Adalet arayan işçi aileleri: Davutpaşa’nın sorumluları yargılansın

İş cinayetinde hayatını kaybeden işçilerin yakınları, 31 Ocak 2008’de Davutpaşa’da kaçak maytap atölyesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 20 işçiyi andı. Adalet arayan işçi aileleri sorumluların yargılanmasını istedi.

Namık Kemal Caddesi’nde bir araya gelen aileler, sloganlarla patlamanın yaşandığı atölyenin önüne yürüdü. Aileler adına açıklamayı patlamada hayatını kaybeden Gülhan Çabuk’un eşi İdris Çabuk yaptı.

Dava süreci hakkında bilgi veren Çabuk, şunları söyledi: “Duruşmalarda hepimiz sanık ifadelerindeki rezalete tanık olduk. Denetimsizliği, bahaneleri, Başkan Yardımcısının neye imza attığını bilmediğini duyduk, gördük. Bu vahim olayın meydana geldiği günden 6,5 yıl sonra, 14 Temmuz 2014'te, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürü Feruz Kutsal’ın 9 yıl, Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Rüstem Tekin’in 9 yıl, Zeytinburnu Belediyesi’nde 2007 yılına kadar İmar ve Şehircilik Müdürü olan Şevket Yıldırım’ın 5 yıl, Zeytinburnu Belediyesinde 2007 tarihinden sonra İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atanan Hatice Küçükakyüz’ün 3 yıl, Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı Servet Kırna’nın 5 yıl, Patlamanın meydana geldiği binanın sahiplerinden Remzi Koçyiğit ve Resul Koçyiğit’in 5 yıl hapis cezası almasına, işyerinde çalışan Hasan Altay’ın beraatine, patlamanın olduğu tarihte İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü Atakan Tanış’ın beraatine, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın beraatine karar verdi.”

CEZA ADI ALTINDA CEZASIZLIK

Kararı temyiz ettiklerini belirten Çabuk şöyle devam etti: “Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017 yılı bitmeden nihayet karara vardı. Gelin görün ki, bizlerin temyiz taleplerini, Yargıtay Savcısının taleplerini ve mevcut mahkeme kararını hiçe sayarak kısmen onama kısmen bozma kararı verdi. Bina sahiplerinin cezalarını onayladı. Belediye yetkililerinden 9 yıl ceza alan 3 sanığın cezasının 2 yıla indirilmesine, belediye yetkililerinden 3 yıl ceza alan 1 sanığın cezasının 1 yıla indirilmesine, belediye yetkililerinden 5 yıl ceza alan 1 sanığın cezasının ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine, İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürü Atakan Tanış ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın beraatlerinin onaylanmasına karar verdi. İSKİ ve BEDAŞ yöneticileri hakkında ise mahkeme dava açsaydı dedi. Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri iş cinayetinde sorumlu bulunmasına rağmen verilen cezalar cezasızlık anlamına geliyor. Cezaların iki yıl altında olması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı nedeniyle sanıklar bir gün bile hapis yatmayacak! Bizler vicdan ve adalet duygusunu zedeleyen bu kararı kabul etmiyoruz.”

Aileler daha Beyoğlu’daki Bir Umut Derneği önünde 80. Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni tuttu.(İstanbul/EVRENSEL)