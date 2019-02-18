18 Şubat 2019 15:40

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı fabrika ve mahalle toplantılarıyla belirlenen Tuncay Sağıroğlu oldu: İşçi ve emekçiler seçeneksiz değil!

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisinin (EMEP) bağımsız aday çıkardığı yerlerden biri de Tekirdağ oldu. Uzun süredir fabrikalarda ve mahallelerde yapılan toplantılar ile aday olarak belirlenen Tuncay Sağıroğlu, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan’ın da katılımıyla Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açıklamada işçi ve emekçilere seslendi. Sağıroğlu, “Halka sermaye partilerinden birini seçin diyorlar. İşçi ve emekçileri seçeneksiz bırakmamak için adayım” dedi.

    "İŞÇİLER KENDİ ADAYLARINI BELİRLEDİ"

    Halkın ilgi gösterdiği açıklamada ilk sözü alan EMEP Tekirdağ İl Başkanı Mukaddes Akdeniz, “İşçiler ile yapılan toplantılarda adaylığı belirlenen Tuncay Sağıroğlu uzun süredir Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı’da işçilerin örgütlenmesinde ve mücadelesinin içinde. İşçilerin, kadınların mücadelesinin dayanağı olacak. Demokratik bir yerel yönetimin savunucusu olacak. İşçiler Tuncay Sağıroğlu’yu kendi adayları olarak belirledi” dedi.

    "BELEDİYELERDE DE TEK ADAMLIK VAR"

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, “Bağımsız aday olarak karşınıza çıkmamın tek bir sebebi var. İşçilere, emekçilere, halka siyaset yapma yasağı, partilerinin seçimlere sokulmamasından kaynaklanmaktadır. Halka seçimlerde oy kullanın gerisine karışmayın diyorlar. Siyaset yapmayın, seçtiklerinizin nasıl yönettiğini sorgulamayın, denetlemeyin diyorlar. Sermaye partilerinden birini seçin diyorlar. Biz buna karşıyız. İşçi ve emekçileri seçeneksiz bırakmamak için adayım” dedi.

    Cumhur İttifakının ve Cumhurbaşkanının bu seçimlerle tek adam rejimini sağlamlaştırmak istediğini dile getiren Sağıroğlu, “Halk üzerindeki baskıları meşrulaştırmak için işçi ve emekçilerden yeniden destek istiyor. Cumhur İttifakını geriletmeliyiz. Ülke tek adamla yönetiliyor da belediyelerimiz çok mu demokratik yönetiliyor. Hangi partiden olursa olsun belediye başkanları tek adam gibi yönetmiyor mu?” diye sordu.

    Sokak ve fabrikalardan seçilen temsilcilerin oluşturulacağı halk meclislerini adres gösteren Sağıroğlu, “Belediyenin denetlendiği, seçilenlerin görevden alınabildiği, başkanda toplanan bazı yetkilerin halka devredildiği bir mekanizmaya ihtiyacımız var” dedi.

    "TEKİRDAĞ’IN KAYNAKLARI HALK İÇİN KULLANILMALI"

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu

    Seçimlerin kenti yağmalayan sermaye çevreleri ve müteahhitlerin yarışına dönüştüğünü belirten Sağıroğlu, Tekirdağ’ın kaynaklarının sermaye için değil halk için kullanılacağını, belediyeyi kâr zarar hesabı yapan bir şirket gibi değil halka hizmet eden bir kurumuna dönüştüreceklerini ve ulaşım ve su gibi yaşamsal ihtiyaçların çok cüzi bir miktara halka ulaştıracaklarını dile getirdi.

    "FABRİKA FABRİKA MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

    Kriz ortamında seçimlere gittiklerini ifade eden Sağıroğlu “Krizle birlikte binlerce işçi, işten atıldı, baskılar artı, ücretler eridi temel tüketim mallarına her gün zam geldiğinden dolayı yoksulluk arttı. Krizin faturası emekçi halka kesilirken emekçilerin mücadelesi de arttı. Biz bu mücadeleyi büyütmek için adayız. Fabrika fabrika, mahalle mahalle birleşeceğiz ve krizin faturasını ödememek için mücadeleyi büyüteceğiz. Şimdi oylarımızı da birleştirerek sermaye partilerine, rantçılara fırsat vermeyeceğiz” dedi.

