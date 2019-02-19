EMEP, Buca ve Bornova'da bağımsız adayları destekleyecek

YSK'nin seçimlere girmesini engellemesi üzerine Emek Partisi, seçimlerde destekleyeceği bağımsız adayları açıklamaya devam ediyor. EMEP Buca ve Bornova ilçe örgütleri de yerel seçimlerde destekleyecekleri bağımsız belediye meclis üyesi adaylarını açıkladı.

Emek Partisi Buca İlçe Örgütü, Gürkan Emreoğlu'yu yerel seçimlerde aday olarak gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisi, belirlediği il ve ilçelerde çıkaracağı bağımsız adaylarla seçime girecek. Kocaeli, Kayseri, Balıkesir, Tekirdağ ve Denizli'de bağımsız adaylarla seçime girecek olan EMEP, İzmir'in Buca ilçesinde de Gürkan Emreoğlu'yu aday gösterme kararı aldı.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde EMEP'in Buca'da destekleyeceği bağımsız belediye başkan adayı Gürkan Emreoğlu oldu. Daha önceki dönemlerde Emek Partisi Buca İlçe Örgütü yöneticiliği de yapan Emreoğlu'nun mesleği elektrik teknikerliği. Emreoğlu'nun adaylığı 24 Şubat Pazar günü yapılacak basın açıklaması ile duyurulacak.

EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim

'İŞÇİLERİ SEÇENEKSİZ BIRAKMAK İSTEMEDİK'

Emek Partisinin İzmir Buca Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu | Fotoğraf: Evrensel

Evrensel'e açıklamada bulunan Gürkan Emreoğlu "Tek adam, tek parti diktatörlüğünü durdurabilmek ve işçi ve emekçileri seçeneksiz bırakmamak için Buca'da da aday olduk. Amacımız mahalle meclislerini-mahalle komitelerini oluşturarak ilçeyi birlikte yönetmek. Kazanırsak halkçı-kamucu demokratik bir yerel yönetim kuracağız" dedi.

BORNOVA'DA CENGİZ KAYGISIZ’I DESTEKLEYECEK

Emek Partisi Bornova'da da bağımsız meclis üyeliği için Cengiz Kaygısız'ı destekleyeceğini açıkladı.

Emek Partisi Bornova İlçe Örgütü, yerel güçlerle bir ittifak ya da güç birliği sağlanamadığı için yerel seçimlerde bağımsız meclis üyesi gösterme kararı aldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçime girmesi engellenen EMEP'in Bornova'daki ilçe meclis üyesi adayı Cengiz Kaygısız oldu.

EMEP Bornova İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada, yerel seçimlerde tek adam ittifakına oy verilmeyeceği hatırlatılarak “Ancak nasıl bir yerel yönetim sorusuna verilecek cevap da bizim için çok önemli. Emeğin, çevrenin, kültürün yaşatıldığı, belediye hizmetlerinin rant kapısı olarak görülmediği, halkın mahalle meclisleri aracılığıyla yönetime katıldığı, demokrasi güçleriyle birlikte yönetilen bir kent istiyoruz” denildi.

Parti olarak seçime girmelerinin engellendiğini de hatırlatan EMEP Bornova İlçe Örgütü, açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Yerel güçlerle bu anlayış etrafında adayların ortak belirlendiği bir ittifak sağlanması da çok mümkün olmadı. Bu nedenle bu anlayışı belediye meclisine taşıyacak, işçi ve emekçilerin sesi olacak emekli eğitimci, yıllarını emek ve çevre mücadelesine adamış bağımsız belediye meclis üyesi adayımız Cengiz Kaygısız ile seçimlere giriyoruz. Seçim çalışmamızı da rantçı değil halkçı belediyecilik anlayışı temelinde demokrasi için krize ve gericiliğe karşı mücadele olarak sürdüreceğiz.” (İzmir/EVRENSEL)

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