EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisinin (EMEP) bağımsız aday çıkardığı yerlerden biri de Tekirdağ oldu. Uzun süredir fabrikalarda ve mahallelerde yapılan toplantılar ile aday olarak belirlenen Tuncay Sağıroğlu, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan’ın da katılımıyla Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açıklamada işçi ve emekçilere seslendi. Sağıroğlu, “Halka sermaye partilerinden birini seçin diyorlar. İşçi ve emekçileri seçeneksiz bırakmamak için adayım” dedi.

"İŞÇİLER KENDİ ADAYLARINI BELİRLEDİ"

Halkın ilgi gösterdiği açıklamada ilk sözü alan EMEP Tekirdağ İl Başkanı Mukaddes Akdeniz, “İşçiler ile yapılan toplantılarda adaylığı belirlenen Tuncay Sağıroğlu uzun süredir Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı’da işçilerin örgütlenmesinde ve mücadelesinin içinde. İşçilerin, kadınların mücadelesinin dayanağı olacak. Demokratik bir yerel yönetimin savunucusu olacak. İşçiler Tuncay Sağıroğlu’yu kendi adayları olarak belirledi” dedi.

"BELEDİYELERDE DE TEK ADAMLIK VAR"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, “Bağımsız aday olarak karşınıza çıkmamın tek bir sebebi var. İşçilere, emekçilere, halka siyaset yapma yasağı, partilerinin seçimlere sokulmamasından kaynaklanmaktadır. Halka seçimlerde oy kullanın gerisine karışmayın diyorlar. Siyaset yapmayın, seçtiklerinizin nasıl yönettiğini sorgulamayın, denetlemeyin diyorlar. Sermaye partilerinden birini seçin diyorlar. Biz buna karşıyız. İşçi ve emekçileri seçeneksiz bırakmamak için adayım” dedi.

Cumhur İttifakının ve Cumhurbaşkanının bu seçimlerle tek adam rejimini sağlamlaştırmak istediğini dile getiren Sağıroğlu, “Halk üzerindeki baskıları meşrulaştırmak için işçi ve emekçilerden yeniden destek istiyor. Cumhur İttifakını geriletmeliyiz. Ülke tek adamla yönetiliyor da belediyelerimiz çok mu demokratik yönetiliyor. Hangi partiden olursa olsun belediye başkanları tek adam gibi yönetmiyor mu?” diye sordu.

Sokak ve fabrikalardan seçilen temsilcilerin oluşturulacağı halk meclislerini adres gösteren Sağıroğlu, “Belediyenin denetlendiği, seçilenlerin görevden alınabildiği, başkanda toplanan bazı yetkilerin halka devredildiği bir mekanizmaya ihtiyacımız var” dedi.

"TEKİRDAĞ’IN KAYNAKLARI HALK İÇİN KULLANILMALI"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu

Seçimlerin kenti yağmalayan sermaye çevreleri ve müteahhitlerin yarışına dönüştüğünü belirten Sağıroğlu, Tekirdağ’ın kaynaklarının sermaye için değil halk için kullanılacağını, belediyeyi kâr zarar hesabı yapan bir şirket gibi değil halka hizmet eden bir kurumuna dönüştüreceklerini ve ulaşım ve su gibi yaşamsal ihtiyaçların çok cüzi bir miktara halka ulaştıracaklarını dile getirdi.

"FABRİKA FABRİKA MÜCADELEYİ BÜYÜTECEĞİZ"

Kriz ortamında seçimlere gittiklerini ifade eden Sağıroğlu “Krizle birlikte binlerce işçi, işten atıldı, baskılar artı, ücretler eridi temel tüketim mallarına her gün zam geldiğinden dolayı yoksulluk arttı. Krizin faturası emekçi halka kesilirken emekçilerin mücadelesi de arttı. Biz bu mücadeleyi büyütmek için adayız. Fabrika fabrika, mahalle mahalle birleşeceğiz ve krizin faturasını ödememek için mücadeleyi büyüteceğiz. Şimdi oylarımızı da birleştirerek sermaye partilerine, rantçılara fırsat vermeyeceğiz” dedi.

GÜRKAN: HALKIN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU YEREL YÖNETİM İÇİN

Aday tanıtım etkinliğinde söz alan EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan “Yeni açıklanan Sayıştay raporlarında bugün tekellerin siyasetini yapan siyasi iktidarın, yerellerdeki iktidarını temsil eden belediyeciliğin ne halde olduğunu gördük. İhale düzeninin nasıl bir soygun düzenine dönüştüğünü bu raporlarda gördük. Yerel yönetimlerde demokrasi, kaynakların halk için kullanılması, işçinin emekçinin sesi sözü yoktur” dedi.

Halkın taleplerinin yerine geldiği, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim istediklerini vurgulayan Gürkan, “Oy verin yönetelim demiyoruz. Bütün kararlarda halkın söz sahibi olacağı bir yerel yönetim istiyoruz. Halk meclislerinin birer karar alma konseyi gibi çalıştığı bir yerel yönetim istiyoruz” diye konuştu.

Gürkan, “Kriz bütün işçi ve emekçilerin yakasına yoksulluk, işsizlik ve hak kayıpları olarak yapışmış durumda. Dolayısıyla gidilen bu seçimde biz diyoruz ki halk için ekonomi. Ekonominin yanında siyasal olarak da zorlu bir süreçten geçiyoruz. Diyorlar ki beka meselesi var. Biz de diyoruz ki bu ülkenin bir tek beka meselesi varsa siyasi iktidarın politikalarıdır. Ekonomi politikaları bu ülkede işsizliğin, yoksulluğun artmasına sebep olmuştur. Dış politikada eğer ülkemizde bir savaş tehdidi varsa bunlar siyasi iktidarın yanlış politikaları sonucudur” ifadelerini kullandı. (Tekirdağ/EVRENSEL)

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