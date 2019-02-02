    • Dünden bugüne sansüre karşı mesaj: ‘Yollara düştük’

    1977’deki sinemacıların sansüre karşı mücadelesini anlatan ‘Yollara Düştük’ belgeselini online paylaşıma açan Yönetmen Deniz Yeşil Evrensel'e konuştu.

    02 Şubat 2019 17:10
    Paylaş

    Cem ŞİMŞEK
    İstanbul

    Yönetmen Deniz Yeşil, 77’de sinema emekçilerinin sansüre karşı verdiği mücadeleyi anlattığı ‘Yollara Düştük’ belgeselini online olarak yayınladı. Sinema filmlerinin denetleme kurulu onayını almadan yayınlanmasını engelleyen yasal düzenlemeyle birlikte yeniden gündeme gelen sansür tartışmalarına yanıt olarak belgeseli paylaşma kararı aldığını söyleyen Deniz Yeşil, dünden bugüne sansürü ve sansüre karşı mücadeleyi Evrensel’e değerlendirdi. Sansür yasasına ve sinemacıların sansür yasasına ilişkin tutumuna eleştiriler yönelten Deniz Yeşil, “Yollara Düştük, sinemacılara ‘Bir araya gelin’ mesajı verebilirse bu benim için çok kıymetli olacaktır” dedi.

    SANSÜRE KARŞI EYLEM ARACI OLARAK ‘YOLLARA DÜŞTÜK’

    “Yollara Düştük” belgeselini bugün internet üzerinden yayına açmanızın nedeni nedir?

    2014’te ‘Yollara Düştük’ belgeselini Antalya Film Festivali’ne göndermiştim. Finalist olmuştu. Ancak festivalde bir Gezi belgeseline sansür uygulandı. Biz de bir kısım arkadaşla beraber belgesellerimizi geri çektik. 2015’te İstanbul Film Festivali’nde finalist olmuştu. Burada da Bakur filmine yönelik sansür nedeniyle tüm arkadaşlar filmlerimizi çektik. Bizim filmlerimiz yarışabilirdi ancak sansürü normalleştirdiğinizde sonraki festivallerde ne bizim filmlerimiz, ne de başka filmler denetlenmeden gösterilemeyecekti. Dolayısıyla hiç tereddüt etmeden filmlerimizi çektik.

    ‘Yollara Düştük’ sonrasında muhalif festivallerde gösterildi. Bu festivallerdeki gösterimlerin tamamlanması nedeniyle artık belgeseli online olarak paylaşıma açmayı düşünüyordum. Sinema emekçilerine ithaf etmek adına 1 Mayıs 2019 tarihi vardı aklımda. Ancak son yaşanan ‘mısır krizi’ dolayısıyla bugün paylaşmanın daha anlamlı olacağını düşündüm.

    ‘SANATÇILARIN SANSÜRE KARŞI SESSİZ KALMASI ÇOK RAHATSIZ EDİCİ’

    Belgeselinizde 77’deki sansüre karşı sinema emekçilerinin gösterdiği tepki var. Bugün ise bir sessizlikten söz ediyoruz. Dünden bugüne sinema alanında sansüre bakışta nasıl bir dönüşüm yaşandı, bunun nedenlerine dair görüşleriniz neler?

    77’de de sansür yasası gelmiş ve önceki tüzüğü daha da ağırlaştırmıştı. Buna karşı çeşitli görüşlerden dönemin sanatçıları bir araya geldi ve güçlü bir yanıt verdi. İstanbul’dan Ankara’ya 3 günlük bir yürüyüş yaptılar. Onların sansüre karşı nasıl tutum aldığının görülmesi ve anlaşılması şu açıdan önemli; bugün yeni sinema yasasında filmlerin denetlenmesi diye bir kural getiriliyor. Yani sizin filminiz denetlenmeden herhangi bir yerde ticari gösterime giremeyecek. Ancak ‘+18 kuralı’ ile yayınlanabilecek. Bu ‘utangaç sansür’dür. Böyle bir durum varken yalnızca yapımcılarla dağıtımcılar arasındaki krizin çözülmesi üzerine sansüre hiçbir şey söylenmemesi çok rahatsız edici.

    5 Kasım 1977’de sansüre karşı ve özgür sinema için sinema emekçileri yürüyüş kararı alınca, yürüyüşe katılmayan bazı yapımcılar yine olmuştu. Hatta yürüyüşe katılanlarla tekrar iş yapılmayacağı yönünde tehditler de oldu. Sansüre karşı ses çıkarmayan ya da ses çıkaranlara mani olmak isteyenler vardı. Bugün de sansüre karşı durmayı demode bulan, marjinal unsurlar olarak gören çevreler var. Fakat o zaman sinema emekçileri bir aradaydı. Birlikte hareket etmenin önemini çok iyi biliyorlardı. Bugün dağılmış, birlikte hareket edemeyen, sinema sendikalarının güçsüz olduğu bir dönem var. Hatta Erdoğan’ın çağrısına yanıt veren ve toplantıya katılan bir sendika başkanının bu yasayı sorgulamayıp yasayı alkışlaması bugünkü sendikacılığın tartışılır noktaya gelmesini sağladı. Bugün o dönemki gibi olmasa da muhalif sinemacı ve oyuncuların varlığını görüyoruz.

    ‘BİR ARADA OLMAMANIN YARATTIĞI SORUNLARI YAŞIYORUZ’

    Bugün maalesef bir arada olamamanın dezavantajını yaşıyoruz. O dönem yapılan yürüyüş 77’deki sinemacıların bir arada olmasının beyhude olmadığını gösterdi. Çünkü yürüyüşün hemen ardından sansüre takılan tüm filmler kurullardan geçmişti. Sansür mekanizmasını önemli oranda yavaşlatmıştı. Hemen arkasından sinema emekçileri sendikası kurulup setlerde sözleşmeler yapılmıştı. Sözleşme yapılmayan setlerde film çekilemiyordu. Bu yürüyüşün kazanımlarıydı bunlar. Bunlar hatırlansın, üzerine tekrar düşünülsün istedim. Bugün sansüre sessiz kalanların belki izleyerek mesaj alabileceği örnek olabilir bu film.

    ‘BİR ARAYA GELELİM’ MESAJI

    Peki “Yollara Düştük” belgeselini, “Bugün sansüre karşı ne yapılması gerekir?” sorusuna bir yanıt olarak algılayabilir miyiz?

    ‘Sinemacılar hemen yarın buluşup Ankara’ya yürüsün’ demek üstencilik olur. Ama bir araya gelinip konuşulduğu zaman doğru olan ortaya çıkacaktır. Aslında sansür üzerinden tartışıyoruz ama bu yasada sinema emekçilerinin haklarına dair hiçbir şey yok. Bu açıdan da çok tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunları konuşacak bir durumun yaratılması için bir araya gelmek gerek. Bu film ‘Hadi yürüyelim’ yerine ‘Hadi bir araya gelelim’ mesajı verebiliyorsa bu benim için çok kıymetli olacaktır.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
    SONRAKİ HABER

    Mısır'da 40 mumya bulundu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    11 maddeli manifesto: Başarısızlığın ve geleceksizliğin itirafı!

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Venezuela için Sol toptancılığı

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Seçimlere iki ay kala

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Kuzey cephesinde yeni bir şey yok!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Hukuk ve hukuk devleti

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Veri dolandırıcıları

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Kramnik satrancı bıraktı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlıları yeniden sokaklara indi
    Venezuela'daki hükümet ve muhalefet yanlıları yeniden sokaklara indi

    Venezuela'da Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümü dolayısıyla iktidar yanlıları sokaklara indi. Muhalifler de eylemler düzenledi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'ya darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi
    Venezuela'ya darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi

    ABD'nin Venezuela'ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar ve darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Öfke dinmedi; Sarı Yelekliler yine sokaklarda
    Öfke dinmedi; Sarı Yelekliler yine sokaklarda

    Fransa’da hükümetin istifası talebiyle eylemler düzenleyen Sarı Yelekliler 12. haftada da sokaklara çıktı.

    Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları adalet için yürüdü
    Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları adalet için yürüdü

    Çorlu’daki tren kazasında yakınlarını kaybedenler, kazada yaşamlarını yitirenlerin isimlerinin bulunduğu tişörtler giyerek yürüyüş yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaş' dedi
    CHP 'Beyoğlu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaş' dedi

    CHP MYK'da alınan karar doğrultusunda PM'ye sunulan bazı isimler kesinleşti. Buna göre Beyoğu'da Alper Taş, Kadıköy'de Şerdil Odabaş aday olacak.

    GÜNCELLENDİ
    Tiyatrocu Nazlı Masatçı cezaevine gönderildi
    Tiyatrocu Nazlı Masatçı cezaevine gönderildi

    Halkı askerlikten soğutmak suçuyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezası onanan tiyatro oyuncusu Nazlı Masatçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Perincek, Binali Yıldırım’ı ziyaret etti
    Vatan Partisi Genel Başkanı Perincek, Binali Yıldırım’ı ziyaret etti

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

    Mephisto işçileri: İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın
    Mephisto işçileri: İşten atılan arkadaşlarımız geri alınsın

