TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski kimdir?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yeni başkanı Simone Kaslowski oldu. Erol Bilecik'ten koltuğu devralacak olan Kaslowski, 2017’den beri TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Organik Kimya firmasının CEO'su olan Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya'nın Torino kentinde doğdu.

Simone Kaslowski'nin ailesi 1868'de İtalya'dan İstanbul'a yerleşti. Luigi Kaslowski, 1924'te Sirkeci'de tekstil atölyesi kurdu ve kumaş ticaretine başladı.

Simone Kaslowski'nin babası Aldo Kaslowski ise Organik Holding'i bir kimya şirketi olarak 1963'te Bomonti'de kurdu. Şirket, 1975'te holding oldu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski ise ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984'te mezun olduktan sonra, 1985 yılında Aldo Kaslowski'nin kurduğu Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde çalışmaya başladı.

2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Kaslowski, 2017’den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. (EKONOMİ SERVİSİ)