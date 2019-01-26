Malatya’da kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına tepki

Malatya Demokratik Kadın Platformu, Doğanşehir’de 9 yaşındaki bir çocuğun istismara uğramasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada erken yaşta evliliklerle ilgili getirilmek istenen af tasarısına tepki gösterildi.

Platformun açıklamasını Sakine Doğan okudu. Her gün kadına ve çocuğa yönelik taciz, tecavüz ve ölüm haberleriyle uyandıklarını belirten Doğan, “Türkiye de sadece aralık ayında 33 kadın erkek şiddetine maruz kalıp yaşamını yitirmiştir. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin yanında çocuk istismarında olağan dışı bir şekilde artış gözlenmektedir. İyi hal indirimi, tahrik vb. durumlar suça yönelimi daha da arttırmaktadır. Yaşanan siyasal ve ekonomik kriz bir yandan şiddetti körüklerken, diğer yandan toplumsal ahlaki değerleri yerle bir etmektedir” dedi.

Kadın cinayetlerinin artış sebeplerine değinen Doğan “Toplumsal yaşamı dinselleştirmek, seküler yaşamı yok etmek, kadını toplumsal alandan uzaklaştırarak kadını eve hapsetmek kadın cinayetlerinin sayısında artışlara neden olmuştur. Aile ve dini rehberlik büroları, cinsel istismarda rıza yaşını 12'ye düşüren yasa tasarısı, din adamlarının aile psikologu olarak görevlendirilmesi, karma eğitimin kaldırılmaya çalışılması, tecavüze uğramış kadınların tecavüzcüsüyle evlendirilmek istenmesi gibi tüm düzenlemeler maalesef ölüm, istismar, taciz olarak karşılığını bulmaktadır” diye konuştu.

İldeki kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına değinen Doğan şunları söyledi:

“Sadece aralık ayında Malatya’da bir kadın hamileyken annesiyle birlikte erkek şiddetine maruz kalıp hayatını kaybetti. Yine ilimizde eşinden boşandığı halde halen eski kocası tarafından sürekli tehdit edilen kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Malatya’da 9 yaşındaki bir kız çocuğu 9 ay boyunca 4 kişinin istismarına maruz kalıp tecavüze uğramıştır. Yanı başımızda gelişen bu olaylar tahammül edilecek ve susulacak veya görmezden gelinecek bir durum değildir.”

Son olarak istismar yasasına değinerek, halkı duyarlı olmaya çağıran Doğan, “Kadın hareketlerinin uzun soluklu mücadelesi sonucu geri çekilen ‘Çocuk İstismarı Yasası’ tekrar gündeme getirilmek isteniyor. Bizler birer kadın birer anne ve insan hakları savunucuları olarak tüm bu olumsuzluklara birlikte karşı duracağız” dedi. (Malatya/EVRENSEL)

Erken yaşta evlilikler TBMM gündeminde

‘TBMM’de erken yaşta evlilik için af yasası hazırlanıyor’