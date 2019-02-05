Bakan Çavuşoğlu'nun ALES'te sonuncu olan akrabasına "torpil" iddiası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun akrabasının ALES ve yabancı dil sınavlarında son sıralarda yer almasına rağmen yüksek lisansa kabul edildi. Üniversite yönetimi önce internet sitesinde puanlara ve sonuçlara ilişkin duyurulan listeyi yayından kaldırdı. Daha sonra üniversite rektörlüğünün talebi üzerine mahkeme puanların gösterildiği listeye erişim yasağı getirdi.

ALES'TE SONUNCU OLDU

Cumhuriyet'ten Ece Piroğlu'nun haberine göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek puan alan adayları eleyip, ALES’te sonuncu, genel değerlendirmede sondan ikinci olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun akrabası Şeyda Çavuşoğlu’nu yüksek lisansa kabul etti. Üniversite yönetiminin sonrasında attığı adımlar “torpil” iddiasını gündeme getirdi.

MAHKEMEDEN LİSTEYE ERİŞİM ENGELİ

Çavuşoğlu’nun, toplamda 45 puanla 5 kişilik asil listede olduğu programın yedek listesinde ise 51-54 puan toplayabilen adaylar bulunuyor. 58-60 arası puan toplayan çok sayıda aday ise, kendisine yedek listede dahi yer bulamadı. Üniversite yönetimi önce internet sitesinde puanlara ve sonuçlara ilişkin duyurulan listeyi yayından kaldırdı. Listenin eksisozluk.com’da yayımlanmasının ardından üniversite rektörlüğü bu kez mahkemeye başvurdu. Alanya 1. Sulh Ceza Hâkimliği 16 Ocak 2019 tarihinde listeye erişim yasağı getirdi.

Tüm adaylar arasında, ALES’te sonuncu olan ve yabancı dil sınavından da 100 üzerinden 22.5 alabilen Çavuşoğlu'nun yüksek lisansa kabulü diğer adayların tepkisine neden oldu. Üniversite yönetimi ise sessizliğini koruyor.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU NİKAH ŞAHİDİYDİ

Şeyma Çavuşoğlu Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeğeni, işadamı Ahmet Çavuşoğlu’nun oğlu Okan Çavuşoğlu ile evli. Babası Şeref Oktay da AKP ilçe yönetiminde yer alan Şeyma Çavuşoğlu'nun nikah şahitliğini Bakan Çavuşoğlu yaparken, AKP’li Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel'in de nikahta yer aldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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