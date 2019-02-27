Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan: Bütçe, emekçinin denetiminde olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, seçim çalışmalarına işçi duraklarında devam etti. Sabahın erken saatlerinde seçim çalışmalarına başlayan Aslandoğan, işçiler ile sohbet etti, “İşçilerin adayıyız, elbette işçi duraklarında, fabrika önlerinde, emekçi semtlerinde olacağız” dedi.

"EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞATA HERKES TEPKİLİ"

“Ücretsiz ulaşım nasıl olacak?” diyen bir işçiye, “Belediyenin bütçesi bir tek emekçiye yok. Ranta ayrılan bütçenin ufacık bir bölümü bile ücretsiz ulaşım için yeterli olacaktır. O bütçe emekçilerin denetiminde olsun her şey yapılır” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

İşçi duraklarında servis bekleyen kadın işçiler, Aslandoğan'a sorunlarını aktardı. “Herkes başa geçince aynı oluyor” diyen bir kadın işçi ekonomideki kötü gidişata tepki göstererek konuşmasına başladı. Mutfak masraflarından yana şikayetlerini dile getiren kadınlar, "Faturalar geliyor, çocukların ihtiyaçları, iş temposu derken hiçbir şeye yetişemiyoruz. Gelen zamlar yüzünden kendimize bir parça kıyafet bile alamadık. Kışın masraflar daha da artıyor. İş imkanı kısıtlı zaten, ha bugün ha yarın çıkarılacak mıyız diye bekliyoruz” dedi.

"TOPLUMSAL BİR DÖNÜŞÜM İÇİN PLANLAR YAPILACAK"

Emekçi mahallelerinde işçilerin yaşam koşullarının giderek kötüleştiğini vurgulayan Aslandoğan, “Bugünki yerel yönetimler hiçbir sorunu çözecek durumda değil. Çünkü onlar, bir avuç patrona hizmet ediyor. Bizler ise söz tutmak yerine diyoruz ki işçiler, kadınlar söz sahibi olacak. Onların istekleri doğrultusunda hareket edeceğiz” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Hem bildiri dağıtıp hem de işçilerin sorunlarını, taleplerini dinleyen Aslandoğan şöyle konuştu: Kadın işçilerin sosyal yaşama katılımının olmadığı emekçi semtlerinde kreşler, sığınma evleri, yeni iş alanları açılacak. Toplumsal bir değişim-dönüşüm için planlar yapılacak. Ulaşım ücretsiz olacak, belediyelerin bütçesi emekçiler için kullanılacak.

KAYSERİ GAZETECİLER CEMİYETİNE ZİYARET

Kayseri Gazeteciler Cemiyetine de ziyarette bulunan Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, buradaki konuşmasında “Kayseri’de iki ittifak yarışıyormuş hissiyatı oluşturuluyor. Sermaye partilerinin ittifakına karşı, emekçilerin ittifakı olarak biz de adayız” ifadelerini kullandı.

"DÜZEN PARTİLERİ SEÇİM BÜTÇESİ ALMASIN"

İttifakların ciddi miktarlarda seçim bütçesi aldığına değinen Aslandoğan, “Ekonomideki gidişattan toplumun her kesimi şikayetçi. Yoksulluk içinde bir yaşam süren emekçilere sırt çevriliyor. Biz, emekçilerin katkılarıyla çalışmamızı sürdürüyoruz. Gelin siz de bütçeyi emekçiler için kullanın, kendi imkanlarınızla çalışma yürütün” dedi.

İşçilerin, kadınların, gençlerin sosyal yaşama katılımının olmadığına değinen Aslandoğan, “Belediyeler şirket yönetir gibi yönetiliyor. Her şeyden para alınıyor. Bütçeler bir avuç patrona rant ile sunuluyor. Emekçinin derdini dinleyen yok. Bizler emekçilerin talepleri doğrultusunda planlar yapacağız” diye konuştu.

"YAŞAM ALANLARIMIZI KORUYAN BİR PLAN İLE HAREKET EDECEĞİZ"

Çevre ve doğanın giderek talan edildiğine değinen Aslandoğan şöyle devam etti: İlimiz Kayseri, kentsel dönüşüm adı altında ranta açılıyor. Şehrimiz beton yığını haline getiriliyor. Birilerine para kazandırıyorlar, emekçiler şehrin dışına itiliyor. Doğa, yeşil, sokak hayvanları, kültürel zenginliklerimiz korunmuyor, aksine daha kötü hale getiriliyor. Türkü, Kürdü, Çerkesi, Alevisi-Sünnisi tüm değerlerimizi, zenginliklerimizi koruyarak, düşüncelerini olmazsa olmazımız yaparak hareket edeceğiz. (Kayseri/EVRENSEL)