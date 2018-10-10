DÃ¼nyada her 7 dakikada bir kÄ±z "Ã§ocuk gelin" oluyor

DÃ¼nya genelinde 18 yaÅŸÄ±ndan Ã¶nce evlendirilen Ã§ocuk sayÄ±sÄ± 12 milyona yÃ¼kseldi. YaklaÅŸÄ±k 62 milyon kÄ±z Ã§ocuÄŸu ise okula gitmiyor.

Dünya genelinde her 7 dakikada 15 yaÅŸ altÄ±ndaki bir kÄ±z "çocuk gelin" olurken, 18 yaÅŸÄ±ndan önce evlenen kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n toplam sayÄ±sÄ± yÄ±lda 12 milyona ulaÅŸÄ±yor.

Türkiye, Kanada ve Peru'nun giriÅŸimleri sonucunda, 11 Ekim tarihi, 2011 yÄ±lÄ±nda kÄ±z çocuklarÄ±na karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n önlenmesi ve onlarÄ±n insan haklarÄ±ndan tam ve etkili ÅŸekilde yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu tarafÄ±ndan "Dünya KÄ±z ÇocuklarÄ± Günü" olarak ilan edildi. AA muhabiri Meltem Bulur'un BM ve BM Çocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) verilerinden derlediÄŸi bilgilere göre, dünyada yaklaÅŸÄ±k 62 milyon kÄ±z çocuÄŸu okula gitmiyor. EÄŸitimde cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi en çok BatÄ± ve Orta Afrika’da görülüyor.

BM 18 yaÅŸ altÄ±nÄ± "çocuk" olarak tanÄ±mlÄ±yor. Çocuk evlilikleri konusunda ilerleme saÄŸlanmamasÄ± halinde, sayÄ±nÄ±n 2030'da 950 milyon ve 2050'de 1,2 milyar olacaÄŸÄ± öngörülüyor.

FotoÄŸraf: Meltem Akyol

18 yaÅŸÄ±ndan önce evlenen kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n bölgelere göre daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise en fazla erken yaÅŸta evlendirilmiÅŸ çocuk 285 milyon ile Güney Asya'da bulunduÄŸu görülüyor. Güney Asya'yÄ± 115 milyon ile SahraaltÄ± Afrika, 75 milyon ile DoÄŸu Asya ve Pasifik, 35 milyon ile OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika, 60 milyon ile Latin Amerika ve Karayipler ve kalan rakamÄ± ise diÄŸer bölgeler takip ediyor.

ABD'DE ÇOCUK EVLÄ°LÄ°KLERÄ°NE YASAL ENGEL YOK

Pew AraÅŸtÄ±rma Merkezi tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre, ABD'de 2014'e kadar 15-17 yaÅŸ arasÄ± 57 bin 800 çocuk evlendi. Söz konusu rakam ülkenin eyaletlerine göre deÄŸiÅŸiklik gösteriyor.

ÖrneÄŸin, BatÄ± Virginia ve Teksas çocuk evlilik oranÄ±nÄ±n en yaygÄ±n olduÄŸu eyaletlerin baÅŸÄ±nda gelirken, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Kuzey Carolina, Nevada ve Kaliforniya'nÄ±n da dahil olduÄŸu diÄŸer bazÄ± eyaletler çocuk evliliÄŸi konusunda ortalamanÄ±n üzerinde bir orana sahip bulunuyor.

Çocuk evlilik ABD'de neredeyse her eyalette yasal. En az 36 eyalette, çocuklar yargÄ± kararÄ±yla evlenebilirken, 34 eyalette 16 ve 17 yaÅŸÄ±ndakiler ebeveynlerinin izniyle evlenebiliyor.

Massachusetts ve New Hampshire eyaletleri, 12- 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuklarÄ± ve 14 yaÅŸÄ±ndaki erkek çocuklarÄ±nÄ±n ebeveyn ve adli izinle evlenmelerine imkan tanÄ±yor.

KIZ ÇOCUKLARI EV Ä°ÅžLERÄ°NDE ÇALIÅžTIRILIYOR

Dünyada yaklaÅŸÄ±k 62 milyon kÄ±z çocuÄŸu okula gitmezken 5-9 yaÅŸ arasÄ±ndaki kÄ±z çocuklarÄ± haftada ortalama 4 saatini, 10-14 yaÅŸ kÄ±z çocuklarÄ± da 9 saatini ev iÅŸleriyle geçiriyor. BazÄ± bölge ve ülkelerde bu rakam iki katÄ±na çÄ±kabiliyor.

Somali, Etiyopya ve Ruanda'da 5-14 yaÅŸ grubu kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± haftada en az 14 saatini ya da günde en az 2 saatini ev iÅŸleri yaparak geçiriyor. Bu oranlar sÄ±rasÄ±yla Somali'de yüzde 64, Etiyopya'da yüzde 56 ve Ruanda'da yüzde 48.

