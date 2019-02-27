27 Şubat 2019 15:34

"Gediz Deltası korunmazsa yapılaşma kaçınılmaz olacak"

Gediz Deltası Sulak Alanı'nın koruma bölgesinin daraltılmasına karşı açılan davada bölgedeki canlı yaşamının tehlikede olduğu ifade edildi.

"Gediz Deltası korunmazsa yapılaşma kaçınılmaz olacak"

Fotoğraf: Doğa Derneği

    • Paylaş

    Metehan UD
    İzmir

    Gediz Deltası Sulak Alanı'nın koruma bölgesinin daraltılmasına karşı açılan davada bölgedeki canlı yaşamının tehlikede olduğu, yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olunduğu ifade edildi.

    İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin yapımının önünü açan Ulusal Sulak Alan Komisyonu'nun (USAK) Gediz Nehri Sulak Alanı Koruma ile ilgili kararına karşı açılan dava bugün görüldü. Gediz Deltası'nın koruma sınırlarını küçülterek sit derecelerini düşüren kararın iptali isteniyor. İzmir Bölge Adliyesi 3. İdare Mahkemesinde görülen duruşmaya davayı açan Doğa Derneğinin üyeleri, Avukat Cem Altıparmak ve bölge sakini Ali Rıza Avcan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının avukatı katıldı.

    Duruşmada ilk olarak söz alan Ali Rıza Avcan, yapılaşmanın Gediz Deltası'na yönelik doğru genişlediğini belirterek "Kuşların, bitkilerin yaşam alanlarının yok olması beni rahatsız ediyor. Söz konusu bölge Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bir alan. Bu bölgenin doğa özelliklerinde köklü bir değişiklik olmadığı süre statülerinde değişiklik mümkün olmamalıdır. Yerel yönetim adaylarının da Gediz Deltası'nı Unesco'nun dünya mirası listesine dahil etmek istediklerini ifade ettikleri bu alan korunmalıdır. Bu bölge için bir çok inşaat sahibi firma ya da sanayi kuruluşları sıraya girmiş durumda. Vereceğiniz karar bu insanları sevindirmesin. Canlıları yerlerinden etmeyelim, el birliği ile bu alanı koruyalım" dedi.

    "UNESCO'NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİREBİLİR"

    Doğa Derneği Avukatı Cem Altıparmak da, hassas bölge ile kontrollü kullanım alanlarının kurul tarafından ince bir yol ile ayrıldığını ifade ederek şunları söyledi "Bu yolun sol tarafı hassas koruma alanı, sağ tarafı ise kontrollü kullanım alanı ve bu iki bölgenin ekolojik açıdan birbirlerinden farklı yok. Kontrollü kullanım alanı adı altında her türlü yapılaşmanın önünü açılıyor.Kontrolsüz bir yok oluşa sürüklenmek isteniyor.  Mahkemeniz izin verirse eğer bir süre sonra burada villalar ya da fabrikalar yükselebilir. Gediz Deltası, Unesco'nun Dünya Mirası listesine girebilir, bütün özelliklerini taşıyor tek şartla o da koruma altına kalarak".

    Bakanlığın avukatı ise bölgedeki askeri ve sanayi yapılaşmanın olduğunu belirterek derecesi düşürülen alanın hassas koruma altında kalmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

    Mahkeme kararını önümüzdeki günlerdeki açıklayacak.

    BİLİRKİŞİ GEDİZ DELTASININ KORUNMASINI İSTEDİ

    Davaya sunulan 57 sayfalık bilirkişi raporunda, bölgede yapılmış ve yapılması olası müdahaleleri alanın su ve tuz dengesini bozacağı ve doğal vejetasyonun buna bağlı olarak, başta kuşlar olmak üzere diğer canlıların dağılımını etkileyeceğinin belirtildiği raporda, "bu bilgiler ışığında dava konusu işlemin Gediz Deltası Flora ve habitat bütünlüğünün üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı düşünüldüğünden uygun görülmemektedir" denildi.

