06 Şubat 2019 14:35
Son Düzenlenme Tarihi: 06 Şubat 2019 16:59

Erdoğan'dan helikopter, atlı polis ve yüzlerce çevikle ODTÜ ziyareti

Erdoğan’ın ODTÜ ziyareti öncesi yerleşkede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Üniversitede adeta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Erdoğan'dan helikopter, atlı polis ve yüzlerce çevikle ODTÜ ziyareti

Fotoğraf: Evrensel

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ODTÜ ziyareti öncesi yerleşkede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Yüzlerce polis, zırhlı araçlar ve hatta atlı polislerin sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladığı yerleşkede, öğrencilerin ve personelin yemek yediği kafeterya normalden bir buçuk saat önce kapatıldı, ring seferleri durduruldu. Öğrencilerin geniş bir alana girmesine izin verilmezken etkinliğin gerçekleşeceği Kültür ve Kongre Merkezinin, yakınında durmak bile yasaklandı!

    Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla “ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi” açılış töreni gerçekleştirildi. Etkinlik öncesi üniversite genelinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Üniversite giriş kapılarında Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) ile birlikte polis de giriş çıkışları kontrol etti, dedektörlü arama yapıldı. Yerleşke içerisinde ise bir gün önceden etkinliğin gerçekleşeceği Kültür ve Kongre Merkezi (KKM), Rektörlük Binası önü ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Çarşı bölgesi bariyerlerle çevrildi. Etkinlik günü sabah saatlerinden itibaren birçok ekip ve gözaltı aracı ile birlikte atlı polisler ve yüzlerce çevik kuvvet yerleşke içerisinde beklemeye başladı. Yerleşkenin her yerinde Cumhurbaşkanı'na özel temizlik yapıldı.

    ODTÜ

    Fotoğraf: Evrensel

    ADETA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

    Bu yıl 7.si gerçekleşen Dönem Arası Seminerleri’nin üçüncü günü de Erdoğan’ın gelişi nedeniyle iptal edildi. Öğrencilerin ve personelin yemek yediği üniversite kafeteryası normalden bir buçuk saat önce kapatıldı. Ring seferleri durdurularak öğrencilerin okula giriş çıkış yapan diğer araçlara binmesi istendi. Etkinlik alanına yakın bölgelerde araçlardan inen öğrencilere polis tarafından, bulundukları alanı bir an önce terk etmeleri söylendi. Yerleşke içerisinde adeta sokağa çıkma yasağı ilan edilerek öğrencilerin geniş bir alana girişleri engellendi.

    PANKART AÇMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER DARBEDİLDİ

    Fizik Bölümü önünde pankart açmak isteyen Sosyalist Gençlik Dernekler Federasyonu ve Devrimci Öğrenci Birliği üyesi 2 öğrenci polis tarafından darp edildi. O sırada orada bulunan 2 öğrenciyle birlikte toplam 4 öğrenci gözaltına alındı. Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen öğrenciler darp raporu alırken, pankartta “Nefretçi, baskıcı, eril iktidara karşı buradayız” yazdığı öğrenildi.

    ODTÜ

    Fotoğraf: Evrensel

    ÖĞRENCİLERİN ETKİNLİĞE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

    Gazetemize konuşan bir öğrenci, ders seçimleri için dönüş biletini erkenden aldığını belirterek, Erdoğan için ders seçiminin ertelenmesine tepki gösterdi. Üniversitedeki topluluklara verilmeyen Kültür ve Kongre Merkezi’nin (KKM) Erdoğan’ın ziyareti söz konusu olduğunda hiçbir sorun yaşanmadan tesis edilebildiğine dikkat çeken öğrenci, “Son dönemde Aykut Kence Evrim Konferansı’na tadilat gerekçesiyle yer verilmedi fakat nasıl oluyor da Tayyip Erdoğan geldiği zaman tadilat olmuyor?” diye sordu. Erdoğan’ın konuşmasını merak ettiği için etkinliğe başvurmak istediğini belirten öğrenci, “Etkinliğe başvurmak istediğimde etkinliğe öğrencilerin alınmadığını öğrendim. Beni en çok da o sinirlendirdi” dedi.

    "REKTÖRLÜK ÖĞRENCİLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

    Sosyoloji Bölümünden bir başka öğrenci ise durumun en kötü yanının rektörlük tarafından kandırılmaya çalışmak olduğunu ifade etti. Rektörlüğün birkaç günlüğüne Devrim Stadyumu’nu kapatma kararı aldığını anlatan öğrenci, “Bizi aptal yerine koyuyorlar, en azından güvenlik nedeniyle kapalı diyebilirlerdi” diye konuştu. Kampüs içerisinde uzun namlulu silahlarla dolaşan polislerin rahatsızlık verici olduğunu dile getiren öğrenci “Evimde değilmiş gibi hissediyorum” dedi.

