OHAL Komisyonu 46 bin 600 başvuruyu reddetti

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, komisyona yapılan 125 bin 600 başvurudan 3 bin 700’ü kabul, 46 bin 600’ü ret olmak üzere 50 bin 300’ünün karara bağlandığını bildirdi. İncelemesi devam eden müracaat sayısı ise 75 bin 300 olarak belirlendi.

‘OHAL KOMİSYONU ANAYASAL SINIRLARIN DIŞINA ÇIKMIŞ BİR KURUM’

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleriyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nu ziyaret ettiklerini belirtti.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun kararlarını uzun bir süredir sorguladıklarını, uyarılar yapmalarına rağmen gerekli adımların atılmadığını anlatan Gergerlioğlu, “OHAL Komisyonu uzun süredir yüz binlerce KHK'linin kaderi üzerinde hukuksuz kararlar veriyor” ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun “anayasal sınırların ve meşruiyet sınırının dışına çıkmış bir kurum olduğunu” söyledi.

‘125 BİN 600 BAŞVURUDAN 50 BİN 300 DOSYA İNCELENMİŞ’

Gergerlioğlu, “20 bin takipsizlik veya beraat kararı var ancak komisyon bunları umursamıyor ve beraat kararlarına çok rahat ret kararı veriyor. Rakamlara göre, komisyona 125 bin 600 başvuru var. 50 bin 300 dosya incelenmiş ve 3 bin 700 kabul var. Şu ana kadar kabul oranı yüzde 7,5 iken son bir ay içerisinde yüzde 7,3'e düşmüş. Bu kadar ret kararı veren bir komisyonla karşı karşıyayız. Bir başka önemli haberi ise dün komisyon başkanı belirtti. Komisyon sonucunda idare mahkemelerine gidenlerden ilk karar çıkmış. İlk karar, komisyonun kararını iptal yönünde çıkmış” bilgisini paylaştı.

KARARLARA, OHAL KOMİSYONU BAŞVURU TAKİP SİSTEMİNDEN ULAŞILABİLİR

Komisyon kararları bildirilmek üzere, kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilirken, başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi ise en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilecek.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecek.

Başvuranlar, Komisyonun internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safhalarını ve kararın kabul veya reddine ilişkin bilgi edinebilecek. (HABER MERKEZİ)