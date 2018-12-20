ODTÜ Yönetimi etkinlik yasağını seçime kadar uzattı, topluluk kapattı

Gençlik örgütlerinin panellerini yasaklayan ve üniversitede adeta OHAL ilan eden ODTÜ Yönetimi, şimdi de yerel seçimlere kadar üniversite dışındaki kurumların veya üniversite içinde resmi olmayan toplulukların etkinlik yapmasını yasakladığını duyurdu. Ayrıca ODTÜ Medya Topluluğu’nu da kapattığını açıkladı.

ODTÜ yönetimi, 19 Aralık'ta gençlik örgütlerinin CHP, HDP milletvekilleri ve Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan'ın katılacağı üç farklı etkinliğe saatler kala “güvenlik” gerekçesiyle adeta OHAL ilan etmişti. Dersler ve sınavlar ertelenmiş, binalar kapatılmıştı. Valiliğin izin vermediği belirtilen SGDF'nin 19 Aralık Katliamı, Sosyalist Fikir Kulübü'nün sarı yelekliler konulu etkinlikleri polisin de baskısıyla iptal edilmek zorunda kalmıştı.

ODTÜ ETKİNLİK YASAKLARINI SEÇİME KADAR UZATTI

ODTÜ Rektörlüğü, yerel seçimlere kadar üniversite dışındaki herhangi bir kurumun veya üniversite içinde resmi olmayan toplulukların panel, toplantı yapmasını da yasakladı.

Ekran görüntüsü, ODTÜ Rektörlüğü tarafından öğrencilere gönderilen e-postadan alınmıştır

ODTÜ Rektörlüğü tarafından öğrencilere 20 Aralık'ta gönderilen e-postada yasağın seçim süreci boyunca devam edeceği duyuruldu. “Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci boyunca üniversitemiz dışından siyasi parti, topluluk, kurum ve kuruluşlar ile üniversitemiz bünyesinde resmi topluluk olmayan gruplar tarafından yapılmak istenen panel ve/veya toplantılara izin verilmeyecektir” denilen e-postada, üniversitenin resmi topluluklarından gelen toplantı taleplerinde ise mevcut uygulmaya devam edileceği belirtildi.

ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ, MEDYA TOPLULUĞU’NU KAPATTI

Rektörlük tarafından öğrenci topluluklarına Öğrenci Dekanlığı imzası ile yine 20 Aralık'ta gönderilen mailde “Medya Topluluğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Kültür Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Çerçeve Yönergesi’nin 5.4.12, 5.4.13, 5.4.18 ve 6.7. maddeleri gereği 20 Aralık 2018 tarihi itibarı ile kapatılmıştır” denildi.

Rektörlük Medya Topluluğu’nun hangi etkinlikleri sonucunda kapatıldığını açıklamadı.

Evrensel’e konuşan ODTÜ Medya Topluluğu Yönetim Kurulu üyeleri, “Topluluğumuzun kapatılması konusunda bize önceden bir bilgi verilmedi, biz de mail ile öğrendik” derken kapatma kararının bir mail ile tüm öğrenci topluluklarına duyurulmasının tüm ODTÜ öğrenci topluluklarına verilmiş bir gözdağı olduğunu ifade etti.

MEDYA TOPLULUĞU NELER YAPIYORDU?

ODTÜ Medya Topluluğu, düzenlediği aylık söyleşilerle ODTÜ’lüleri, medyada yer bulmuş müzikten siyasete, radyodan televizyona geniş yelpazeden birçok ünlü isim ile buluşturmaya çalışan 13 yıllık bir topluluk. Ayrıca, 3 senedir yayınladığı Hocam Gazetesi ile ODTÜ’de bir ilki gerçekleştirip sürekli yayın yapan bağımsız bir öğrenci gazetesi kurmuştur. Bunun yanında 2 senedir aktif olarak yayın yapan, ODTÜ’nün ilk bağımsız haber portalı olan YazHocam.com ’u bünyesinde barındırmaktadır. Sosyal Sorumluluk kapsamında, Ankara Gönüllüler Takımı ile Her Okula Bir Kütüphane gibi projelerde yer almıştır ve bu alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Medya Topluluğu, ODTÜ’nün gündeminde olan olay ve etkinlikleri ODTÜlüler ile buluşturmak için çeşitli yayınlar yapmaktadır. (Ankara/EVRENSEL)

