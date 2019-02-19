HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermiyor

HDP Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday göstermeme kararı aldı. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise 31 Mart yerel seçimlerinde Çankaya Belediyesi'ne aday olduğunu Meclis kürsüsünden duyurdu.

HDP İç Anadolu Bölgesinde iki büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere toplam 12 belediye için kendi adayı ile seçimlere girecek.

ANKARA’DA 5 ADAY İLE SEÇİMLERE GİRİLECEK

HDP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermedi. HDP Ankara’nın Çankaya, Keçiören, Haymana ve Polatlı ilçesinde de aday gösterdiğini açıklamıştı. Buna göre HDP’nin Çankaya adayı Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu oldu. Kerestecioğlu, adaylığını Meclis kürsüsünden duyurdu.

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HDP'nin Keçiören adayı Diyadin Fırat, Haymana Eş Başkan adayları Tülay Koç ile Sinan Sümer ve Polatlı ilçesinde ise Soner Özalp aday gösterilmişti.

EN FAZLA ADAY KONYA’DA GÖSTERİLDİ

HDP’nin yerel seçimler için son halini verdiği listeye göre, Konya'da Büyükşehir Belediye Belediye adayı olmak üzere, toplam 5 ilçe de HDP adayı netleşti. Listeye göre, Konya Merkez’de Gıyasettin Almaz, Cihanbeyli İlçesi’nde Mehmet Yalçın ile Serap Kaya, Ereğli’de Sıddık Atıcı, Karatay’da Necati İnik ve Selçuklu İlçesi’nde ise Ramazan ot, HDP’nin Konya adayları olarak belirlendi.

KAYSERİ’DE İKİ YERDE ADAY GÖSTERDİLDİ

HDP’nin İç Anadolu Bölgesi’nde aday gösterdiği bir diğer il ise Kayseri oldu. HDP Kayseri Büyükşehir Belediyesi için Cevdet Işık’ı aday gösterirken, İncesu ilçesinde ise Seyithan Ezer ismi kesinleşti. (HABER MERKEZİ)