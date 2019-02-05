ODTÜ'de Erdoğan ablukası: İktidara açık, öğrencilere kapalı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Erdoğan’ın ziyareti öncesi adeta abluka altına alındı. Üniversite yerleşkesinin merkezinde bulunan geniş bir alan, bir gün önceden polis bariyerleriyle tamamen kapatıldı. Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan öğrenci toplulukları, “Bu utanç ODTÜ Rektörlüğü’nün eseri” dedi.

ODTÜ’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi” açılış töreni nedeniyle bir gün önceden yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Etkinliğin gerçekleşeceği Kültür ve Kongre Merkezi (KKM), Rektörlük Binası önü ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Çarşı bölgesi polis bariyerleriyle tamamen kapatıldı. Yerleşkenin merkezinde bulunan ve geniş bir alanı kaplayan bariyerler, öğrencilerin tepkisini çekti. Gazetemize konuşan bir öğrenci, gün içinde yoğun olarak kullandıkları alanların bariyerlerle çevrilmiş olduğunu belirterek “Kampüs içinde ağaçlarla çevrili olan, öğrencilerin sıklıkla kullandığı Çarşı bölgesi dahi bariyerlerle kapatılmış durumda. Üniversite yönetiminin akademik takvimi ani bir şekilde değiştirmesine ek olarak kampüs yaşamı ve öğrenci faaliyetleri de olağandışı önlemler alınarak kısıtlanıyor” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

"BU UTANÇ ODTÜ REKTÖRLÜĞÜNÜN ESERİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ODTÜ ziyaretine öğrenci toplulukları da yayımladıkları bir açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, ODTÜ’de bahar yarı yılı açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyl ileri bir tarihe alındığı belirtilerek 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’nın da yine aynı nedenle çeşitli bahaneler üretilerek yasaklandığı ifade edildi. “Bu utanç ODTÜ Rektörlüğünün eseridir!” denilen açıklamada, yaşanan durumun, ODTÜ Rektörlüğünün AKP diktasına tam uyum sağlamasının açık bir göstergesi olduğu dile getirildi. Açıklamada, Erdoğan’ın daha önceki ODTÜ ziyaretleri ve gerçekleştirilen protestolar hatırlatılarak “Bu sefer ise Erdoğan kendisiyle son derece uyumlu bir rektörün icraatiyle gelmektedir. Bu durum “ODTÜ” adını kullanan birilerinin biat ettiğini gösterebilir ama unutulmasın: Verşan Kök atanmış rektördür ve ODTÜ’nün temsilcisi değildir” denildi.

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"ERDOĞAN KENDİNCE BİR ZAFER KAZANMAK İSTİYOR"

Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelmesinin esas nedeninin bir açılış gerçekleştirmek değil, “kendince bir zafer” kazanmak olduğu belirtilen açıklamada, üniversitelerin “zapt edilmiş” gösterilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, ODTÜ’nün bu gibi yöntemlerle düşecek bir kale olmadığı dile getirilerek zor zamanların sınavlarından alnının akıyla çıkmış bir geleneğin hala sürdüğü vurgulandı. Rejimin en tepesindeki isim ODTÜ’ye çağrılırken öğrencilere okulun kapatıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Baştan aşağı çürüme, çıkarcılık, yalan ve korku üzerine bir anlayışı yerleştirmek isteyenler elbette düşünen bir gençlik istemeyecektir” denildi.

"MÜCADELEMİZ İNSANCA VAR OLMA MÜCADELESİ"

Açıklamada, üniversitelerin rejime, patronlara ve piyasaya adeta altın tepside sunulmasının üniversite fikriyle ve bilimle uyuşmadığı belirtilerek “inovasyon” adı altında gündeme getirilen piyasacılık kamburunun üniversitelerde yeri olamayacağı ifade edildi. Muhalif olduğu için ihraç edilen akademisyenlerin ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan bilim insanlarının çokluğuna işaret edilen açıklamada, üniversitelilerin de yoksulluk nedeniyle eğitimlerine devam edemedikleri dile getirildi. Açıklamada, gençliğin geleceksizlik sorununa çözüm üretmekten uzak bu anlayışların üniversiteleri patronların eline teslim eden uygulamalarına tepki gösterilerek mücadelelerinin yalnızca üniversite mücadelesi değil insanca var olma mücadelesi olduğu vurgulandı. Özgürlük, eşitlik ve toplumsal adalet için mücadelenin her ne koşulda olursa olsun omuz omuza sürdürüleceği belirtilen açıklamada, “Biz ODTÜ öğrencileri olarak Erdoğan’a ve onun kampüs içindeki uzantılarına açıkça ilan ediyoruz ki: Siz gelip geçici olduğunuz o koltuklardan eninde sonunda gideceksiniz. Kalan, kazanan bugün sesini kısmaya çalıştıklarınız olacak” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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