    GÜRKAN: HALKIN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU YEREL YÖNETİM İÇİN

    Aday tanıtım etkinliğinde söz alan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan “Yeni açıklanan Sayıştay raporlarında bugün tekellerin siyasetini yapan siyasi iktidarın, yerellerdeki iktidarını temsil eden belediyeciliğin ne halde olduğunu gördük. İhale düzeninin nasıl bir soygun düzenine dönüştüğünü bu raporlarda gördük. Yerel yönetimlerde demokrasi, kaynakların halk için kullanılması, işçinin emekçinin sesi sözü yoktur” dedi.

    Halkın taleplerinin yerine geldiği, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim istediklerini vurgulayan Gürkan, “Oy verin yönetelim demiyoruz. Bütün kararlarda halkın söz sahibi olacağı bir yerel yönetim istiyoruz. Halk meclislerinin birer karar alma konseyi gibi çalıştığı bir yerel yönetim istiyoruz” diye konuştu.

    Gürkan, “Kriz bütün işçi ve emekçilerin yakasına yoksulluk, işsizlik ve hak kayıpları olarak yapışmış durumda. Dolayısıyla gidilen bu seçimde biz diyoruz ki halk için ekonomi. Ekonominin yanında siyasal olarak da zorlu bir süreçten geçiyoruz. Diyorlar ki beka meselesi var. Biz de diyoruz ki bu ülkenin bir tek beka meselesi varsa siyasi iktidarın politikalarıdır. Ekonomi politikaları bu ülkede işsizliğin, yoksulluğun artmasına sebep olmuştur. Dış politikada eğer ülkemizde bir savaş tehdidi varsa bunlar siyasi iktidarın yanlış politikaları sonucudur” ifadelerini kullandı. (Tekirdağ/EVRENSEL)

    EMEP ilk bağımsız adayını açıkladı: Kocaeli adayı Reyhan Başaran

    EMEP ilk bağımsız adayını açıkladı: Kocaeli adayı Reyhan Başaran

    Denizli Bağımsız Adayı Mehmet Kırgız: Seçeneksiz değiliz

    Denizli Bağımsız Adayı Mehmet Kırgız: Seçeneksiz değiliz

    Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday

    Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker yaşamını yitirdi
    SONRAKİ HABER

    'Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın'
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    HDP’nin seçim bildirgesi: “Kuşatma”yı yarma mücadelesi!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Kendi yurdunda mülteci çocuklar

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Tanzim muhalefeti

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Emperyalizm ve Haiti

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Demirören'in İddaa başkanlığı: "Burası Türkiye"

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir/ Mimarlık (3) (İçi olmayan yapı mimarlık yapıtı mıdır?)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Siemens
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 15 kişi yaşamını yitirdi
    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 15 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye'nin İdlib kentinde iki farklı noktada patlama meydana geldi. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 79 kişinin yaralandığı açıklandı.

    Evrensel çalışanları yarın hakim karşına çıkacak
    Evrensel çalışanları yarın hakim karşına çıkacak

    Evrensel'in eski sorumlu yazı işleri müdürleri Çağrı Sarı ve Cem Şimşek, haberlerimiz nedeniyle yarın 10’ar dakika arayla hakim karşısına çıkacak.

    Kısa çalışma ödeneği uygulanan Dytech'te işten atmalar başladı
    Kısa çalışma ödeneği uygulanan Dytech'te işten atmalar başladı

    "Kimseyi çıkarmayacağız" denilerek kısa çalışma ödeneği uygulanan Sumiriko Hose (Dytech) fabrikasında işten çıkarmalar başladı.

    İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı
    İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı

    Karşıyaka Kent A.Ş. işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi sebebiyle bir saat iş bıraktı. Ücretlerin ödenmemesi durumunda işçiler eylemlerini sürdürecek

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti
    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ülkücüler, okulun adının Alparslan Türkeş olarak değiştirilmesine karşı çıkan bir öğrenciyi darbetti.

    GÜNCELLENDİ
    Reina katliamı sanığı Abdulkadir Masharipov: Eylemi ben yapmadım
    Reina katliamı sanığı Abdulkadir Masharipov: Eylemi ben yapmadım

    Reina katliamı davası sanığı Abdulkadir Masharipov, "Eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dedi.

    CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti
    CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

    CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, il yönetim kurulu olarak istifalarını CHP Genel Merkezi’ne sunduklarını açıkladı.

