EMEP’in İstanbul’da desteklediği meclis üyesi adayları belirlendi

Emek Partisi, yerel seçimlerde İstanbul’da belediye meclis üyelikleri için 9 bağımsız adaya destek verdiğini açıkladı. EMEP’ten yapılan açıklamada Avcılar, Güngören, Beylikdüzü, Bahçelievler, Sultangazi, Tuzla, Sancaktepe, Kartal ve Maltepe’de gösterilen bağımsız adaylar etrafında seçim çalışmalarının sürdürüleceği ve bu adayların destekleneceği belirtildi.

EMEP’in desteklediği adaylar şu şekilde sıralandı:

Avcılar: Özbey Dursun

Özbey Dursun Güngören: Gönül Karagenç

Gönül Karagenç Beylikdüzü: Kamil Bakır

Kamil Bakır Bahçelievler: Hasan Boyraz

Hasan Boyraz Sultangazi: Çayan Sarıkaş

Çayan Sarıkaş Tuzla: Ali Doğan

Ali Doğan Sancaktepe: Cemal Gülmez

Cemal Gülmez Kartal: Cemal Çoban

Cemal Çoban Maltepe: Mustafa Öcal

NE OLMUŞTU?

Emek Partisi YSK’nin açıkladığı seçime girecek partiler listesinde yer almamıştı. YSK’nin kararına EMEP’in yaptığı itiraz da reddedilmişti. Kararın siyaset hakkının engellenmesi anlamına geldiğini ifade eden Emek Partisi ise emek ve demokrasi ittifakının sağlanabildiği yerlerde ortak adayları, bu birlikteliğin sağlanamadığı yerlerde destek verdiği bağımsız adaylarla seçim sürecini yürüteceğini açıklamıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

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