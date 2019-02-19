EMEP’in İstanbul’da desteklediği meclis üyesi adayları belirlendi
YSK kararı nedeniyle seçimlere giremeyen Emek Partisi, İstanbul’da belediye meclis üyelikleri için 9 bağımsız adaya desteğini açıkladı.
Fotoğraf: Evrensel
Emek Partisi, yerel seçimlerde İstanbul’da belediye meclis üyelikleri için 9 bağımsız adaya destek verdiğini açıkladı. EMEP’ten yapılan açıklamada Avcılar, Güngören, Beylikdüzü, Bahçelievler, Sultangazi, Tuzla, Sancaktepe, Kartal ve Maltepe’de gösterilen bağımsız adaylar etrafında seçim çalışmalarının sürdürüleceği ve bu adayların destekleneceği belirtildi.
EMEP’in desteklediği adaylar şu şekilde sıralandı:
- Avcılar: Özbey Dursun
- Güngören: Gönül Karagenç
- Beylikdüzü: Kamil Bakır
- Bahçelievler: Hasan Boyraz
- Sultangazi: Çayan Sarıkaş
- Tuzla: Ali Doğan
- Sancaktepe: Cemal Gülmez
- Kartal: Cemal Çoban
- Maltepe: Mustafa Öcal
NE OLMUŞTU?
Emek Partisi YSK’nin açıkladığı seçime girecek partiler listesinde yer almamıştı. YSK’nin kararına EMEP’in yaptığı itiraz da reddedilmişti. Kararın siyaset hakkının engellenmesi anlamına geldiğini ifade eden Emek Partisi ise emek ve demokrasi ittifakının sağlanabildiği yerlerde ortak adayları, bu birlikteliğin sağlanamadığı yerlerde destek verdiği bağımsız adaylarla seçim sürecini yürüteceğini açıklamıştı. (İstanbul/EVRENSEL)
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