Ev iÅŸlerinde 5-9 yaÅŸ kÄ±z çocuklarÄ± yaÅŸÄ±tlarÄ± erkeklere göre yüzde 30 ve 10-14 yaÅŸ kÄ±z çocuklarÄ± yaÅŸÄ±tlarÄ± erkeklere göre yüzde 50 daha fazla çalÄ±ÅŸÄ±yor. OrtadoÄŸu ve Kuzey Afrika ve Güney Asya'da 5-14 yaÅŸ kÄ±z çocuklarÄ± aynÄ± yaÅŸ erkek çocuklarÄ±na göre ev iÅŸlerinde iki kat daha fazla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

FotoÄŸraf: AA

ÇATIÅžMA VE SAVAÅžLARIN NEDEN OLDUÄžU ÇOCUK GELÄ°NLER

Save The Children'Ä±n Ekim 2016'da yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora göre, dünyada her 7 dakikada 15 yaÅŸ altÄ± bir kÄ±z çocuÄŸu evleniyor. Afganistan, Yemen, Hindistan ve Somali'nin baÅŸÄ± çektiÄŸi bazÄ± ülkelerde 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuklarÄ± yaÅŸlÄ± erkeklerle evlendiriliyor.

KÄ±z çocuklarÄ±na yaptÄ±rÄ±lan evlilikler, onlarÄ±n eÄŸitimleri, çocuk hamilelikleri, gebelikte anne ölümü gibi unsurlarÄ± temel alarak hazÄ±rlanan çalÄ±ÅŸmada, ülkeler bu ögelerin verileri baz alÄ±narak en iyiden en kötüye ÅŸeklinde sÄ±ralanÄ±yor. Listenin en altÄ±nda Nijer, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali ve Somali yer alÄ±yor. En üstte yer alan ülkeler ise Ä°sveç, Finlandiya, Norveç, Hollanda ve Belçika.

EN FAZLA ÇOCUK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° HÄ°NDÄ°STAN'DA YAPILIYOR

UNICEF'in 2017 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "Dünya ÇocuklarÄ±nÄ±n Durumu" raporunda ise çocuk evliliklerinin en yüksek oranda görüldüÄŸü ülkeler sÄ±rasÄ±yla Nijer (yüzde 76), Orta Afrika (yüzde 68), Çad, (yüzde 67), BangladeÅŸ (yüzde 59), Burkina Faso (yüzde 52), Mali (yüzde 52), Güney Sudan (yüzde 52), Gine (yüzde 51), Mozambik (yüzde 48), Somali (yüzde 45), Nijer (yüzde 44) , Malawi (yüzde 42), Eritre (yüzde 41), Madagaskar (yüzde 41), Etiyopya (yüzde 40), Nepal (yüzde 40), Uganda (yüzde 40), Sierra Leone (yüzde 39), Kongo (yüzde 37), Moritanya (yüzde 37).

SayÄ±sal olarak en fazla çocuk evliliÄŸinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ülke ise 15 milyon 509 bin ile Hindistan olarak açÄ±klandÄ±. BangladeÅŸ 4 milyon 451 bin ile ikinci, Nijerya 3 milyon 538 bin ile üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±.

KRÄ°Z YAÅžANAN ÜLKELERÄ°N KURBANLARI "KIZ ÇOCUKLARI"

Küresel bir ortaklÄ±k olan "Girls Not Brides"Ä±n (GNB) tespitlerine göre ise dünyada erken yaÅŸta evlenme eÄŸiliminin bugünkü hÄ±zÄ±yla sürmesi halinde 2050 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla çocuk yaÅŸta evlendirilen kÄ±zlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 1,2 milyar olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Çocuk evliliklerinin en yüksek olduÄŸu 20 ülkeden 7'si ise en büyük insani krizlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunuyor.

Yemen'de çocuk evlilikleri alarm verici derecede yükseldi. Ülkede, yüzde 65'ten fazla kÄ±z çocuÄŸu 18 yaÅŸÄ±ndan önce evlenirken, bu oran savaÅŸtan önce yüzde 50 civarÄ±nda idi.

Irak ve Suriye'de kaçÄ±rÄ±lan çocuk ve kadÄ±nlar tecavüze uÄŸruyor, satÄ±lÄ±yor ya da zorla evlendiriliyor.

Somali'de 2010 ve 2011'de kÄ±z çocuklarÄ± okuldan kaçÄ±rÄ±larak terör örgütü üyeleriyle evlendirildi. ÇocuklarÄ±nÄ± vermek istemeyen aileler öldürüldü ya da tehdit edildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:07

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