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ işçileri yarım gün iş bıraktı
    SONRAKİ HABER

    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yerel seçimde ‘Bağımsız adaylar’la mücadele 

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Bu hukuka karşı nasıl bir felsefe?

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçinin bu kadar kolay öldürüldüğü bir ülke var mıdır?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    200 metre

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    İşçilerle işverenlerin ‘pasif agresif’ ilişkileri

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Mete Tunçay'dan Lerna Ekmekçioğlu'na, Talin Suciyan'a uzanan araştırmacı çizgi

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Genç hekimler sanki küsmüş
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak
    Burhanettin Kocamaz, Mersin belediye başkanı adayı olamayacak

    YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla'da kimyasal koku: Vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı
    Tuzla'da kimyasal koku: Vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı

    Tuzla'daki kimyasal kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü serbest bırakıldı.

    Ekoloji Birliği: AİHM'nin Hasankeyf kararı kabul edilemez
    Ekoloji Birliği: AİHM'nin Hasankeyf kararı kabul edilemez

    Ekoloji Birliği, AİHM’nin baraj suları altında kalma tehdidindeki Hasankeyf ile ilgili kararına tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı kesin olarak düştü
    CHP’nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı kesin olarak düştü

    YSK, Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti.

    İZELMAN'da anlaşma sağlanamadı, TİS arabulucuya gitti
    İZELMAN'da anlaşma sağlanamadı, TİS arabulucuya gitti

    İZELMAN'da bugün gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmadı. Arabulucu süreci başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Hindistan-Pakistan gerilimi: Savaş uçakları düşürüldü iddiası
    Hindistan-Pakistan gerilimi: Savaş uçakları düşürüldü iddiası

    Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik büyüyor. Karşılıklı savaş uçaklarının düşürüldüğü iddiaları sonrası sivil uçuşlar durduruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Mersin ve Zonguldak'tan işsizliğin fotoğrafı
    Mersin ve Zonguldak'tan işsizliğin fotoğrafı

    Mersin'de 70 kişilik geçici iş için 13 bin 9 kişi başvuru yaparken, Zonguldak'ta 1 kişilik temizlik görevlisi kontenjanına 6 bin 198 kişi başvurdu.

    Baba istismarına uğrayan kardeşlerden çağrı: Davamıza sahip çıkın!
    Baba istismarına uğrayan kardeşlerden çağrı: Davamıza sahip çıkın!

    Babalarının cinsel saldırısına maruz kalan üç kız kardeş, yarın Urfa'da görülecek duruşma için dayanışma çağrısı yaptı: Desteğe ihtiyacımız var.

    Komünist Manifesto 171 yaşında
    KOMÜNİST MANİFESTO 171 YAŞINDA

    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?
    Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal’in eserleri neler?
    Hatayspor, Galatasaray karşısında "mucize"nin eşiğinden döndü
    Hatayspor, Galatasaray karşısında "mucize"nin eşiğinden döndü
    GÜNCELLENDİ
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman uğurlandı
    Sinema Oyuncusu Aytaç Arman uğurlandı
    Başkaldıran ve güçlü bir kadın: Medea
    Başkaldıran ve güçlü bir kadın: Medea
    Cerrahpaşa’da yemek ihalesine ilişkin çarpıcı iddialar
    Cerrahpaşa’da yemek ihalesine ilişkin çarpıcı iddialar

    Cerrahpaşa’da yemek ihalesinine ilişkin ciddi iddialar gündeme geldi. İddiaları duyuran işçiler işten atıldı.

    Kayseri’deki teknik lisede uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı
    Kayseri’deki teknik lisede uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı

    Kayseri Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde uygulama dersinde maden eritilirken patlama meydana geldi. 4 öğrenci yaralandı.

    'Taksim Eğitim Araştırma hastanesinde milyonluk vurgun' iddiası
    'Taksim Eğitim Araştırma hastanesinde milyonluk vurgun' iddiası

    Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 milyon liralık temizlik malzemesi çalındı. Olayda ihmali bulunanların ise sadece görev yeri değiştirildi.

