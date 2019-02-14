Galatasaray Benfica’ya 2-1 yenildi

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Sanayi üretimi aralık ayında yüzde 9,8 azaldı

2018'de cari işlemler açığı 27,63 milyar dolar oldu. Sanayi üretimi ise aralık ayında yüzde 9,8 azalarak 2009'dan sonra en sert daralmayı yaşadı.