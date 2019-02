Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 galip geldi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı kazandı ve zirve yarışında kalmayı sürdürdü.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında taraflar eşitliği bozamadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi. İkinci yarıya etkili başlayan siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın 50. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor, Ömer Şişmanoğlu'nun ayağından 65. dakikada bulduğu golle eşitliği sağladı ancak Adem Ljajic'in 70'te attığı gol skoru belirledi.

Müsabakanın 41. dakikasında Adem Büyük'ün kırmızı kart görmesiyle, Yeni Malatyaspor maçın sonraki bölümünü 10 kişi oynadı. Rakibi karşısında baskılı oynayan Beşiktaş, yakaladığı pek çok net fırsatı gole çeviremese de sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu skorla puanını 39'a yükselten siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla 3'üncü sırada yer aldı ve Beşiktaş, lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Yeni Malatyaspor ise 34 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.

YENİ MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDAN ÖNEMLİ ANLAR

Maçın ilk dakikasında Yeni Malatyasporlu Ertaç Özbir'in kısa düşen topunda sağ kanattaki Lens presle topu kaptı. Lens'in ortasında Burak Yılmaz topu ıskaladı. Pozisyonu takip eden Güven Yalçın'ın vuruşunda savunma tehlikeyi savuşturdu.

15. dakikada Aleksic sağ kanattan topu Beşiktaş ceza sahasına ortaladı. Altıpas üzerindeki Ömer Şişmanoğlu topa vuramayınca Yeni Malatyaspor fırsattan yararlanamadı.

18. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Murat Akça'nın kafayla vurduğu top auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, Yeni Malatyasporlu savunma oyuncusuna rağmen yerden ortasını yaptı. Kale önündeki Ljajic, topu kötü bir şekilde kontrol edince istediği vuruşu yapamadı ve Yeni Malatyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Dorukan Toköz'ün ön direkte kafa vurduğu top, arka direğe doğru yönelerek üst direkten dışarı çıktı.

38. dakikada ceza sahası yayı içerisindeki Ljajic'in vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

41. dakikada Lens'in sol ayak aşil tendonuna yakın bir noktaya tabanıyla basan Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'e hakem Cüneyt Çakır sarı kart gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, Adem Büyük'e direkt kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıya yüksek tempoda ve baskılı başladı. 46'da Caner Erkin'in sol kanattan uzun pasıyla savunma arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, Ertaç Özbir'i geçemedi.

48. dakikada Ljajic'in ceza sahası içinde sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.

50. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkteki Gökhan Gönül topu kafayla kale önüne aşırdı, altıpas içerisindeki Atiba Hutchinson, ayak içiyle yaptığı sert vuruşla topu Yeni Malatyaspor ağlarına gönderdi: 0-1.

65. dakikada sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, topu Lens'e aktardı. Penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Lens, topu kaleci Ertaç Özbir'in üzerine nişanladı. Bu Beşiktaş atağının dönüşünde, hızlı gelişen ev sahibi atağında savunma arkasına sarkan Ömer Şişmanoğlu, Isımat Mirin'in de hatasından faydalanarak ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

70. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında kale önüne hareketlenen Ljajic'in bekletmeden ayak içiyle bıraktığı top bir kez daha Yeni Malatyaspor ağlarına gitti ve Beşiktaş tekrar öne geçti: 1-2.

90+1'de Quaresma, ceza sahasına hareketlenen Kagawa'yı gördü. Quaresma'nın ortasında müsait pozisyondaki Kagawa'nın kafa vuruşu yandan auta çıktı ve karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazandı. Ligin 20. haftasında Antalyaspor'u 6-2, 21. haftada ise Bursaspor'u 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Malatya deplasmanından da galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez ağları havalandırdı. Bu sezonki ilk golünü 20. haftadaki Antalyaspor maçında atan Beşiktaş'ın "Ahtapot" lakplı orta sahası Hutchinson, Yeni Malatyaspor karşısında da 50. dakikada golü buldu. 36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplamda 10 gole ulaştı.

ADEM LJAJIC, BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK

Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydeden Adem Ljajic, gol sevincinde korner direğine tekme atıp kırınca sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Ljajic, Beşiktaş'ın 23. haftada oynayacağı Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

YENİ MALATYASPOR 4 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Beşiktaş karşısındaki 2-1'lik mağlubiyetle beraber Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 18. haftada Göztepe karşısında 3-2'lik skorla alan Malatya ekibi, sonrasındaki 4 müsabakadan 3 puan çıkaramadı. Ligin 19. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Yeni Malatyaspor, 20. haftada Kayserispor ve 21. haftada Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

EROL BULUT: 11'E 11 OLSAYDI KAYBETMEZDİK

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün 11'e 11 mücadele edebilseydik, bu maçı kaybetmezdik" dedi.

3 puan kazanabilmek için sahaya çıktıklarını anlatan Bulut, "10 kişi kalmamıza rağmen soyunma odasına 0-0 girdik. Yediğimiz basit bir gol oldu ama beraberliği yakaladık. Ondan sonra da bir ortada dikkatsizce yediğimiz 2. golü yaşadık. Sonra risk aldık, bu sırada da Beşiktaş biraz daha pozisyon buldu. Oyunu çevirmeye çalıştık ama başaramadık. Bifouma ve Kamara bizim için önemli. Bifouma 5-6 hafta bizimle olamayacak. Kamara'nın yan bağlarında gerilme var. O iki oyuncu olsaydı bugün bu maçın gidişatı farklı olurdu. Hatta bugün 11'e 11 mücadele edebilseydik, bu maçı kaybetmezdik. Her şeye rağmen önümüzdeki haftadan itibaren bu takım çıkışa geçecek. Taraftarın her zaman beklentisi Avrupa'dır. Her hocanın hedefi de Avrupa'dır ama gerçekleri görmemiz lazım. Bizim hedefimiz ilk altıdır" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: OYUNUN KOPMASI GEREKEN YERDE GOL YEDİK

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'un başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Rakibin özellikle önde yetenekli oyuncuları var. Bazı oyuncularının eksik olması onları etkilemiş olabilir. Savunmada az gol yiyen, az mağlup olan, dirençli, savaşçı bir takımla oynadık. Maça iyi başladık. 2-3 pozisyonda topu iyi kullansaydık golü erken bulabilirdik. Olmadı, daha sonra rakibimiz oyuna ortak oldu. Kırmızı karttan sonra oyun lehimize gelişti. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bazı eksikliklerimiz vardı, bunları doğru bulmuyorum ama oyuncularımı böyle bir deplasmandan 3 puan aldıkları için kutluyorum. Hatalarının hesabını da birlikte soracağız" değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarının başında 3 dakikada 3 gol kaçırdıklarını ve oyunu koparacakları anda beraberlik golü yediklerini ifade eden Güneş "Gol kaçırmak veya yemekten çok basit top kayıpları yaptık. Bazı oyuncular kendi adına oyunu kurmak isterken topu rakibe verip onları oyuna ortak etmiş oldu. Buna sinirlendiğim doğrudur" dedi.

"FİZKSEL VE PERFORMANS OLARAK LJAJIC, KAGAWA'NIN ÖNÜNDE"

Fiziksel ve oyun performansı olarak Adem Ljajic'in Kagawa'nın çok önünde olduğunu ifade eden Güneş, "Kagawa'yı da görmek için oyuna aldım ama beklediğimin altında oynadı. Bir ara sahada 10'a 10 kaldık. Skor ne olursa olsun kendini göstermesi ve oyunu yönetmesi gerekiyordu. Yetenekleri var ama verim çok önemli. Hafta içerisinde oynayıp oynamayacağına bakarız" diye konuştu.

