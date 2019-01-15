Erken yaşta evlilikler TBMM gündeminde

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, erken yaşta evlilikler için af hazırlığını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu. Çocuk istismarı ve buna bağlı olarak kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine ilişkin etkin bir çalışma yürütülmesi için Meclis Araştırması açılmasını talep eden Beştaş, soru önergesi verdi. Anayasa Mahkemesi’nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 103. maddesindeki “15 yaşını tamamlamamış her çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin hükmü iptal etmesinin ardından cinsel istismara maruz kalan kız çocuklarının erken yaşta evliliğine ilişkin tartışmaların daha önce de parlamento gündemine yansıdığını hatırlatan Beştaş, muhalefetin yoğun çabalarıyla bu düzenlemenin engellendiğini vurguladı. Beştaş, Anayasa Mahkemesi kararının Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil ettiğini vurgulayarak, bu karar esas alarak bu yönde bir düzenlemenin parlamento gündemine getirilmesini eleştirdi.

“ANAYASA MAHKEMESİ KARARI KILIF MI?”

Anayasa Mahkemesi kararının devletin çocuğun maruz kaldığı cinsel istismara dair sorumluluğunu bertaraf ettiğini ifade eden Beştaş, “Bu karar, iktidarınızın çocuklara ilişkin sorumlulukların yerine getirilmemesi için hazırlanmış bir kılıf mıdır? Ülke gündeminin en can alıcı sorunları arasında olan çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını engelleyecek boyutta düzenlemeler yapılması ve bu mesele ile etkin bir mücadele yürütülmesi gerekirken, cinsel istismarın önünü açan bir düzenleme ile amaçlanan nedir?” sorularını yöneltti. Yeniden gündeme gelen çocuk evliliklerine yönelik düzenlemenin af niteliğinde mi olacağını ve kapsamını soran Beştaş, kaç kişinin tahliye edilmesinin beklendiğinin açıklanmasını istedi. Beştaş, “Size göre cinsel istismara uğrayan çocuklar yerine bu suçun failleri mi mağdur sayılmaktadır? Çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar neticesinde faili ile evlendirilmesi failin aklanması çocuğun bir kez daha cezalandırılması anlamına gelmiyor mu?” şeklinde soru sordu.

Bakanlık olarak bu yasal düzenleme karşısındaki duruşun ne olacağını soran Beştaş, “Çocukların yanında mı faillerin yanında mı olacaksınız? Bu düzenleme yasalaştığı vakit çocuklar cinsel istismara karşı tamamen korumasız hale gelecek olup cinsel istismar suçunu gerçekleştiren faillerin korunmasına ortak mı olacaksınız?” dedi. (Ankara/EVRENSEL)