Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi Netflix'e geldi.

Yılmaz Erdoğan’ın Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, 1 Şubat’ta sinemalarda gösterime girmişti. Film, halen sinemlarda gösterimdeyken, gösterime girdikten sadece iki hafta sonra Netflix’e geldi.

Netflix’in konuyla ilgili olarak gönderdiği basın açıklamasında; “Türkiye dahil, ABD’den İngiltere’ye, Kanada’dan Danimarka’ya, 190’dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul’un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.” denildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Kararın ardından sinemada izlemeye giden sosyal medya kullanıcıları kullanıcıları tepki gösterirken, filmi izlemek isteyip henüz filme bilet almamış olan sosyal medya kullanıcıları ise olumlu yorumlarda bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise sinemanın geleceğini tartıştı.

Evrensel geçtiğimiz günlerde düzenlediği dosyada bu konuyu ele almıştı. Dosya kapsamında Okan Başal'ın röportaj yaptığı Sinema Yazarı Şenay Aydemir, "Filmi evde izleme çağı mı ve sinema salonları tarih mi olacak?" sorusuna yanıt vermişti. Röportajdan bir bölüm şöyle:

"Mars Entertainment Group ile yapımcılar arasında yaşanan paylaşım krizi sırasında Yılmaz Erdoğan, yeni filmini Netflix’te yayınlamak için görüşmeler gerçekleştirdiğini söylemişti. Yapımcılar, bu platformları sinema salonlarına bir alternatif olarak mı görüyor ya da görmeye başladılar diyebilir miyiz?

Tabii. Süreç iki türlü işliyor. Bir; yapımcı filmini yapar ve Netflix’e satar, oradan bir para alır. Yılmaz Erdoğan’ın yapacağı şey bu olduğu için filminin maliyetini buradan karşılaması imkansız. Netflix ona filminin toplam maliyeti kadar para vermez. Dolayısıyla bir şekilde vizyona girmek zorunda.

İkincisi; Netflix doğrudan yapımcılara para vererek onların projelerini destekleyerek film çekmeye başladı. Mesela Coen kardeşlerin filmi, ‘Roma’ filmi Netflix sermayesiyle çekildi…

Özellikle de Amerika’da büyük yapımcıların desteğini alamayan yönetmenler film yapmaya kalktığında para bulamıyor. Çünkü yapımcılar, 50 milyon dolar koydukları filmin 250 milyon dolar gişe hasılatı elde etmesini istiyorlar. Ama Netflix bunları uzun vadede çıkartabiliyor. Çünkü bunların hepsi abone olarak Netflix’e geliyor ve o abonelerden her ay düzenli bir gelir elde ettiği için bu yatırımların karşılığını şimdilik alıyormuş gibi görünüyor." (HABER MERKEZİ)

