DAKAP: Çocuğa istismarı meşrulaştıran tasarı derhal kaldırılmalıdır

Diyarbakır'da, Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP), cinsel istismar suçlarında, mağdur ve failin evlenmesi halinde cezanın ertelenmesini öngören düzenlemenin yeniden gündeme getirilmesine basın açıklaması ile tepki gösterdi. Ofis semtinde ki AZC Plaza önünde yapılması planlanan açıklama polisinin engellemesinden kaynaklı Sanat Sokağı'nda yapıldı.

'İSTİSMAR DEVLET ELİYLE MEŞRULAŞTIRILIYOR'

Tasarının 15 yaşındaki çocukların evlendirilerek tahliye edilmesini sağlayacağını ifade eden Bahar Yıldırım bunun istismarın devlet eliyle meşrulaştırılması anlamına geldiğine dikkat çekti. Yasa tasarısının geri çekilmesini isteyen Yıldırım, “Hukuken 15 yaşın altındaki çocuğun rızası geçersiz olup; cebir, şiddet, hile olsun ya da olmasın bu yaştaki çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar şikâyete bağlı olmaksızın soruşturulur, ceza davası açılır ve tespiti durumunda mahkûmiyet kararı verilir. Bu yasa tasarısı, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat bakımından kız ve oğlan çocuklarının haklarına doğrudan bir saldırıyı ve ihlali ifade etmektedir. Demokratik ülkelerde hükümetten beklenen imza attığı sözleşmelere uyarak çocukları cinsel istismardan korumasıdır. Biz Dicle Amed Kadın Platformu olarak hükümete ve kamunun yararını korumakla yükümlü olan meclise tekrar hatırlatıyoruz, imza atılan uluslararası sözleşmelerin gereği yaşama geçirilmelidir ve çocuğa cinsel istismarın önünü açacak olan bu yasa tasarısı derhal kaldırılmalıdır” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

‘TBMM’de erken yaşta evlilik için af yasası hazırlanıyor’

Kadınlar erken yaşta evliliğe af tasarısına neden karşı?