Mersin'de AKP’li başkanın ‘torpil’ isteği Meclis gündeminde
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, AKP'li ilçe başkanın milletvekiline yolladığı ileri sürülen torpil belgelerini Meclis gündemine taşıdı.
Görsel: AKP logosu
Mersin’de ortaya çıkan torpil belgeleri CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından Meclis gündemine taşındı: “AKP il ve ilçe başkanlarının referansı aracılığıyla kaç kişi kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildi?”
KPSS’de yeterli puana ulaşarak zabıt katipliği için binlerce aday uygulama sınavlarına girerken, Mersin’de ortaya çıkan bir ‘torpil’ iddiası tartışılmaya devam ediyor.
AKP'Lİ İLÇE BAŞKANI, DİLEKÇE İLE 'TORPİL' İSTEDİ
İddiaya göre, AKP Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, AKP Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın’a yazdığı bir dilekçe ile söz konusu sınava girecek bir aday için ‘yardım’ talebinde bulundu. Sınavdan 4 gün önce ilgili makama gönderilen dilekçede İlçe Başkanı Gül, adayın bilgilerini de verdikten sonra şu ifadeleri kullanıyor: “09.07.2018 tarihinde saat 09.00’da Mersin Akdeniz Zetinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sözleşmeli zabıt katipliği için uygulama sınavına girecektir. Yardımlarınızı bekler, saygılar sunarım.”
Sınavın ardından yayımlanan listede ise dilekçede adı geçen adayın, sözlü sınavdan 93.33 puan alarak başarı listesinde 2. sırada yer aldığı görülüyor. Daha sonra iddialar üzerine bir açıklama yapan AKP Tarsus İlçe Başkanı İbrahim Gül, ”Vatandaş gelip bizden yardım istiyor. Biz de isimleri vekile iletiyoruz. Pek netice alamıyoruz. İlgilenmezsen kırılıyorlar. KPSS sonucu da tutmuyor. Dost, arkadaş diye, başka bir şey değil. Herhangi bir avantaj sağlamıyor. Komisyon zaten yeterli fiziki şartları yoksa eliyor” dedi.
‘SORUŞTURMA BAŞLATILACAK MI?’
Konu CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tarafından da Meclis gündemine taşındı. Antmen önergesinde şu sorulara yanıt istedi:
- Mersin’de AKP örgütlerinden hangilerinde kamuya girişler için torpil yapılmaktadır?
- Buna yönelik kaç şikayet bulunmaktadır? Bu şikayet ve iddialar nasıl değerlendirilmiştir?
- Torpil yapmak istediğini kabul eden ilgili ilçe başkanı hakkında adli ve idari soruşturma yapılacak mıdır?
- AKP il ve ilçe başkanlarının referansı aracılığıyla kaç kişi kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmiştir?
- Son 5 yıllık sürede hangi kurumda kaç sözlü mülakat yapılmıştır? Bu mülakat heyetleri kimlerden oluşturulmuştur?
- Bu mülakat sonuçları neden sadece sınava giren kişiye gönderilmektedir? Neden kamuoyuna açık şekilde yayımlanmamaktadır?
- Sınava girenlerin ve mülakatta yerleşen ve görevde yükselenlerin yazılı sınav sonucu ve başarı sıralaması kaçtır?
- Mülakatlar neden görüntü kaydına alınmamaktadır?” (HABER MERKEZİ)