Güneş, Adem Ljajic'in gördüğü sarı kartla ilgili, "Bir oyuncuyu oynatmadığın zaman morali ve sinirleri bozuluyor. Bunu kabul etmiyor ama kendisi böyle bir hata yaptığı ve cezalı duruma düştüğü zaman biz ne yapacağız? Nasıl sakin kalacağız? Mümkün mü? Hata yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmayacağını dile getiren Güneş, "Hakemin bugünkü skorun lehimize olmasında katkısı olmadı. Zaten olmasını da istemem. Sistemi düzeltmek için federasyon gereğini yapacaktır. Yusuf Namoğlu hizmet etmiştir. Yeni bir MHK kuruldu. Bakıp göreceğiz. Herkesin beklentisi adalet içerisinde hakemlerin maçları iyi ve tarafsız yönetmesi. Hakemler hata yapsa bile niyet okumayı yapmayalım, bunda bocalıyoruz. Yeni bir yönetim yapmak doğru. Yeni bir heyecanla, vizyon çizmek istiyorsak herkesin buna katılması lazım. Son haftalarda herkes giden maça değil gelecek maça yatırım yapmak istiyor. Kazananlar ve kaybedenler var, bu da doğru değil" dedi.

Fenerbahçe derbisinde Quaresma'ya görev verip vermeyeceğiyle ilgili soru üzerine ise Güneş, "Kimlerin oynayacağı, kimlerin burada kalacağı, kimlerin gideceği hiç belli olmuyor. Onun için bir şey söyleyemem. Oyuncular burada kalırsa hafta sonuna kadar bu oyuncularla devam edersek oyuncuların da form grafiğine inanırsam oynatırım. Lens maça iyi başladı. Gol pozisyonunda kaleye atması gerekirken pas verdi. İyi presler yaptı. Kendisinden daha çok şey bekliyordum çünkü bana göre rakibin en zayıf yeri o taraftı. Daha iyi kullanabilirdik. Gol kaçırmak da yemek de önemlidir. Ama öncesindeki düşüncem Quaresma'yı oyuna koymaktı" diyerek sözlerini tamamladı.

"MİLLİ TAKIM TEKLİFİ GELİRSE SEZON SONU DEĞERLENDİRİLİR"

Şenol Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklif edilirse sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendireceğini söyledi. Şu anda Beşiktaş'ın çalışanı olduğunu dile getiren Güneş, "Böyle bir durum olduğunda sezon başı anlaşabileceğimi söyledim. Kulüp de buna izin ve onay verdiği için bir sorun yok gibi görünüyor. Yakın bir zamanda federasyondan resmi bir şey gelirse, sezon sonunda anlaşmak üzere değerlendirilecek durumdur. Bugün için anlaşma yok. Olduğu zaman açıklarız. Bu tip görüşmeler oldu. Olabilir, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

QUARESMA: SÖZLEŞMEM BİTENE KADAR BEŞİKTAŞ'TAYIM

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, sözleşmesinin sonuna kadar siyah beyazlı takımda kalacağını söyledi.

Quaresma, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hakkında çıkan transfer haberlerinin asılsız olduğunu ve sözleşmesinin sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını ifade etti. "İyi yoldayız ve bugün kazanmak önemliydi. Önümüzdeki hafta derbi oynayacağız. 3 maç üst üste kazandık ve iyi bir hava yakaladık. Sıkı çalışarak bu havayı devam ettirmek istiyoruz" diyen yıldız, hakkında yapılan transfer haberlerinin asılsız olduğunu ve şu an Beşiktaş'ta olduğunu belirtti.

Beşiktaş taraftarına büyük saygısının olduğunu aktaran Ricardo Quaresma, "Buradayım ve burada devam edeceğim. Benimle ilgili çok şey yazıldı ve çizildi. Porto'ya, Çin'e, Suudi Arabistan'a gidiyor diye çok yazıldı, bunların hiçbiri doğruyu yansıtmıyor. Aynı zamanda benim tarafımdan bakıldığında gerçekten şahsıma saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Çünkü bir çok yorumcu, tam bilgi edinmeden kendi kafalarına göre bir şey söylüyor. Ben Beşiktaş taraftarına büyük saygı duyuyorum. Bu çerçevede eğer bir gün Beşiktaş'tan ayrılacak olursam, zaten birinci ağızdan çıkarım ve bütün Beşiktaş taraftarına açıklama yaparım. Sözleşmemin sonuna kadar kalacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisine de değinen Quaresma, "Derbileri seviyoruz. Ben de Fenerbahçe'ye karşı oynamayı seviyorum. Çıkacağız, mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız" dedi.

