OHAL komisyonu suÃ§ iÅŸliyor

Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu Ã¼yesi Ã–mer Faruk GergerlioÄŸlu: 'OHAL Ä°nceleme Komisyonu anayasal suÃ§ iÅŸliyor' dedi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± ilan edilip, iki yÄ±l boyunca uygulamada kalan OlaÄŸanüstü Hal (OHAL) döneminde tam 36 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çÄ±karÄ±ldÄ±. ÇÄ±karÄ±lan bu kararnameler ile kamuda, emniyet, ordu, yargÄ± ve akademide 125 bin 806 kiÅŸi görevlerinden ihraç edildi. Yine onlarca kurum ve dernek kapatÄ±ldÄ±. MaÄŸduriyetlerin önüne geçme iddiasÄ±yla ise 2017 yÄ±lÄ±nda yine 685 sayÄ±lÄ± bir KHK ile OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu kuruldu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, KHK maÄŸdurlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± ve Komisyonun kurulma amacÄ±nÄ± Mezopotamya AjansÄ±’ndan Hamdullah Kesen’e yorumladÄ±.

‘BÄ°LÄ°M Ä°NSANLARI ÜLKEDEN GÄ°DÄ°YOR’

KHK maÄŸdurlarÄ±nÄ±n maddi ve manevi olarak “sosyal ölüm” yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GergerlioÄŸlu, “1945 yÄ±lÄ±nda Almanya’dan bilim insanlarÄ± Türkiye’ye gelirdi. Alman bilim adamlarÄ± Türkiye’de tÄ±p öÄŸretmiÅŸti. Ancak ÅŸimdi zaman deÄŸiÅŸti. Buradaki bilim insanlarÄ± Almanya’ya kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu da Türkiye’de demokrasi anlamÄ±nda en kadar bir geliÅŸmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± net olarak gösteriyor. Bu istek bile Türkiye’nin en kadar vahim bir noktada olduÄŸunu gösteriyor. Bu ülkenin geliÅŸmiÅŸ ve nitelikli her kesimden insanÄ± ülkeyi terk etmek istiyorsa; o ülkede çok büyük bir sorun var demektir. Hükümet yetkilileri ise, dÄ±ÅŸarÄ±dan bilim adamlarÄ± getirmeye çalÄ±ÅŸmakta. Ancak kendilerinin oluÅŸturduÄŸu Türkiye’yi görememekte” ifadelerini kullandÄ±. Benzer ÅŸekilde KHK maÄŸduru olmayan akademisyen ve bilim insanlarÄ±nÄ±n da gelecek kaygÄ±sÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± için mutsuz olduÄŸunu belirten GergerlioÄŸlu, bu durumun bilim ve akademide yaÅŸanan üretimsizliÄŸe ve gerilemeye yol açÄ±p, Türkiye’deki üniversitelerin dünyada ilk 500’e girememesini örnek gösterdi. GergerlioÄŸlu, “Böyle bir ortamda bilim olmaz. Bilim insanÄ± da olmaz. O yüzden son derece umutsuz ve karamsar bir ortamda bilim insanlarÄ±mÄ±z yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmak için fÄ±rsat aramakta” dedi.

OHAL KOMÄ°SYONU ‘OYALAMAYA’ DÖNÜK

OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonunun ise, bir “engelleme ve oyalama” komisyonu olarak kurulduÄŸunu ifade eden GergerlioÄŸlu, nedenini ise ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “Türkiye’de insanlarÄ±n hukuka eriÅŸmesini engellemek için bu komisyon kuruldu. 2,5 yÄ±ldÄ±r Türkiye’de insanlar hukuka kavuÅŸamÄ±yor. Ä°lk baÅŸta Ä°dare Mahkemesi’ne gittiler. Ä°dare Mahkemeleri, ‘biz sizinle uÄŸraÅŸamayÄ±z’ deyip reddettiler. Anayasa Mahkemesi’ne gittiler. ‘Bunlar bizim deÄŸil, gidin’ dediler. AÄ°HM’ye gitti insanlar. AÄ°HM de ‘Ben sizinle uÄŸraÅŸamam’ dedi. Döndüler çaresiz bir ÅŸekilde onlar herhangi bir hukuk yolu da gösterilmeyecekti. Daha sonra OHAL Komisyonu diye bir ucube kuruldu. Hukuk yolu mu? Ä°dari yargÄ± yolu mu? Ne olduÄŸu belli deÄŸil. Sizi maÄŸdur ve ihraç edenler, sizi tekrardan deÄŸerlendirecek. Kötü niyetli olanlar tekrardan bir kötü niyet süzgecinden sizi geçirecekler. Tabi ki de öyle oldu. Hukuksuz bir ÅŸekilde ihraç edilenler, hukuksuz bir ÅŸekilde deÄŸerlendirmeye tabi tutuldu. Keyfe göre ya kabul edildi ya da reddedildi.”

‘YARGILANMASI GEREKEN KOMÄ°SYON’UN KENDÄ°SÄ°’

Komisyonunun bugüne kadar yapÄ±lan 125 bin baÅŸvurudan sadece 42 binini sonuçlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan HDP’li vekil, ortaya çÄ±kan bu sonuçla komisyonun ne kadar kötü niyetli olduÄŸunu gösterdiÄŸini belirtti. Görevlerine iade edilenlerin oranÄ±nÄ±n yüzde 7,5 civarÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± üzerinde duran GergerlioÄŸlu, “Bunun en kadar hukuki olduÄŸu tartÄ±ÅŸmalÄ±. Çünkü hangi kritere göre iade ve ret edildiÄŸi belli deÄŸil. Tamamen ÅŸüpheli kriterlere göre bunlar yapÄ±lÄ±yor. Takipsizlik ve beraat alanlar komisyon için hiçbir ÅŸey ifade etmiyor. Kendisini Anayasa’nÄ±n üstünde gören Komisyon, Anayasa’yÄ± ihlal edip, anayasal suç iÅŸliyor. AslÄ±nda yargÄ±lanmasÄ± gereken Komisyondur.” dedi. (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 15:56

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