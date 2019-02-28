Eşinden ayrılan M.K. ne boşanabiliyor, ne de şiddetten kurtulabiliyor

Volkan PEKAL

Adana

17 yıl önce evlendiği eşi tarafından yıllarca gördüğü şiddetten dolayı 4 yıl önce ayrılan M.K. isimli kadın boşanma davası açmasına rağmen 4 yıldır ne boşanabiliyor ne de defalarca şikayette bulunmasına rağmen maruz kaldığı tehditler sürüyor. Daha önce boşanma davası Adana 7. Aile Mahkemesi tarafından reddedilen M.K, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasının ikinci duruşması öncesi açıklama yaparak, Cerrah K’nin telefonla arayıp; “Sizi öldüreceğim. Sizi yaşatmayacağım” şeklinde tehdit ettiğini anlatarak ceza almasını istedi. Duruşma delillerin toplanması ve M.K’nin psikolojik durumunu gösteren raporun alınması için 13 Haziran tarihine ertelendi.

‘ARTIK KURTULMAK İSTİYORUM’

Daha önce de boşanma talebi reddedilen M.K, eşinin kendisine 2015 yılında uyguladığı fiziksel ve cinsel saldırıyla ilgili dava açtı. Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşması öncesi Mor Dayanışma ile birlikte açıklama yapan M.K, Cerrah K’nin evliliği boyunca kendisini yaktığını, kolunu kırdığını, döverek 4 aylık çocuğunu düşürdüğünü belirterek “Artık kurtulmak istiyorum” dedi. 4 yıl geçmesine rağmen hâlâ boşanma davasından bir sonuç alamadığını dile getiren M.K, “Mahkemeye, hastayım, engelliyim diye rapor sunup gelmiyor. Hiç dinlenmedi. Hiç kimse onun korkusundan kimse gelip bana şahitlik yapmadı. Mahkeme başvurumu reddetti” dedi. Mor Dayanışma adına konuşan Pelin Çiçek ise defalarca şikayette bulunduklarını ifade ederek “Artık sonuç almak istiyoruz” dedi.

ŞİDDETE RAĞMEN BOŞANMA TALEBİ REDDEDİLMİŞ

Davayı gazetemize değerlendiren Adana Kadın Platformu avukatlarından Sevil Aracı, M.K.’nin maruz kaldığı fiziki ve cinsel saldırıya karşı şikayetlerde bulunduğunu belirterek “10’larca dosyası var. Bazı şikayetlerini de tehdit aldığı için geri çekmiş. Sanık, bazı dosyalardan ceza da almış. Boşanma davası delil yetersizliğinden 7’inci Aile Mahkemesi tarafından reddedilmiş” dedi. M.K’nin 4-5 yıldır boşanmaya çalıştığını dile getiren Aracı, “Tehdit ediliyor. Hâlâ uğradığı bir şiddet var. Mücadelesi kadınların dayanışması ile gündeme gelmiş, sonuca ulaştırılması kadın dayanışması ile gerçekleştirilecek. Sanığın ceza almasını istiyoruz” dedi. Sanığın cezalar almasına rağmen şiddete devam ettiğinin altını çizen Aracı, “Yargı sistemimizde bu tip olaylara karşı cezalandırmada eksiklikler var. Ertelemeli ceza veriliyor. Fiziki olarak ceza çekmediği için şiddete devam ediyor. Yargı sisteminin işleyişinde de sıkıntı var” diye konuştu.