Barolardan ortak ses: Erken yaşta evlilik affına hayır

Türkiye’nin her bölgesinden 18 baro eş zamanlı olarak yaptıkları basın açıklaması ile kamuoyunda “evlilik affı” olarak bilinen cinsel istismara uğrayan çocukların istismar edenle evlenmesi halinde ceza verilmemesini öngören düzenlemeye hayır dediler. Basın açıklamasının ardından okunan metin Türkiye Büyük Millet Meclisine fakslandı.

İzmir Barosu’nda yapılan açıklamayı Baro Genel Sekreteri ve Kadın Hakları Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Perihan Çağrışım Kayadelen okudu. Evlilik affına ilişkin düzenlemenin çağdışı ve kabul edilemez olduğunu ifade eden Kayadelen “Çocukların çocukluklarını yaşayamadıkları, sağlıklı maddi ve manevi gelişimlerini gözetmeyen, eğitim hayatlarını ve geleceklerini koruyamayan hiçbir çözüm hukuki ve vicdani değildir. Bu hususta, çocukların üstün yararının gözetildiği, çocuklara ve ailelerine yönelik her tür rehberlik hizmetinin aktif hale getirildiği tedbirler, yasal düzenlemelerle hayata geçirilmelidir. Akran çocuklar arasında vuku bulmuş ilişkilerde bile olsa evlilik bir çözüm olarak dayatılamaz” dedi.

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Düzenlemenin sonuçlarına da değinen Kayadelen şunları söyledi:

“Gerek evliliğin tarafları gerek bu tarafların yakınları ve gerekse de doğacak çocuklar bakımından sonraki kuşakları etkileyecek önemli sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır. İstismarı bir kere affetmek; tekrarlarına sebep olacak, istisna olduğu iddia edilen düzenleme asıl hale gelecek, henüz 12 yaşındaki oyun çağı çocuklarının kendi çocuklarına bakmak zorunda kalmalarına yol açacaktır. Ülkemizdeki tüm çocukların hayatlarından sorumlu olduğumuz bilinciyle hareket ederek, yitip giden sağlıksız nesiller yetişmesine, çocuklarımızın hayatlarının çalınmasına engel olmak hepimizin görevidir.”

Kayadelen son olarak, barolar olarak, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükleyen, çocuk istismarı suçunu meşru hale getiren evlilik affı gibi hukuk dışı uygulamalara ilişkin söylemlerin ülke gündeminden derhal kaldırılmasını istedi. (İzmir/EVRENSEL)

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