Mersin'de AKP’li başkanın ‘torpil’ isteği Meclis gündeminde

Mersin’de ortaya çıkan torpil belgeleri CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından Meclis gündemine taşındı: “AKP il ve ilçe başkanlarının referansı aracılığıyla kaç kişi kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildi?”

KPSS’de yeterli puana ulaşarak zabıt katipliği için binlerce aday uygulama sınavlarına girerken, Mersin’de ortaya çıkan bir ‘torpil’ iddiası tartışılmaya devam ediyor.

AKP'Lİ İLÇE BAŞKANI, DİLEKÇE İLE 'TORPİL' İSTEDİ

İddiaya göre, AKP Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’a yazdığı bir dilekçe ile söz konusu sınava girecek bir aday için ‘yardım’ talebinde bulundu. Sınavdan 4 gün önce ilgili makama gönderilen dilekçede İlçe Başkanı Gül, adayın bilgilerini de verdikten sonra şu ifadeleri kullanıyor: “09.07.2018 tarihinde saat 09.00’da Mersin Akdeniz Zetinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sözleşmeli zabıt katipliği için uygulama sınavına girecektir. Yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.”

Fotoğraf: AKP Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül'ün AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’a yazdığı dilekçe

Sınavın ardından yayımlanan listede ise dilekçede adı geçen adayın, sözlü sınavdan 93.33 puan alarak başarı listesinde 2. sırada yer aldığı görülüyor. Daha sonra iddialar üzerine bir açıklama yapan AKP Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, ”Vatandaş gelip bizden yardım istiyor. Biz de isimleri vekile iletiyoruz. Pek netice alamıyoruz. İlgilenmezsen kırılıyorlar. KPSS sonucu da tutmuyor. Dost, arkadaş diye, başka bir şey değil. Herhangi bir avantaj sağlamıyor. Komisyon zaten yeterli fiziki şartları yoksa eliyor” dedi.

‘SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?’

Konu CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından da Meclis gündemine taşındı. Antmen önergesinde şu sorulara yanıt istedi: