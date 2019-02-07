Şule Çet'in hayatını kaybettiği geceye dair yeni görüntüler yayınlandı

Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdiği geceye dair yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Şule Çet'in en son görüştüğü kişiler olan ve ölümü dolayısı ile yargılanan sanıklar Berk Akand ile Çağatay Aksu görünüyor.

SANIKLAR, ŞULE ÇET CAMDAN DÜŞTÜKTEN 18 DAKİKA SONRA OFİSTEN ÇIKIYOR

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu, Şule Çet’in öldüğü gece saat 04:08'de, yani Çet'in camdan düşerek hayatının kaybettiği saat olan 03:50'den 18 dakika sonra ofisten çıkıyor. Berk Akand ofisin kapısının önünde bir köşeye çöküyor ve diğer şüpheli Çağatay Aksu ile konuşuyor. Görüntülerde Akand'ın tedirgin olduğu Aksu'nun ise rahat tavırlar sergilediği, ikilinin bir ara tartıştığı görülüyor. Akand ve Aksu daha sonra asansöre binerek aşağı iniyor.

Görüntülerden, sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu'nun, Şule Çet camdan düştükten sonra 18 dakika boyunca ofiste kaldıkları ve sonrasında dışarı çıktıkları anlaşılıyor. Bu durumun, sanıkların ofiste delil karartmaya çalıştıkları düşüncesini destekleyen bir veri olabileceği belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)