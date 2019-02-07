Venezuela’da muhalefet ABD merkezli fon oluşturuyor

Venezuela’da muhalefet, Nicolas Maduro yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla ülkenin petrol satış gelirlerini elde etmek için ABD merkezli bir fon açacağını duyurdu.

ABD geçtiğimiz hafta, Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA’nın ABD’li şirketlerle iş yapması ve onlardan nakit kabul etmesini yasaklamıştı. PDVSA’nın ABD’deki hesapları dondurulmuş, şirketin ABD’de ortak olduğu Citgo Petroleum’daki hisselerinin kontrol hakkı da elinden alınmıştı. Kendini devlet başkanı ilan eden Muhalefet Lideri Juan Guaido da Citgo şirketinin kontrolünü alacaklarını ifade etmişti.

İSPANYA, VENEZUALA FONLARINI BLOKE ETTİ

İspanyol Senatosu da, ülkede Venezuela’ya ait fonların engellenmesi kararı aldı. Bu kararla, Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya’daki fonları kullanamayacak.

Sağcı Halk Partisinin (PP), çoğunluğa sahip olduğu İspanya Senatosu, hükümetten, Venezuela halkı adına İspanyol bankalarına yatırdığı tüm varlıkları bloke etmesini istedi.

Bloke kararının onaylanmasıyla, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya’daki fonları kullanamayacak. Senato ayrıca Juan Guaido’ya tam destek vererek Guaido tarafından gönderilecek diplomatik temsilcilerin İspanya’daki Venezuela hükümetinin temsilcileri olarak tanındığını onayladı.

GUAİDO, ARA BULUCU GÖRÜŞMELERİNİ REDDETTİ

Bu arada Uluslararası Temas Grubu, aralarında AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından desteklenen bir ara buluculuk girişimi için bugün Uruguay’ın başkenti Montevideo’da bir araya gelecek. Kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ise, görüşmeleri reddetti.

Uluslararası Temas Grubu, Venezuela’daki krize ilişkin “3 ay içinde başkanlık seçimleri yapılması” hedefi ile AB tarafından kuruldu. Grubun üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay bulunuyor.

BM’DEN URUGUAY’DAKİ TOPLANTIYA DESTEK

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres ise, Montevideo toplantısına destek verdi. Guterres, krize ara buluculuk edecek çözüm girişimlerini onayladığını söyledi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da, Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıklayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin Özel Temsilcisi Veronique Lorenzo’yu kabul etti.

Arreaza, “Anayasa ışığında Venezuela’daki gerçekliği ve ön şart olmadan ulusal bir diyalog gerçekleştirilmesinin gerekliğini ele aldıklarını” kaydetti.

ABD, ORDUYU SIKIŞTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR

Diğer yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından, “ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido’yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın!” ifadesini kullanarak Venezuela ordusunu bir kez daha tehdit etti.

‘İNSANİ YARDIM’ GERİLİMİ ARTIYOR

ABD ve Guaido liderliğindeki muhalefetin “insani yardım” adı altından ABD birliklerini Kolombiya sınırından Venezuela’ya sokma planı sınırda gerilimi artırıyor.

Maduro yönetimi, “yardım”ın geçeceği Las Tienditas köprüsüne tankerler ve konteynerlerle barikat kurdu.

Köprü, Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır geçiş noktalarından birisi. BBC Türkçe’nin haberine göre, köprü konteynerler ve tankerlerle trafiğe kapatıldı, yollara beton barikatlar yerleştirildi. Kendini başkan ilan eden Juan Guaido da, Las Tienditas Köprüsü’nün Venezuela tarafındaki Cucuta kasabasının yardımların toplanacağı noktalardan birisi olacağını ifade etmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, söz konusu “insani yardım”ın bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve askeri işgal için zemin hazırlandığını söylüyor. (DIŞ HABERLER)