"Gediz Deltası korunmazsa yapılaşma kaçınılmaz olacak"

Metehan UD

İzmir

Gediz Deltası Sulak Alanı'nın koruma bölgesinin daraltılmasına karşı açılan davada bölgedeki canlı yaşamının tehlikede olduğu, yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olunduğu ifade edildi.

İzmir Körfez Geçiş Projesi'nin yapımının önünü açan Ulusal Sulak Alan Komisyonu'nun (USAK) Gediz Nehri Sulak Alanı Koruma ile ilgili kararına karşı açılan dava bugün görüldü. Gediz Deltası'nın koruma sınırlarını küçülterek sit derecelerini düşüren kararın iptali isteniyor. İzmir Bölge Adliyesi 3. İdare Mahkemesinde görülen duruşmaya davayı açan Doğa Derneğinin üyeleri, Avukat Cem Altıparmak ve bölge sakini Ali Rıza Avcan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının avukatı katıldı.

Duruşmada ilk olarak söz alan Ali Rıza Avcan, yapılaşmanın Gediz Deltası'na yönelik doğru genişlediğini belirterek "Kuşların, bitkilerin yaşam alanlarının yok olması beni rahatsız ediyor. Söz konusu bölge Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınmış bir alan. Bu bölgenin doğa özelliklerinde köklü bir değişiklik olmadığı süre statülerinde değişiklik mümkün olmamalıdır. Yerel yönetim adaylarının da Gediz Deltası'nı Unesco'nun dünya mirası listesine dahil etmek istediklerini ifade ettikleri bu alan korunmalıdır. Bu bölge için bir çok inşaat sahibi firma ya da sanayi kuruluşları sıraya girmiş durumda. Vereceğiniz karar bu insanları sevindirmesin. Canlıları yerlerinden etmeyelim, el birliği ile bu alanı koruyalım" dedi.

"UNESCO'NUN DÜNYA MİRASI LİSTESİNE GİREBİLİR"

Doğa Derneği Avukatı Cem Altıparmak da, hassas bölge ile kontrollü kullanım alanlarının kurul tarafından ince bir yol ile ayrıldığını ifade ederek şunları söyledi "Bu yolun sol tarafı hassas koruma alanı, sağ tarafı ise kontrollü kullanım alanı ve bu iki bölgenin ekolojik açıdan birbirlerinden farklı yok. Kontrollü kullanım alanı adı altında her türlü yapılaşmanın önünü açılıyor.Kontrolsüz bir yok oluşa sürüklenmek isteniyor. Mahkemeniz izin verirse eğer bir süre sonra burada villalar ya da fabrikalar yükselebilir. Gediz Deltası, Unesco'nun Dünya Mirası listesine girebilir, bütün özelliklerini taşıyor tek şartla o da koruma altına kalarak".

Bakanlığın avukatı ise bölgedeki askeri ve sanayi yapılaşmanın olduğunu belirterek derecesi düşürülen alanın hassas koruma altında kalmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Mahkeme kararını önümüzdeki günlerdeki açıklayacak.

BİLİRKİŞİ GEDİZ DELTASININ KORUNMASINI İSTEDİ

Davaya sunulan 57 sayfalık bilirkişi raporunda, bölgede yapılmış ve yapılması olası müdahaleleri alanın su ve tuz dengesini bozacağı ve doğal vejetasyonun buna bağlı olarak, başta kuşlar olmak üzere diğer canlıların dağılımını etkileyeceğinin belirtildiği raporda, "bu bilgiler ışığında dava konusu işlemin Gediz Deltası Flora ve habitat bütünlüğünün üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı düşünüldüğünden uygun görülmemektedir" denildi.