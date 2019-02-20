20 Şubat 2019 21:28
Son Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2019 22:25

Çanakkale Ayvacık'ta 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale Ayvacık'ta 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,4 ölçtü.

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Çanakkale Ayvacık'ta 5,4 büyüklüğünde deprem

Harita: Google Maps

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    Ege ve Marmara'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğüne ve merkezine ilişkin ilk açıklama AFAD'dan geldi.

    AFAD'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü ilk açıklamasında 5,5 olarak duyurdu. Kurumdan yapılan ikinci açıklamada ise depremin büyüklüğü 5,4 olarak revize edildi. Kandilli Rasathanesi ayrıca depremin saat 21.23'te, 7.3 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

    ARTÇI SASINTI MEYDANA GELDİ

    5,4 büyüklüğündeki depremden 20 dakika sonra 3,0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

    VATANDAŞLAR EVLERİNDEN ÇIKTI ÇIKTI

    Fotoğraf: Hakan Firik/AA

    Balıkesir'deki Edremit Körfezi’nde de hissedilen deprem nedeniyle endişe duyan bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

    AFAD İL MÜDÜRÜ: İLK ÇALIŞLMADA OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIK

    Fotoğraf: AA

    Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık" dedi.

    Yılmaz, depremle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi:

    "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

    Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.

    Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

    ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN: EVE GİRMEK İSTEMEYENLER SOSYAL TESİSLERE GELEBİLİR

    Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ayvacık'ta meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan, "Çok kısa sürdü. Her hangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. AFAD'la toplantı oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Şiddetli başlayıp hafif devam etti. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemeyenler gelebilir. Tabandan 2 kez vurdu. İnsanların akşamı geçirmeleri için sosyal tesislerimizi sabaha kadar açık bırakıyoruz" dedi.

    İSTANBUL VALİLİĞİ: İLİMİZDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

    İstanbul Valiliği'nin açıklamasında da "Deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde, Çanakkale Ayvacık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

    (HABER MERKEZİ)

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