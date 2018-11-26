OHAL Komisyonu Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil maÄŸduriyet Ã¼retti

HDP Milletvekili Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu OHAL Komisyonu hakkÄ±nda Avrupa Konseyine mektup yazdÄ±: Burada hukuk deÄŸil, AKPâ€™nin kriterleri temel alÄ±nÄ±yor.

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, Avrupa Konseyi Genel SekreterliÄŸine mektup gönderdi. OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun, hak ihlallerinin telafisinde yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve komisyonun kötü iÅŸletildiÄŸini anlatan GergerlioÄŸlu, baÅŸvurularÄ±n çoÄŸunun deÄŸerlendirilemediÄŸini ve bilerek zorluk çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. GergerlioÄŸlu’nun Avrupa Konseyine gönderdiÄŸi mektupta ÅŸu baÅŸlÄ±klar öne çÄ±ktÄ±:

AÄ°HM BASKISINI ÖNLEMEK Ä°ÇÄ°N KURULDU

“Binlerce maÄŸdurun kÄ±sa bir sürede AÄ°HM’ye müracaatlarÄ± sonucu ortaya çÄ±kan dÄ±ÅŸ baskÄ±lara dayanamayan, AKP hükümeti, OHAL/KHK maÄŸdurlarÄ± için bir hak arama yolu olarak ‘OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunu’ kurmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak, komisyonun ÅŸu ana kadar gösterdiÄŸi çalÄ±ÅŸma usulü ve kriter göstergeleri hem Venedik Komisyonu tarafÄ±ndan öngörülen ölçütlerin hem de AÄ°HM içtihatlarÄ±nda belirlenen standartlarÄ±n çok uzaÄŸÄ±ndadÄ±r. OHAL komisyonu, maalesef, kararlarÄ±nda hukuki kriterleri esas almak yerine AKP hükümetinin politik kriterlerini temel almaktadÄ±r.

KASITLI ZORLUK ÇIKARILIYOR

OHAL Komisyonu temel hak ve özgürlüklerin ihlalini inceleyecek idari bir mekanizma olarak deÄŸil aksine bu iddialarÄ±n yargÄ± önüne götürülebilmesini engelleyici bir kuruluÅŸ ve organizasyon ÅŸemasÄ±na sahiptir. Devlet, Komisyona baÅŸvuran kiÅŸiler bakÄ±mÄ±ndan baÅŸarÄ± ÅŸansÄ± olmayan bir yol ihdas etmiÅŸ ve Komisyona baÅŸvuruyu “KasÄ±tlÄ± zorluk çÄ±kartma kuralÄ±” haline getirmiÅŸtir. Komisyon ihlal iddialarÄ±nÄ±n giderimini saÄŸlayamayacaktÄ±r ve kamu gücü iÅŸlemlerinin temel hak ve özgürlüÄŸün korunmasÄ±na iliÅŸkin formaliteden ibaret bir hukuk yoludur.

125 BÄ°N BAÅžVURUNUN 42 BÄ°NÄ° Ä°NCELENDÄ°

AnÄ±lan Komisyonun yapÄ±sÄ± ve kurulduÄŸu günden beri verdiÄŸi kararlarÄ±n istatistiksel dökümü yanÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± kriterlerin yetersizliÄŸi de bu komisyona yapÄ±lan baÅŸvurularda anÄ±lan Komisyonun kapasite sorununu haklÄ± çÄ±karmaktadÄ±r. 23 Ocak 2017 de kurulmasÄ±na karar verilen komisyonun kurulmasÄ±nÄ±n üzerinden yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l geçmesine raÄŸmen (Ä°ki yÄ±l içerisinde komisyonun baÅŸvurularÄ± karara baÄŸlayacaÄŸÄ± sözü verilmiÅŸti) ÅŸu ana kadar 125 bin baÅŸvurunun 42 bini incelenebilmiÅŸtir. Bu incelemeler sonucunda olumsuz karar alan yurttaÅŸlarÄ±n baÅŸvurularÄ± için adres gösterilen Ankara Ä°dare Mahkemelerinden ise bir karar çÄ±kabilmiÅŸ deÄŸildir. Görülmektedir ki insanlarÄ±n iç hukuk yollarÄ±nÄ± tüketmeleri gerektiÄŸi zorunluluÄŸu daha ilk adÄ±mda defacto bir ÅŸekilde engellenmektedir.

BERAAT VE TAKÄ°PSÄ°ZLÄ°K ALANLARA BÄ°LE RET KARARI

T.C. mahkemelerinden beraat ve takipsizlik alanlara ya da hakkÄ±nda hiç soruÅŸturma olmayan yurttaÅŸlara yukarÄ±da anÄ±lan sebepler gerekçe gösterilerek ret cevabÄ± verilmektedir. Daha öncesinde ihraç edilme tarihine göre baÅŸvurularÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi belirtilmesine raÄŸmen açÄ±klanan sonuçlar sÄ±ralamaya kesinlikle uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermektedir. Teknik olarak deÄŸerlendirdiÄŸimizde de komisyon çalÄ±ÅŸma prensibi olarak ciddiyetten uzak, komisyon baÅŸkanÄ±nÄ±n ‘DeÄŸerlendirmelerimiz bittikten sonra iade sayÄ±sÄ± yüzde 15leri bulacaktÄ±r’ dediÄŸi kadar deÄŸerlendirme sonuçlarÄ± önceden belli ve objektiflikten uzak, baÅŸka kiÅŸilerin kararlarÄ±nÄ± baÅŸka baÅŸvuruculara gönderecek kadar özensiz, evrensel hukuk normlarÄ±ndan uzak olacak ÅŸekilde haktan ve hukuktan uzak bir yapÄ±sÄ± vardÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net