Mersin’de KHK ile ihraç edilen emekçiler işe dönmeyi bekliyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile Mersin’de görevlerinden ihraç edilmiş 96 kamu emekçisi hakkında Mersin Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Savcı, 96 kamu emekçisiyle ilgili emniyet tutanakları, sosyal medya hesaplarının incelenmesi ve UYAP sorgulamasıyla yürüttüğü soruşturmayı geçtiğimiz gün tamamladı. Soruşturma neticesinde ihraç edilen emekçilere ilişkin, “Örgüt hiyerarşisine dahil olduklarına dair soruşturma dosyasına yansıyan kamu davası açmaya yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya gerek yoktur” kararı verildi.

Mezopotamya Ajansının haberine göre kamu emekçileri, haklarında verilen bu karar sonrası şimdi ihraç edildikleri görevlerine yeniden dönme beklentisinde.

‘TERÖRİST DİYE DAMGALANDIK’

Haksız bir şekilde ihraç edildiklerini dile getiren kamu emekçilerinden Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, bu haksızlığı “Düşünün biz ihraç olmuşuz ve yaklaşık 1.5 yıldır hiçbir soruşturma yok. Ama sizi kamuoyu önünde terörist diye damgalayan bir süreç var” diyerek dile getirdi. Savcılığın haklarında verdiği kararı OHAL İnceleme Komisyonuna, siyasi partilere ve Milli Eğitim Bakanlığına gönderdiklerini belirten Muşlu, özellikle OHAL İnceleme Komisyonunun bir an önce haklarında karar vermesini istedi. İhraç edilme nedenlerinin tamamen muhalif bir sendikada faaliyetlerde bulunmaları olduğunu ifade eden Muşlu, “OHAL bahane edildi ve biz muhalifler olarak çok fazla ses çıkaran ve dik duran bir sendika olmamızdan kaynaklı bizim tasfiyemize neden oldular” dedi. Muşlu, görevlerine geri dönseler de mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

‘İHRAÇ EDENLER CEZA ALACAK MI?’

Barış İçin Akademisyenler’den olan Eğitim Sen Üyesi Esra Ergüzeloğlu da, geç de olsa savcılık tarafından verilen kararın sevindirici olduğunu ifade etti. İmza sürecinde ihraç edilip, geri döndüğü görevinden sonrasında “güvenlik soruşturması” ile uzaklaştırıldığını söyleyen Ergüzeloğlu, uzaklaştırılma sebebinin ise tamamen yürüttüğü sendikal mücadeleden kaynaklı olduğunu vurguladı. Savcılık kararının ardından “Bizi ihraç ettirenlere acaba ceza verilecek mi?” sorusunu sormaya başladığını belirten Ergüzeloğlu, “Başından beri bu cezasızlık faktörü etkili oluyor. Gücü iktidarı elinde bulunduran kişiler kafalarına göre istediği kişilere istediği cezaları vermeye devam ederler. Ondan dolayı sadece şunu söylüyorum; aslında bizi ihraç eden anlayış terörizmdir” diye belirtti. (Mersin/MA)