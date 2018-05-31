AKP’li başkan torpili reddeden başhekimi darbetti

AKP Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, yeğenini hastanede şef yapması talebini kabul etmeyen Bismil Devlet Hastanesi Başhekimini darbetti.

AKP Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, yeğenini hastanede şef yapması talebini kabul etmeyen Bismil Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Caner Çakın’ı makam odasında darbetti.

Kentte yayın yapan Tigris gazetesinden Mehmet Erol’un haberine göre, olay şöyle gelişti: AKP Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya ve beraberindeki bir grup dün Başhekim Caner Çakın’ın makam odasına giderek, hastanede çalışan yeğeni Ö.A’nın şef yapılmasını istedi. Buna karşı çıkan Çakın ise “Söz konusu kişi bizim hastanenin personeli değil. Sadece özel hastaneden kiraladığımız cihazın başında kalıyor. Bu kişiye farklı bir görev ve maaş veremem” yanıtı verdi.

BAŞHEKİME SALDIRDILAR

Bu yanıtı alan Kızılkaya, önce Başhekim Caner Çakın’a sözlü hakarette bulundu. Yaşanan tartışma ile birlikte Kızılkaya başhekime yumruklarla saldırdı. Kızılkaya’nın yanındakiler de başhekime fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Başhekim Çakın, saldırının ardından önce darp raporu aldı, ardından savcılığa giderek, Kızılkaya ve yanındakiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazetenin konuyla ilgili görüştüğü AKP İlçe Başkanı Kızılkaya, “Herhangi bir kavga olayı yaşanmadı. Sadece sözlü bir tartışma yaşandı. Olayın bu kadar büyütülmesini doğru bulmuyorum” diyerek kendini savundu.

TABİPLER ODASI TAKİPÇİSİ OLACAK

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir ise meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınayarak, “Ne yazık ki hekim arkadaşımıza yönelik saldırılar devam ediyor. Dün başhekim arkadaşımız odasındayken söz konusu AK Parti İlçe Başkanı ve yanındakilerin saldırısına uğruyor. Biz nerede olursa olsun hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırının karşısında olacağız. Bu kişiler gücü nereden aldığını biliyoruz. Biz hekim arkadaşımızın yanında ve olayın da sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 31 Mayıs 2018 17:16

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