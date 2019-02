Şule Çet'in ailesi: Adalet talebimiz için mücadelemize devam ediyoruz

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in davasının görülen ilk duruşmasının yankıları sürüyor. Çet'in babası İsmail Çet ve ağabeyi Şenol Çet, dava dosyasına sunulan, “Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır” ifadelerinin yer aldığı, Adli Tıp Uzmanı Mehmet Nuri Aydın imzalı rapor ve sanık avukatlarının yaptığı savunmaları değerlendirdi. Baba İsmail Çet, raporda yer alan "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" ifadesine tepki gösterdi, "Aslında bu yapılan bir suç. Arkadaşımla beraber oturup sohbet ediyorsam ona cinsel tacizde mi bulunmam lazım? Normal bir şekilde oturabilir insan" dedi. Şenol Çet ise, "Adalet talebimiz için mücadelemize devam etmeye çalışıyoruz" dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Şule Çet'in ailesi her fırsatta adalet talebini dile getirmeyi sürdürüyor. Sömestir boyunca kızının yolunu gözlediklerini söyleyen baba Çet, "Bizler devletimizden adalet bekliyoruz. Bir an önce her şeyin tamamlanıp katillerin cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"RAPORU YAZAN UZMANIN SİCİLİ BOZUK"

Tartışmalı adli tıp raporunu da değerlendiren İsmail Çet, "Raporu ben inceleyemedim. Avukatımız inceledi. Ancak raporu yazan uzmanın sicilinin bozuk olduğunu, ceza aldığını söylediler. Çok çirkin bir rapor olduğunu biliyoruz. Mahkemede bu konu tekrar konuşuldu. Mahkeme heyeti İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor alınmasına karar verdi. Yeni alınacak raporu bekliyoruz" dedi.

Raporun bir düzmece olduğunu ifade eden baba Çet, "Raporda, 'Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır' gibi düzmece cümleler yer alıyor. Aslında bu yapılan bir suç. Ne kadar saçma. Arkadaşımla beraber oturup sohbet ediyorsam ona cinsel tacizde mi bulunmam lazım? Normal bir şekilde oturabilir insan. Bunu yapan milyonlarca insan var. Bu insanların düşünceleri bir garip. Her şeyi öteki yola çekiyorlar" sözlerini kaydetti.

"KIZIM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Baba Çet, duruşma salonunda nefes alamadığını söylerken, "Duruşma salonunun çıkışında sanık yakınları 'başınız sağ olsun' dediler. Ben de sizin baş sağlığınızı kabul etmiyorum dedim" ifadelerini kullandı.

Abi Çet, sanık avukatlarının böyle bir savunma yapacağını beklemediklerini söyleyerek, "O avukatların çocukları bu durumda olsa böyle bir savunma yapabilirler miydi?" diye sordu. Baba Çet de, "Hepsi benim kızımın iki kişi tarafından öldürüldüğünü biliyorlar. Kızım yüzde yüz cinayete kurban gitti" dedi.

NE OLMUŞTU?

Şule Çet, 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 05.00 sıralarında Çankaya’da bulunan Yelken Plaza adlı rezidansın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetti. Aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand, gözaltına alındı. İki kez nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler, her ikisinde de adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak bu süreçte Ankara Adli Tıp Kurumunun hazırladığı otopsi raporunda Şule Çet’in ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Haklarında tekrar gözaltı kararı çıkarılan Çağatay Aksu ve Berk Akand Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafında cinayet şüphesiyle değil, “Cinsel amaçlı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı” suçlarından tutuklandı.

Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, kasten öldürme, cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından tutuklu yargılanıyor. Duruşma, 15 Mayıs'a ertelendi. (HABER MERKEZİ)

