmamasına rağmen asansör montajında çalıştırıldığı sırada çalıştırılan 24 yaşındaki Emre Tombuloğlu'nun ölümüne ilişkin davada kayyım sanık Süleyman Yıldız beraat etti. Asli kusurlu bulunan asansör şirketinin sahibine ise 31 bin 850 TL adli para cezası verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre Ankara Batı 9. Asliye Ceza Mahkemesi, TMSF tarafından el konulan inşaatta “getir-götür işlerine” bakması için işe alınan, ancak hiçbir uzmanlığı olmamasına karşın asansör montajında görevlendirilen Emre Tombuloğlu’nun asansör boşluğuna düşerek ölümüne ilişkin açılan davada, kayyım sanık Süleyman Sarıyıldız’ı beraat ettirdi. Mahkeme, “hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağı”na ilişkin KHK maddesini, “iş cinayeti” için uyguladı.

MONTAJ SIRASINDA ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Çalışma Ekonomisi bölümünden henüz yeni mezun olan Emre Tombuloğlu askere gitmeye hazırlandığı süreçte, 15 Temmuz sonrası TMSF tarafından el konulan Lale Yapı’ya ait Tulip Life adlı binanın inşaatının asansör işini yapan Süper Astem Mühendislik İnşaat Asansör Şirketi’ne “getir-götür işlerine” bakması için işe girdi.

Emre Tomboloğlu, görevi olmamasına rağmen işe başladığı 5. günde asansör montajına yardım için görevlendirildi. 21 Temmuz 2017’de montaj sırasında asansör boşluğuna düşen Tombuloğlu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KAYYIM BERAAT ETTİ, ŞİRKET SAHİBİNE PARA CEZASI VERİLDİ

Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporunda, asansör şirketinin sahibi Y.D. asli kusurlu, Lale Yapı Malzemeleri İnşaat Şirketi’ni temsil eden kayyım Süleyman Sarıyıldız ve ölen Emre Tombuloğlu tali kusurlu bulundu.

22 Ocak 2019’da Ankara Batı 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, asansör şirketinin sahibi Y.D.’ye taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu cezayı 31 bin 850 TL adli para cezasına çeviren mahkeme, taşeron şirket sahibinin bu parayı 20 eşit taksitle ödemesine karar verdi.

Mahkeme, kayyım Süleyman Sarıyıldız’ın ise “yüklenen suç açısından kusurunun bulunmaması nedeniyle” beraatına hükmetti. Kararın gerekçesinde 691 sayılı KHK’nin 11. maddesiyle 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde görev alan kayyımların görevlerinden dolayı “hukuki, idari, mali ve cezai” sorumluluğunun doğmayacağı belirtildi.

KARAR İTİRAZ EDİLDİ

Tombuloğlu ailesinin avukatı Pelin Erçelik Kayalı, istinaf mahkemesine itirazda bulunduklarını belirtti. Ceza alan Y.D’nin avukatı Enes Yalçın, mahkeme kararının “Eğer kayyım şirketin içini boşaltsa, nitelikli dolandırıcılık yapsa, hatta bir noktada adam öldürse dahi sorumlu değildir” anlamına geleceğini belirterek, bu durumun kabile hukuku mantığı ile kamu gücü kullanan bir sıfata “mutlak sorumsuzluk alanı” yarattığını kaydetti.

Öte yandan SGK, iş cinayetinde yaşamını yitiren Emre’nin anne ve babasına henüz 5 günlük sigortalı çalıştığı gerekçesiyle maaş da bağlamadı. (HABER MERKEZİ)