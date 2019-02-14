Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağımsız kadın aday

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağımsız kadın aday Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan başvurusunu yaptı. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği’nin kurucu başkanlığında bulunan, emek ve demokrasi güçlerinin hak savunucusu, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzleri karşısında mücadele eden kimliğiyle tanınan bağımsız kadın aday Av. Eylem Sarıoğlu, “işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin adayıyım, birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Başvurusunu yaptıktan sonra konuşan Eylem Sarıoğlu, “Kayseri’ye halkçı bir belediyecilik için adayım. İşçilerin ve emekçilerin yaşadığı sorunlara seçim dönemleri kulak açan, seçim sonrası yüzüne bakmayanlar, kulak tıkayanlar gibi rantçı ve patronların temsilcisi bir aday değilim. Özellikle gençlerin ve kadınların yaşadığı sorunları dillendirecek, halkın gerçek taleplerinin çözümünü ancak ve ancak el ele verirsek hayata geçirilebileceğini düşünen birisiyim. Sermayenin temsilcisi değil, işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin adayıyım” diye konuştu.(Kayseri/EVRENSEL)

Kocaeli Bağımsız adayı Reyhan Başaran Çınarlı Cemevini ziyaret etti

Denizli Bağımsız Adayı Mehmet Kırgız: Seçeneksiz değiliz