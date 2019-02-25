Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ‘kayyım’ tehdidinde bulundu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Yozgat mitinginde konuştu. Konuşmasında HDP’yi ve HDP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan, “Şimdi diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız.' Bak söylüyorum; devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyımları atarız” dedi.

HDP'nin İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmadığını hatırlatan Erdoğan, “Kardeşlerim bakın, ne diyor? 'Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz, batıda AK Parti-MHP'yi kaybettireceğiz.' Ahlaksıza bak ya. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge ne zaman çıktı? Size bu ülkeyi böldürtmeyiz, ülkemizi bölemeyeceksiniz. Şimdi diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız'. Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa bak söylüyorum. Devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek olursanız veya terörde kullanacak olursanız hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumları atarız ve sizlerle yola devam etmeyiz” dedi.

ERDOĞAN SÖMÜRÜ DÜZENİNİ DURDURMUŞ

Erdoğan daha sonra Tokat’ta AKP’nin düzenlediği mitingde konuştu. 31 Mart'ta destek beklediklerini söyleyen Erdoğan, ekonomiden dış politikaya kadar yaşanan sorunların tümünü ‘dış güçler’in oyunlarına bağladı ve “Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden destek istiyoruz” dedi.

AKP iktidarları öncesindeki dönemlerde yaşanan ekonomik krizlere değinen Erdoğan, o dönem krizin faturasını ödeyen vatandaşların bugün refaha ulaştığını ileri sürdü:

“Bu ülke 2 anahtar vadedenlerin, tam tersine vatandaşın evinin, arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı. Bu millet, gecelik faizlerin yüzde 7500'li gördüğü, dövizin bir gecede ikiye katlandığı kötü günlere şahitlik etti. Vatandaşın çoluk çocuğunun rızkından keserek ödediği vergiler faiz lobilerine, rant peşinde koşanlara, üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış 3-5 kişiye peşkeş çekildi. Siz 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde biz bu sömürü düzenine de kararlı bir şekilde 'dur' dedik.” (HABER MERKEZİ)