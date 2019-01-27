Manisa ve İzmir'de deprem: Faylar birbiri ile bağlantılı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ve Manisa'da 3,9 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin ardından açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu büyüklükteki depremlerin olabileceğini ancak depremlerin bu büyüklükleri geçmeyeceğini söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 06.15’de yerin 11,4 km derinliğinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.

İzmir’in Menemen ilçesinde saat 06.16’da yerin 4,7 km derinliğinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi. AFAD ise her iki depremin de 3,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremlerin ardından açıklama yapan DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu tür depremlerin zaman zaman olacağını söyledi. Depremlerden birinin Menemen hattında, diğerinin ise Akhisar tarafında olduğunu belirten Sözbilir, iki depremin de farklı faylarda oluşan depremler olduğunu kaydetti.

Sözbilir, “Bölgesel ölçekte baktığımızda İzmir’den Balıkesir’e kadar uzanan bir fay zonu var. İzmir- Balıkesir transfer zonu adıyla anılıyor. Bu fay zonu içerinde Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe fayı gibi bir fay hattı var. Bu fay zonu içerisinde bulunan faylar, kırılıyor, deprem üretiyor. Yaşanan olay bu. Bu faylar birbiri ile bağlantılı olduğu için birbirini tetikleyebiliyor. Yaşanan iki deprem de birbirini tetikleyen depremler” dedi.

Bu büyüklükteki depremlerin olabileceğini aktaran Prof. Dr. Sözbilir, meydana gelecek depremlerin, yine bu büyüklükleri geçmeyeceğini söyledi. (İzmir/DHA)