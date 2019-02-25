‘Kayyım belediyenin mallarını kaymakamlığa verdi’ iddiası

Diyarbakır Kayapınar Belediyesine atanan kayyımın belediye ait taşınmazları hibe adı altında kaymakamlığa verdiği iddia edildi. İddiayı HDP Kayapınar Belediyesi eş başkan adayları Kezban Yılmaz ve Necati Pirinççioğlu, yaptıkları açıklamayla duyurdular.

Kezban Yılmaz ve Necati Pirinççioğlu, Kayapınar Belediyesi kayyımın belediye taşınmazları ve bütçesi üzerindeki tasarruflarına ilişkin HDP ilçe binasında açıklamalarda bulundu. 3 yıl önce kayyımın atandığı ve iki kez kayyımın değiştirildiği belirtilen açıklamada, belediyenin apar topar yeni binaya taşındığı ve eski binanın kaymakamlığa hibe edildiği dile getirildi. Açıklamada şunlar belirtildi: “Belediyeye ait çocuk kreşi olan Zarokistan’ın mülkiyeti ile birlikte Kaymakamlığa, Cigerxwin Kültür Merkezinin Halk Eğitim Müdürlüğü’ne, belediyeye ait 100 dönümlük seranın Kaymakamlığın ilgili birimlerine devredildiği duyulmuştur. İller Bankasından; geri ödemesi 31 Mart Yerel Seçim takviminden hemen sonra Nisan ayında olmak üzere trilyonlarca kredi çekilmiş olduğu; yine birçok devlet bankasına trilyonlarca kredi başvurusunun yapıldığı, hatta bankaların biri tarafından 20 trilyonluk bir kredi başvurusunun onaylanmış olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.”

İŞÇİ ALIMLARINDA REFERANS AKP VE MHP İL BAŞKANLARI

Kayapınarlılar için harcanması gereken bütçenin de yereldeki kuruluşların yapması gereken iş ve işlemlerde kullanıldığı belirten açıklamada, “Belediye adına ihale etmiş olduğu işlere ait ödemelerin yapılmadığı ve bu ödemeleri Nisan ayı sonrasına bırakıldığı, işçi alımlarında AKP ve MHP İl başkanları ile çeşitli organlarının referans alınarak yapıldığı duyumları ayyuka çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 13 mahallede ekonomik durumu düşük öğrencilere eğitim vermek üzere belediyenin açtığı Eğitim Destek Evinin mülkiyeti ile Kayapınar Belediyesi Spor Kompleksinin kaymakamlığın ilgili birimlerine; Kayapınar İlçesi Medya Mahallesinde bulunan Belediye ile Göç Vakfının ortak çalışmalar yürüttüğü Çocuk Merkezinin kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına devredildiği; Ekin Ceren Parkı’nın işletmesinin TÜRGEV’e 25 yıllığına kiralandığı ve yapımına devam eden belediye kütüphanesinin Kütüphaneler il Müdürlüğü’ne devredildiği bilgisine ulaşıldığı belirti. (HABER MERKEZİ)