19 ARALIK'TA NE OLMUŞTU?

MİLLETVEKİLLERİNİN KATILACAĞI ETKİNLİKLERE SIKIYÖNETİM

ODTÜ yönetimi 19 Aralık'ta e-posta ile yaptığı duyuruda Emek Gençliğinin düzenlediği “Ekonomik Kriz: Nedenleri ve Etkileri” başlıklı paneli, SGDF'nin düzenlediği 19 Aralık Katliamına ilişkin paneli ve Sosyalist Fikir Kulübünün düzenlediği “Neoliberalizm Çıkmazı: Endüstri 4.0, Sarı Yelekliler” etkinliklerini gerekçe göstererek Matematik bölümünde ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dersleri ve sınavları erteleyerek bölümleri 16.30'dan itibaren kapatacağını duyurdu.

Ekran görüntüsü: Evrensel

'SARI YELEKLİLER' ETKİNLİĞİNE YASAK

Ardından Rektörlük öğrencilerle yaptığı görüşmede, SGDF'nin düzenlediği “19 Aralık Katliamı” konulu etkinlik ile Sosyalist Fikir Kulübünün düzenlediği “Neoliberalizm Çıkmazı: Endüstri 4.0, Sarı Yelekliler” konulu etkinliklerinin Ankara Valiliği tarafından yasaklandığını söyledi. Valilik yasağı gerekçesiyle okula çevik kuvvet girdi. Polisin de baskısıyla iki etkinlik iptal edilmek zorunda kaldı.

EMEK GENÇLİĞİ'NDEN BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

ODTÜ Emek Gençliği'nin düzenlediği kriz konulu panel ise ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Pınar Bedirhanoğlu, EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke katılımıyla Matematik M13(Cahit Arf) Amfisi’nde gerçekleşti. Panel öncesinde açıklama yapan Emek Gençliği, rektörlüğün tutumuna tepki gösterdi. İktidarın üniversite içerisinde gerçekleşen birçok etkinliği iptal etme ve yer vermeme gibi uygulamalarla öğrencilerin bir araya gelmelerini engellemeyi hedeflediğini belirtilen açıklamada, gençliğin kendini ifade edebileceği her alanın daraltıldığını dile getirildi. Açıklamada, “Etkinliğimiz marjinalize edilerek iptal edilmeye çalışılmıştır. Etkinliğimizin amacı öğrencilerin Türkiye'nin güncel sorunlarını konuşabileceği kürsüler yaratmak, kendilerini ifade edebilmelerine ve istek, özlemleri için bir araya gelebilmesini sağlamaktır. Hedefe alınmasının nedeni budur. Etkinliğimiz kurumların, akademisyenlerin ve ODTÜ öğrencilerinin desteği ile rektörlükle yapılan görüşme sonucunda izinli olarak gerçekleşecektir. Etkinliğin gerçekleşmesinde belirleyici olan ODTÜ bileşenlerinin yürüttüğü dayanışma ve ODTÜ öğrencilerinin tepkileridir. Hepinizi bu dayanışmayı ve birliği büyütmek için etkinliğimize bekliyoruz!"denildi.

ODTÜ YASAĞI MECLİSTE GÜNDEM OLDU

ODTÜ binaları kapatıp, sınavları ertelediği saatlerde olay Meclis'te de gündeme geldi. HDP Batman Millevetkili Mehmet Rüştü Tiryaki, genel kurulda söz alarak, “Emek Gençliği'nin “Krizin ekonomik etkileri konulu bir panel düzenliyor ODTÜ'de bugün. Katılımcılardan biri de Selin Sayek Böke. Bir diğeri 19 Aralık'ın yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinliğe Veli Saçılık, milletvekillerimiz Ali Kenanoğlu ve Murat Çepni katılacak. Üniversite yönetimi bütün bölümleri kapatmış durumda. Sınavı olan öğrenciler okula ve bölüme giremiyor. Yurtların içeriden kapatıldığı söyleniyor. Antidemokratik bu uygulamadan derhal vazgeçilmesini, muhalefeti susturacağım diye okulları kapatmayı göze alan bu anlayışı kınıyorum” dedi. (Ankara/EVRENSEL)