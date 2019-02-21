TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski, işçi sağlığına önem vermiyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) son genel kurulunda başkanlığa getirilen Organik Kimya CEO'su Simone Kaslowski, fabrikasındaki meslek hastalıklarını tespit eden İşyeri Hekimi Dr. Ahmet Tellioğlu’yu işten atmıştı. Dr. Ahmet Tellioğlu, bu seçimin patronların işçi sağlığına zerre önem vermediğinin göstergesi olduğunu söyleyerek işçilerin sağlıklarını korumak için örgütlenip kendi sorunlarına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Evrensel'e konuşan Dr. Ahmet Tellioğlu, TÜSİAD'daki seçimin işçi sağlığı açısından durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdiğini söyledi. Tellioğlu, “Seçilen kişi işyeri hekiminin tespit ettiği sorunları ortadan kaldırmak yerine işyeri hekimini uzaklaştırmak gibi bir yol izledi. Şimdi işverenler arasında mutlaka böyle yapmayanı vardır ya da öyle umalım. Ama TÜSİAD bu kişiyi başkan yaparak 'Doğrusu budur. Siz çalıştırdığınız kimseleri çalıştırırken iş kaynaklı sağlık sorunlarıyla, kazalarla yüz yüze bırakıyorsanız yapmanız gereken şey bunu gizlemek' mesajını veriyor” dedi.

TTB, TÜSİAD'A MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) zamanında konuyla ilgili TÜSİAD'a mektup gönderdiğini ve “Sizin üyeniz bunu yapıyor, son derece yakışıksız” dediğini aktaran Tellioğlu şöyle devam etti: “Ve TÜSİAD ise kendine böyle bir başkan seçerek işçi sağlığı iş güvenliği konusunda nasıl bir tutum alacağını göstermiş oldu. Patronların çalışanların sağlığına zerre önem vermediğini gösterdiler."

Hiçbir patronun çalıştırdığı kimsenin sağlığına zarar veremeyeceğini bunun temel bir insan hakkı olduğunu söyleyen Tellioğlu, “Eğer işverenler adına konuşanlar bu konuda bu kadar pervasız olabiliyorlarsa çalışanların işveren kesiminde bu konuda beklenti içinde olmması gerekir. Kendi meselelerine kendilerinin sahip çıkması gerekir. Kendi özgüçlerine, bilgilerine, biriimlerine ve örgütlülüklerine dayalı olarak kazanım elde edebileceklerini, başka bir yol olmadığını görmeleri gerekir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dr. Ahmet Tellioğlu, Organik Kimya'da çalışırken sağlık durumlarında ciddi sıkıntılar saptadığı işçileri İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etmişti. Konu üzerinde ısrarcı olması üzerine, 2013 yılında işten atılmıştı. Çalıştığı firmanın CEO'su Simone Kaslowski ise son yapılan TÜSİAD Genel Kurulu'nda başkanlığa getirildi.

SİMONE KASLOWSKİ KİMDİR?

Organik Kimya firmasının CEO'su olan Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya'nın Torino kentinde doğdu.

Simone Kaslowski'nin ailesi 1868'de İtalya'dan İstanbul'a yerleşti. Luigi Kaslowski, 1924'te Sirkeci'de tekstil atölyesi kurdu ve kumaş ticaretine başladı.

Simone Kaslowski'nin babası Aldo Kaslowski ise Organik Holding'i bir kimya şirketi olarak 1963'te Bomonti'de kurdu. Şirket, 1975'te holding oldu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski ise ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984'te mezun olduktan sonra, 1985 yılında Aldo Kaslowski'nin kurduğu Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde çalışmaya başladı.

2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Kaslowski, 2017’den bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. (İstanbul/EVRENSEL)