    Savcı Fincancı, Önderoğlu ve Nesin için 7,5 yıla hapis cezası istedi
    Savcı Fincancı, Önderoğlu ve Nesin için 7,5 yıla hapis cezası istedi

    Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği davasında savcı, Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin için hapis cezası istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'tan Kim'e: Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum
    Trump'tan Kim'e: Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'la Vietnam'da bir araya geldi. Trump, Kim'e "Büyük bir lidersiniz" dedi.

    Kadın pazarcılar: Ekmeğimize göz dikiyorlar ama yılmayacağız
    Kadın pazarcılar: Ekmeğimize göz dikiyorlar ama yılmayacağız

    Diyarbakır Jiyan Kadın Semt Pazarı’nın kadın pazarcıları, erkek pazarcıların yerlerine göz dikmesine tepkili. Kadınlar tepkilerini Evrensel’e anlattı.

    Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ işçileri yarım gün iş bıraktı
    Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ işçileri yarım gün iş bıraktı

    Bir yıllık birikmiş ikramiyelerini alamayan Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ işçileri yarım gün iş bıraktı.

    BETAM: 2019'da işsizlik yüzde 12.1 olacak, ekonomi yüzde 3.8 küçülecek
    BETAM: 2019'da işsizlik yüzde 12.1 olacak, ekonomi yüzde 3.8 küçülecek

    Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, 2019'daki işsizlik ve ekonomik küçülme oranlarına dair öngörülerde bulundu.

    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi
    ODTÜ'de etkinlik yasakları, atölye etkinlikleriyle protesto edildi

    ODTÜ öğrenci toplulukları, etkinliklerinin engellenmesine karşı stant açarak, bilgi yarışması, stencil atölyesi gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve Ankara'da kadınlardan 8 Mart’a çağrı
    İstanbul ve Ankara'da kadınlardan 8 Mart’a çağrı

    İstanbul ve Ankara’da kadınlar 8 Mart programını açıkladı; yoksulluğa, krize, kadın cinayetlerine ve tacizlere karşı alanlarda olacaklarını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Berkin Elvan davasında polis yine tutuklanmadı, keşif kararı çıktı
    Berkin Elvan davasında polis yine tutuklanmadı, keşif kararı çıktı

    Berkin Elvan’ın öldürülmesine ilişkin davada kanıtlara rağmen sanık polis yine tutuklanmadı, yıllar sonra olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi

    DİSK-AR araştırması ortaya koydu: Sendika ve TİS hakkı kağıt üzerinde
    DİSK-AR araştırması ortaya koydu: Sendika ve TİS hakkı kağıt üzerinde

    DİSK-AR 2019 sendikalaşma araştırması sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Veriler Türkiye’de sendikalaşma hakkının kağıt üzerinde kaldığını gösteriyor.

    GÜNCELLENDİ
    İBB Adayı Binali Yıldırım: Evliliğin sırrı ‘itaat et, rahat et’
    İBB Adayı Binali Yıldırım: Evliliğin sırrı ‘itaat et, rahat et’

    AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çekmeköy’de kadın seçmenlerle bir araya geldi.

    Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan: Bütçe, emekçinin denetiminde olacak
    Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan: Bütçe, emekçinin denetiminde olacak

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, işçi duraklarında ve emekçi semtlerinde yurttaşlarla görüştü.

    Kaboğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanmaya devam etti
    Kaboğlu, milletvekili seçilmesine rağmen yargılanmaya devam etti

    CHP Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, milletvekili olması nedeniyle, mahkemenin yetkisizlik kararı vermesini istedi.

    Guaido Venezuela’ya ‘geri dönecek mi’ muamması
    Guaido Venezuela’ya ‘geri dönecek mi’ muamması

    Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido geçen hafta gittiği Kolombiya’dan geri dönmedi. Guaido yakında döneceğini ileri sürdü.