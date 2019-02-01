ODTÜ Rektörlüğü, Erdoğan için akademik takvimi değiştirdi

ODTÜ Rektörlüğü Kongre ve Kültür Merkezi’nde aralarında 13. Aykut Kence Evrim Konferansını tadilat dolayısıyla iptal etmiş geçtiğimiz hafta ise akademik takvimde değişikliğe gitmişti. Rektörlük, öğrencilere ve mensuplarına tatmin edici bir açıklama yapmamakla eleştirilirken bu değişikliklerin nedeninin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okula gelişi olduğu okula asılan afişlerden anlaşıldı.

ODTÜ Rektörlüğü, bir hafta önce öğrencilerine ve mensuplarına attığı maille akademik takvimde değişiklik yaptığını duyurmuş, 6-8 Şubat’ta gerçekleşecek ders seçimleri ve danışman onaylarını 11-12 Şubat’a ötelemişti. Rektörlük, daha önce de Kültür Kongre Merkezi’nin tadilata gireceği gerekçesiyle 9-10 Şubat’ta yapılacak 13. Aykut Kence Evrim Konferansı’nı söz konusu salonda gerçekleşemeyeceğini Konferans’ın düzenleyicisi olan ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ve Evrim Ağacı’na iletmişti. Her iki değişikliğin nedeni konusunda ODTÜ Rektörlüğü daha öncesinde öğrencilerini ve mensuplarını tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN, ÖĞRENCİLERE VERİLMEYEN SALONDA KONUŞACAK

Teknokent’e bulunan firmalara dağıtılan, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök imzalı afişlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan ‘ODTÜ TEKNOKENT Bilişim İnovasyon Merkezi’ açılış törenini onurlandırmanızı dilerim” denildi. Ayrıca törenin 6 Şubat Çarşamba günü saat 13.30’da Aykut Kence Evrim Konferansı başta olmak üzere çeşitli öğrenci etkinliklerine tadilatta olduğu gerekçesiyle verilmeyen Kültür Kongre Merkezi’nde olması dikkat çekerken, afişlerde katılmak isteyen kişilerin etkinlikten iki gün önceye kadar ad soyad, TC kimlik no ve kurum bilgilerini ilgili e posta adresine göndermeleri gerektiği yazıldı.

ODTÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan afiş. | Fotoğraf: Evrensel

ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ, ERDOĞAN GELİYOR DİYE YOLLARI ASFALTLIYOR

Rektörlük tarafından ODTÜ öğrencilerine gönderilen bir başka e postada ise A1 Kapısı’ndan KKM’ye kadar olan yolda asfalt çalışması yapılacağı ve bu sebepten de 3 Şubat Pazar gününe kadar kampüs içi trafiğin söz konusu alanlarda tek yönlü olarak sağlanacağı aktarıldı. Mailde belirtilen yerler arasında Erdoğan’ın geçeceği güzargah dışında hiçbir yerin bulunmaması da dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının öğrencilere attığı mesajın ekran görüntüsü.

ODTÜ EMEK GENÇLİĞİ: "ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ OLAN YER SORUNU SERMAYE VE HÜKÜMET YETKİLİLERİNE YOK"

ODTÜ Emek Gençliği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ODTÜ’ye gelişi nedeniyle akademik takvimin ertelenmesi ve öğrenci topluluklarının etkinliklerinin iptal edilmesine tepki gösterdi. Açıklamada, ODTÜ'de öğrenci topluluklarının etkinlikleri için geçerli olan yer sorununun, sermaye temsilcileri ve hükümet yetkilileri için geçerli olmadığına dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, ODTÜ Rektörlüğünün geçtiğimiz süreçte öğrenci topluluklarının etkinliklerini çeşitli bahaneler ile iptal ettiği belirtilerek, en son 9-10 Şubat tarihinde 13. kez gerçekleşecek olan Aykut Kence Evrim Konferansının, Kültür ve Kongre Merkezinde tadilat olduğu gerekçesi ile başka bir yere taşınmak durumunda kaldığı hatırlatıldı.

ÖĞRENCİLER YOK SAYILIYOR

Açıklamada, ODTÜ'de öğrenci topluluklarının etkinlikleri için geçerli olan yer sorununun, sermaye temsilcileri ve hükümet yetkilileri için geçerli olmadığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi: "Öğrencileri üniversiteden uzak tutmak üzere ders seçimlerinin ertelenmesi, öğrenci toplulukların etkinliklerinin yer bahanesi ile engellenmesi üniversitenin en önemli bileşenlerinden biri olan öğrencilerin yok sayılmak istendiğine işaret ediyor. Üniversiteler, yönetimin hükümet yetkilileri ve sermaye temsilcilerini kayıran keyfi tutumuna karşı, tüm bileşenleri ile birlikte toplum için bilim üreten, eşitliğin ve akademik özgürlüğün egemen olduğu yerler olmalıdır!" (Ankara/EVRENSEL)