Denizli Bağımsız Adayı Kırgız: JES'ler tarım alanlarını yok ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını ziyaret etti. Hükümetin tarım politikalarına eleştiriler getiren Kırgız, “Bir yandan sermaye tekellerinin hizmetine sunulan doğa talan edilirken diğer yandan da çiftçi üretemez, halk tüketemez hale geldi” diye konuştu.

HALK MECLİSLERİ VURGUSU

Kent yönetimine dair kendini diğer tüm adaylardan ayıran en önemli farkın "Halk Demokrasisi" olduğunu vurgulayan Kırgız, “Bizim yönetim anlayışımızda esas ‘Halk Meclisleri’dir. Her mahalleden, her sokaktan, her meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu, demokratik kitle örgütlerinden temsilcilerin bulunduğu bu meclis, en yetkili organdır. Halk, belediye başkanı seçtiği adayı bir sonraki seçimleri beklemeden geri çağırma yetkisine sahiptir” dedi.

JEOTERMAL TARIM ALANLARINI YOK EDİYOR!

Fotoğraf: Evrensel

Sarayköy’de yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES) ile ilgili de konuşan Kırgız, “Jeotermal santralde kullanılacak yer altı suyunun tekrardan yerin 3 bin metre altına basılması gerekir. Fakat yüksek maliyetten dolayı şirketler buna yanaşmıyor. Aydın’da örneklerini yaşadık. İncirlikler zeytin ağaçları kurudu. Hasköy halkı JES istemiyor fakat şirketler zorluyor. Burada halkın tercihi mi şirket tercihi mi baz alınacak?” sorusuyla halk demokrasisi vurgusunu yineledi.

TANZİM SATIŞLARI ÇÖZÜM MÜ?

Pazaryeri çalışmalarından bahseden Kırgız, “Geçtiğimiz haftalarda pazarcıları gıda teröristi ilan ettiler. Çiftçinin masrafları tavan yapmışken nasıl ucuza üretecek, nasıl ucuza satacak? Pazarcıyı suçlayarak tarımın bu hale gelmesindeki sorumluluklarını gizliyorlar” dedi.

Tanzim satışlarının sosyal belediyecilikte de var olabileceğini aktaran Kırgız, “Üretim kooperatifleri kurularak halka ucuz gıda götürmek mümkün. Fakat bunun altyapısı halkçı tarım politikalarıyla oluşturulmalı. Üreten çiftçi desteklenmeli. Tekelci sermayeyle araya keskin sınırlar çizilmeli. Geçmişte örnekleri var. İktidar bu hamle ile yalnızca 31 Mart’ı hedefliyor. Bu çözüm değil aldatmacadır” diye konuştu. (Denizli/EVRENSEL)