    Turgutlu'da çevre için vicdan hareketi: Yaşam alanıma dokunma!
    Turgutlu'da çevre için vicdan hareketi: Yaşam alanıma dokunma!

    Turgutlu'da yaşam savunucuları, 'Yaşam alanıma, tarım arazime dokunma!' diyerek ekolojik sorunlara karşı vicdan hareketi başlattı.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    GÜNCELLENDİ
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi
    Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star'da LeBron'un takımı kazandı, Durant MVP oldu
    2019 NBA All-Star'da LeBron'un takımı kazandı, Durant MVP oldu
    CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?
    CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?

    Adaylar koltuğu bırakmak istemiyor. Muhalefetin anti-demokratik yöntemi transfere neden oluyor. CHP'den başka partiye transfer olan adayları derledik.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk
    İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile partilerin seçim beyannamelerini konuştuk.

    "Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"
    "Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"

    HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya: Sığınmaevlerinde yaşamak zorunda bırakılmış kadınlar en demokratik hakları olan seçme hakkını kullanamıyor.

    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu
    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı fabrika ve mahalle toplantılarıyla belirlenen Tuncay Sağıroğlu oldu: İşçi ve emekçiler seçeneksiz değil!

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven ve açlık grevindeki tüm tutuklular için dayanışma çağrısı
    Leyla Güven ve açlık grevindeki tüm tutuklular için dayanışma çağrısı

    ‘Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kalkmalıdır İnsiyatifi’ 300'ü aşkın tutuklunun açlık grevinde olduğunu hatırlattı, dayanışma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence

    Van'da 15 Şubat'ta "Eylem yapmaya hazırlandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk karakolda işkenceye maruz kaldı.

    Bağımsız Kayseri adayı Eylem Sarıoğlu: Şehrimizi birlikte yöneteceğiz
    Bağımsız Kayseri adayı Eylem Sarıoğlu: Şehrimizi birlikte yöneteceğiz

    Kayseri’den bağımsız aday olan Avukat Eylem Sarıoğlu, yerel yönetimlerde kurum temsilcilerinin de söz sahibi olmasının önemine vurgu yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi toprak altında
    Milas'ta maden ocağında göçük: 1 işçi öldü, 2 işçi toprak altında

    Muğla'nın Milas ilçesinde maden ocağında yaşanan göçükte kayalar altında kalan 3 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

    EYT’liler mücadelesini sürdürüyor: Bizi kandıranlar bizden oy alamaz
    EYT’liler mücadelesini sürdürüyor: Bizi kandıranlar bizden oy alamaz

    Kocaeli’de emeklilikte yaşa takılanlar toplantıda buluştu. Toplantıda söz alan EYT’liler, öfkelerinin sandığa yansıyacağını söyledi.

    Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz
    Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz

    Emek Partisi’nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kırgız yaptığı basın açıklamasıyla vatandaşlara seslendi.

    Ankara’daki polis tacizi Meclis’e taşındı
    Ankara’daki polis tacizi Meclis’e taşındı

    HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Ankara’da polisin bir kadın bir eylemciye dönük tacizini TBMM’ye taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı

    Serik Belediyespor'a konuk olan Cizrespor'un oyuncuları ve teknik ekibi maçın ardından saldırıya uğradı.

    GÜNCELLENDİ
    Asgari ücretlinin ikilemi: Ya akülü sandalye ya çocuğa mama
    Asgari ücretlinin ikilemi: Ya akülü sandalye ya çocuğa mama

    Çoban ailesinin içinde bulunduğu durum, 3 çocuk babası Yaşar Çoban’a, “Bizim de yaşamaya hakkımız olduğunu düşünüyorum” dedirtiyor.

    Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesi protesto edildi
    Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesi protesto edildi

    Bodrum Kargıcak Koyu'nda 1. derece doğal sit alanındaki 25 hektarlık ormanlıkta ağaçlar kesildi. Bölge halkı ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.

    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığından istifa edecek, yerine kim geçecek?
    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığından istifa edecek, yerine kim geçecek?

    AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından istifa edecek.

    Konut satışı düştü, yabancılara satışlar arttı
    Konut satışı düştü, yabancılara satışlar arttı

    Ocak ayında konut satışları yüzde 24,8 azaldı. İpotekli satış oranı ise yüzde 77,2 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 81,9 arttı.