Binali Yıldırım: Deprem toplanma alanları yetersiz

25 yıldır İstanbul'u yöneten partinin yerel seçim adayı Binali Yıldırım deprem toplanma alanlarının yetersiz olduğunu belirtti. Maltepe’de yaptığı konuşmada depremde toplanmak için yeşil alanların yetersiz olduğunu söyleyen yıldırım, 1999 depreminin ardından İstanbul'da 493 olarak belirlenen deprem toplanma alanlarının 2016'ya gelindiğinde 77'de düştüğünden bahsetmedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, deprem riskine karşı yenilenmesi gereken binalar olduğunu belirterek , “Uzun zamandır, burada neler yapılabilir, ne ihtiyaçlar arkadaşlarımızla çalıştık. Maltepe’nin imarla ilgili sorunları devam ediyor mu? Deprem dönüşümü ile ilgili sorunları devam ediyor mu? Allah korusun bir deprem olacak, bunu hepimiz biliyoruz. Ama o depreme hazır olmamız lazım. Yeşil alanımız, depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Depreme, deprem riskine karşı behemehâl yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatından daha önemli bir şey var mı? Sevgili Maltepeliler o halde ne yapacağız? Deprem dönüşümünü hiç geciktirmeden tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

TRAFİK ÇİLESİ, ZEVKE DÖNÜŞECEKMİŞ (!)

“Maltepe’de belediyecilik faaliyetleri uzun zamandır tatil edildi” diyen Yıldırım, “Her tarafta, çamur, çukur, kirlilik almış başını gitmiş. Ne yapacağız? Cumhur ittifakı adayı Ahmet Bey ile beraber hızlı şekilde el ele vererek yılların kayıplarını telafi edeceğiz. Biz bunu Türkiye’de yaptık, Maltepe’de mi yapamayacağız. Daha alasını yaparız. Bir yandan projelere başlayacağız, bir yandan da Maltepe’nin kaderini değiştirecek hizmetleri sizlerin ayağına getireceğiz. Maltepe’nin diğer ilçelerde olduğu gibi en önemli sorunu trafiktir. Trafik çilesini, çileden zevke dönüştüreceğiz. Trafik problemini asgari düzeye indirecek çalışmaları bir bir planladık. Bunun için 10 kilometrelik Bostancı-Göztepe arasındaki tünel buranın trafik yükünü alacak. Bunun çalışmalarını başlatıyoruz. Maltepe’de 9 tane trafiğin kilitlendiği nokta var, kavşaklar var. Bunların hepsi çalışıldı, bunları tek tek alt ve üst geçitlerle, kavşaklarla trafiğin adeta tıkanan damarlarını açmış olacağız” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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