    Mephisto Kitabevi işçileri İstanbul Beşiktaş’taki mağaza önünde bir araya gelerek işten atılan arkadaşlarının işe geri alınmasını istedi.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Mısır'da 40 mumya bulundu
    Mısır'da 40 mumya bulundu
    Süper Lig'in 20'nci haftası, bugün oynanacak 4 maçla devam ediyor
    Süper Lig'in 20'nci haftası, bugün oynanacak 4 maçla devam ediyor
    Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi
    Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 yendi
    SİYAD Onur ve Emek Ödülleri sahipleri açıklandı
    SİYAD Onur ve Emek Ödülleri sahipleri açıklandı
    CHP’den Eren Erdem’e "Açlık grevini sonlandır" çağrısı
    CHP’den Eren Erdem’e "Açlık grevini sonlandır" çağrısı

    CHP Parti Meclisi, 6 gündür açlık grevinde olan Eren Erdem hakkında bildiri yayımladı: Açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz.

    Dünden bugüne sansüre karşı mesaj: ‘Yollara düştük’
    Dünden bugüne sansüre karşı mesaj: ‘Yollara düştük’

    1977’deki sinemacıların sansüre karşı mücadelesini anlatan ‘Yollara Düştük’ belgeselini online paylaşıma açan Yönetmen Deniz Yeşil Evrensel'e konuştu.

    OSTİM patlamasının 8. yılında yaşamını yitiren 20 işçi unutulmadı
    OSTİM patlamasının 8. yılında yaşamını yitiren 20 işçi unutulmadı

    Ankara'da 8 yıl önce OSTİM patlamasında yaşamını yitiren 20 işçi unutulmadı. İSİG: Yaşayanları korumak için mücadelemiz sürecek.

    Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
    Elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

    Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 31 yaşındaki işçi Burak Demirci hayatını kaybetti.

    Kocaeli’de 2018 yılında 81 işçi yaşamını yitirdi
    Kocaeli’de 2018 yılında 81 işçi yaşamını yitirdi

    Kocaeli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yaptığı açıklamayla, 2018 yılında Kocaeli’de en az 81 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

    Kitapta yüzde 8 KDV oranı uygulaması devam edecek
    Kitapta yüzde 8 KDV oranı uygulaması devam edecek

    Türkiye Yayıncılar Birliği, KDV'nin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yayıncılık sertifikası alan yayıncılarda geçerli olduğunu açıkladı.

    Yargıya rağmen eğitimde Ensar ısrarı
    Yargıya rağmen eğitimde Ensar ısrarı

    Devlet okullarında ‘Değerler Eğitimi’ dersinin Ensar Vakfına verilmesine Eğitim Sen Antalya Şubesi tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum
    Trump: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

    ABD Başkanı Donald Trump, INF ile ilgili "Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum" dedi.

    Cumartesi Anneleri, Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz‘in akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri, Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz‘in akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri, 723. haftada, 18 yıl önce gözaltında kaybedilen Kürt siyasetçiler Serdar Tanış ve Ebubekir Deniz için adalet istedi.

    Kadir Kasırga: Kürt sorunu diyalogla çözülmeli
    Kadir Kasırga: Kürt sorunu diyalogla çözülmeli

    İsveç Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Kadir Kasırga, Kürt sorununun baskı, şiddet ve savaş politikalarıyla çözülemeyeceğini söyledi.

    Ocak ayında sivri biberin fiyatı yüzde 73 arttı
    Ocak ayında sivri biberin fiyatı yüzde 73 arttı

    İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 73,75 ile sivri biber oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Cerrahpaşa'da bağış şartıyla tedavi dönemi
    Cerrahpaşa'da bağış şartıyla tedavi dönemi

    Hastalar, Cerrahpaşa'da yapılacak işleme göre para talep edildiğini belirterek “Bağış yapıp, makbuzunu götürmezsen işlemin yapılmıyor” dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız
    Çevre ve Şehircilik Bakanı: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nü çevreyi ve şehirleri korumak adına özel çevre koruma bölgesi ilan edeceklerini söyledi.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun yoldan çekilme vakti
    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun yoldan çekilme vakti

    ABD yönetimi, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido'nun 'insani yardım' talebine destek vereceğini açıkladı.

    Hükümet vursun, afet vursun ama ‘fiyat düşsün’ olmuyor!
    Hükümet vursun, afet vursun ama ‘fiyat düşsün’ olmuyor!

    Kuraklıktan dona, selden fırtınaya her afette zarar gören köylüler hükümetten destek ve zarar tazmini yerine icra ve haciz görüyor.

    Körfez halkı: 400 milyonluk yatırımı göremedik
    Körfez halkı: 400 milyonluk yatırımı göremedik

    AKP’li Körfez Belediye Başkanının '400 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirmeyi Allah bize lütfetti' sözlerini Körfez halkıyla konuştuk.