    "HELİKOPTER İLE STADYUMA İNECEK SANDIK"

    Şehir ve Bölge Planlama bölümünden bir öğrenci ise gün boyu alçaktan uçan helikopterlerin öğrencileri tedirgin ettiğini belirterek, “Arkadaşlar ile bu kadar güvenlik önleminin şov olduğunu düşünüyoruz. En son helikopter ile Devrim Stadyumu’na inecek sandık” diye konuştu.

    Kampüs içerisinde bir bankta oturan iki ODTÜ öğrencisi de iki yıl önceden belirlenen akademik takvimin son anda değiştirilmesinin yanlış olduğunu, bu nedenle birçok öğrencinin mağdur olduğunu dile getirdi. “Erdoğan’ın ODTÜ öğrencilerine, ODTÜ öğrencilerinin ise Erdoğan’a duyduğu karşılıklı bir güvensizlik var” diyen öğrenciler, iktidarın politikaları sürdükçe bu güvensizliğin çözülemeyeceğini ifade ettiler. 

    Fotoğraf: Evrensel

    "VERŞAN KÖK ATANMIŞTIR, ODTÜ'NÜN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ODTÜ ziyaretine öğrenci toplulukları da yayımladıkları bir açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamada, ODTÜ’de bahar yarı yılı açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti nedeniyl ileri bir tarihe alındığı belirtilerek 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’nın da yine aynı nedenle çeşitli bahaneler üretilerek yasaklandığı ifade edildi. “Bu utanç ODTÜ Rektörlüğünün eseridir!” denilen açıklamada, yaşanan durumun, ODTÜ Rektörlüğünün AKP diktasına tam uyum sağlamasının açık bir göstergesi olduğu dile getirildi. Açıklamada, Erdoğan’ın daha önceki ODTÜ ziyaretleri ve gerçekleştirilen protestolar hatırlatılarak “Bu sefer ise Erdoğan kendisiyle son derece uyumlu bir rektörün icraatiyle gelmektedir. Bu durum “ODTÜ” adını kullanan birilerinin biat ettiğini gösterebilir ama unutulmasın: Verşan Kök atanmış rektördür ve ODTÜ’nün temsilcisi değildir” denildi.

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    "ERDOĞAN KENDİNCE BİR ZAFER KAZANMAK İSTİYOR"

    Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelmesinin esas nedeninin bir açılış gerçekleştirmek değil, “kendince bir zafer” kazanmak olduğu belirtilen açıklamada, üniversitelerin “zapt edilmiş” gösterilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Açıklamada, ODTÜ’nün bu gibi yöntemlerle düşecek bir kale olmadığı dile getirilerek zor zamanların sınavlarından alnının akıyla çıkmış bir geleneğin hala sürdüğü vurgulandı. Rejimin en tepesindeki isim ODTÜ’ye çağrılırken öğrencilere okulun kapatıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Baştan aşağı çürüme, çıkarcılık, yalan ve korku üzerine bir anlayışı yerleştirmek isteyenler elbette düşünen bir gençlik istemeyecektir” denildi.

    "MÜCADELEMİZ İNSANCA VAR OLMA MÜCADELESİ"

    Açıklamada, üniversitelerin rejime, patronlara ve piyasaya adeta altın tepside sunulmasının üniversite fikriyle ve bilimle uyuşmadığı belirtilerek “inovasyon” adı altında gündeme getirilen piyasacılık kamburunun üniversitelerde yeri olamayacağı ifade edildi. Muhalif olduğu için ihraç edilen akademisyenlerin ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan bilim insanlarının çokluğuna işaret edilen açıklamada, üniversitelilerin de yoksulluk nedeniyle eğitimlerine devam edemedikleri dile getirildi. Açıklamada, gençliğin geleceksizlik sorununa çözüm üretmekten uzak bu anlayışların üniversiteleri patronların eline teslim eden uygulamalarına tepki gösterilerek mücadelelerinin yalnızca üniversite mücadelesi değil insanca var olma mücadelesi olduğu vurgulandı. Özgürlük, eşitlik ve toplumsal adalet için mücadelenin her ne koşulda olursa olsun omuz omuza sürdürüleceği belirtilen açıklamada, “Biz ODTÜ öğrencileri olarak Erdoğan’a ve onun kampüs içindeki uzantılarına açıkça ilan ediyoruz ki: Siz gelip geçici olduğunuz o koltuklardan eninde sonunda gideceksiniz. Kalan, kazanan bugün sesini kısmaya çalıştıklarınız olacak” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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