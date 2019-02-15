FIFA Etik Kuralları, Yıldırım Demirören'e futboldan men öngörüyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in aynı zamanda bahisçiliğe soyunarak İddaa ihalesine girmesinin yankıları sürüyor.

Deutsche Welle’ye konuşan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hâkimi ve uzman hukukçu Emin Özkurt, ihalenin Demirören Holding ve Scientific Games’in oluşturduğu Şans Girişim OGG’ye verilmesi durumunda FIFA Etik Kuralları’nın 26’ncı maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Yıldırım Demirören’e yaptırım uygulanabileceğini söyledi.

“Bahis, kumar ve benzer aktivitelere müdahillik” başlıklı 26'ncı madde, FIFA Etik Kuralları’na tabi kişilerin, bahis oynatan şirketlerle doğrudan ya da dolaylı yoldan çıkarı olmasını yasaklıyor. Bu maddeyi ihlal edenlere ise asgari 100 bin İsviçre frangı (Yaklaşık 520 bin TL) para cezasının yanı sıra üç yıla kadar futbol faaliyetlerinden men cezası verilmesi öngörülüyor.

TFF’nin statü ve talimatlarında ise Demirören’in ihaleye girmesini engelleyebilecek net bir düzenleme yok.

UEFA VE FIFA’DAN YANIT YOK

DW Türkçe, konuyu UEFA ve FIFA’ya da sordu. UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada “Bu konuyla ilgili şu aşamada bir yorumumuz yok” denildiği belirtildi. FIFA’nın ise öncelikli muhatabın TFF olduğunu belirtmekle yetinen bir yanıt verdiği bildirildi.

FIFA BAŞKANI, DEMİRÖREN’İ ZİYARET ETTİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün Demirören’i Riva’da ziyaret etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, FIFA'nın üst düzey yetkilileri ile İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'ne katılan üye ülkelerin temsilcileri yer aldı.

KOÇ: DEVAM ETMEMELİ

Demirören’in İddaa ihalesine girmesini değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF başkanının görevine devam etmemesi gerektiğini söylemişti. (SPOR SERVİSİ)

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