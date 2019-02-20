KHK ile ihraç edilen emekçiler ihraç gerekçelerini hâlâ bilmiyorlar

Türkiye’de ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) sonrası Van’da binlerce emekçi ihraç edildi. OHAL İnceleme Komisyonu'nu şu ana kadar yüzlerce emekçinin yaptığı başvuruya ret kararı verirken, bu da "kurum kanaati" gerekçelerine dayandırılıyor. Eğitim Sen Üyesi Adem Şahin de ihraç edilenler arasında. OHAL komisyonunun hukuki bir komisyon olmadığını söyleyen Şahin, ihraç edildikten sonra dosyalarının OHAL Komisyonu'na devredildiğini, 3 yıldır ihraç olmasına rağmen ne ile suçlandığını bilmediğini ifade etti.

‘SEÇİMLERDE MESAJIMIZI VERECEĞİZ’

OHAL Komisyonun etkisiz ve yetkisiz olduğunu dile getiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Van Şube Eş Başkanı Fatma Arslan da “Kurumsal ve kişisel bazda suçlamalardan dolayı ihraç edildik. OHAL Komisyonunun tek işi süreci uzatarak bizleri daha çok mağdur etmektir. OHAL Komisyonu bizim nazarımızda anlamsız ve hükümsüzdür. Bu hukuksuzluğa karşı mücadelemizi her alanda yapacağız. OHAL Komisyonunda bu hukuksuz kararları alan kişiler bir yerden sonra mutlaka bu vicdani yükün altında kalacaklar” diye konuştu. OHAL İnceleme Komisyonu’na yaklaşık 150 bin insan başvuru yaptığını belirten Serdar Çevik de ihraç edilenler olarak OHAL Komisyonu'na yaptıkları başvuruların büyük bir bölümünün reddedildiğini söyledi.

‘MÜCADELE ETMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK’

Hukuksal olarak hiçbir şey yapamadıklarını belirten Eğitim Sen üyesi Meftun Atakan da “İhraç edilen insanlar adeta tecrit altına alındı. Gelecek için olumlu bir şey öngöremiyorum. Geleceğimizin daha iyi olması için yapmamız gereken tek şey mücadele etmektir. Siyasal iklim değişmeden hiçbir şey olumlu gitmeyecektir. Sadece bizim açımızdan değil, ihraç olmayan emekçiler de ciddi bir korku ve her an ihraç olma tehdidi altındalar” ifadelerini kullandı. OHAL İnceleme Komisyonu’ndan kendisine ret kararı verildiğini aktaran Tüm Bel Sen üyesi Ayfer Gelibolu ise ihraç edildikten 6 ay sonra DTK delegesi olmasının dahi gerekçeye konulduğunu ifade etti. (Van/MA)

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