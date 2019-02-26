Lüleburgaz'da krize ve yoksulluğa karşı yapılacak miting yasaklandı

Lüleburgaz Emek Platformunun, “Kriz, kıdem tazminatı, EYT” başlıklarıyla 3 Mart’ta yapacağı miting Lüleburgaz Kaymakamlığı tarafından “Seçim öncesi terör örgütleri ve marjinal grupların istismar edebileceği” gerekçesiyle yasaklandı.

Tertip komitesi karara tepki gösterirken, Lüleburgaz Emek Platformu, işçi ve emekçileri 3 Mart’ta Kongre Meydanı’nda toplanmaya çağırdı.

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş, Kristal-İş, Yol-İş, DİSK’e bağlı Gıda-İş, Genel-İş, Tekstil, Güvenlik-Sen, Emekli-Sen, KESK’e bağlı Eğitim Sen, Tüm Bel-Sen, BES ve SES şubelerinin oluşturduğu Lüleburgaz Emek Platformu, “Kıdem tazminatı haktır, gasbedilemez. Erken emeklilik değil, hakkımız olanı istiyoruz. Krizin sorumlusu biz değiliz, bedelini biz ödemeyeceğiz” başlıklarıyla iki aydır yürüttüğü çalışmanın ardından 3 Mart’ta miting yapma kararı aldı. Ancak Lüleburgaz Kaymakamlığı, platformun yapmak istediği yürüyüşü ve mitingi, “Seçim öncesi terör örgütleri ve marjinal grupların istismar edebileceği” gerekçesi öne sürerek mitingin yasakladığını bildirdi.

"KIDEM TAZMİNATI HAKKI ELİMİZDEN ALINDI, SUSALIM MI?"

Tertip komitesinde yer alan Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, seçim öncesi acil taleplerini dile getirmek istediklerini belirtti. Yavuz, “Aldığımız zamlar eridi, gerçek enflasyon yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Bunun faturası da bize ödetilmek isteniyor” dedi.

80 yıllık bir hak olan kıdem tazminatı hakkının ellerinden alınmak istendiğini ifade eden Yavuz, “Bu durumda sesimizi çıkarmayalım da yürümeyelim de ne yapalım? Susalım mı?” dedi. Yavuz, 3 Mart’ta Kongre Meydanı’nda toplanarak, sözlerini söyleyeceklerini ifade etti.

"İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN SESİNİ KISMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Tertip komitesinde yer alan Eğitim Sen Lüleburgaz Baştemsilcisi Mehmet Sezgin, kendilerine bildirilen yasaklama gerekçelerinin gerçekçi olmadığını, bu yasaklamayı yanlış bulduklarını, işçi ve emekçilerin sesini kısmaya yönelik bir karar olarak değerlendirdiklerini belirtti.

"3 MART'TA KONGRE MEYDANI'NDAYIZ"

Tertip komitesinden Gıda-İş Trakya Bölge Temsilcisi Cengiz Atlı ise, bu yasağın işçi ve emekçilerin hak arayışını engelleyen bir tutum olduğunu, bu kadar hak gasbı karşısında işçi ve emekçilerin suskun kalmasının mümkün olmadığını, doğru da olmadığını ifade etti. Atlı, “Her şeye rağmen, 3 Mart’ta Kongre Meydanı’nda toplanarak haklı taleplerimizi, bütün gücümüzle haykıracağız. Susmak, kabullenmek olur. Susmayacağız” dedi.

Lüleburgaz Emek Platformu, işçi ve emekçileri 3 Mart saat 13.00’te Kongre Meydanı’nda toplanmaya çağırdı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)