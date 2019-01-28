CHP'de kritik PM toplantısı sonrası yaşanan istifalar

CHP'de Parti Meclisi toplantısında 145 belediye başkan adayı daha belirlenirken kritik toplantı çok sayıda istifayı beraberinde getirdi.

Bu istifaların en büyüğünü oluşturan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, görevine geri dönse de istifalar bununla sınırlı kalmadı.

MİLLETVEKİLİ KILIÇ, PM'Yİ BIRAKTI

Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bazı adaylarla ilgili değerlendirme talebinin olumsuz yanıtlanması sonrası PM üyeliğinden istifa etti.

SANCAKTEPE YÖNETİMİNDEN TOPLU İSTİFA

İstanbul’da ise CHP Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu topluca istifa etti. Yönetim Alper Yeğin’in aday gösterilmesini isterken genel merkez Özgen Nama’nın ismini belirlemişti. İlçe bürosunda partililerle basın toplantısı düzenleyen CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Sevgi Aksu, Özgen Nama’nın kazanma şansının olmadığını savundu.

MARMARİS İLÇE BAŞKANLIĞI İSTİFA ETTİ

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, iradelerinin hiçe sayıldığını belirterek yedek üyelerle birlikte istifa etti.

İlçe Başkanı Tolga Akbay, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyelerin istifasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Yönetimin yedek üyelerle birlikte istifasını açıklayan Akbay, "MYK toplantısında mevcut Belediye Başkanı Ali Acar aday olarak açıklandı. PM toplantısında demokratik olmayan, hukuksuz, etik olmayan, anti demokratik bir şekilde başka bir isim getirildi. Bizim derdimiz isimler değil. Marmaris ilçe örgütünün siyasi iradesi hiçe sayıldı. Biz bu nedenle sabahleyin acil olarak toplandık. İrademizin hiçe sayılması kabul edilemez. Oy birliği ile CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri olarak, yönetim kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayız." dedi.

Akbay, CHP'de siyaset yapma imkanı bulamadıklarını belirterek, "Öğleden sonra binin üzerinde üyemiz istifa edecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün, il başkanımız, mevcut milletvekillerimiz, sürekli Marmaris’teki iradeyi hiçe sayarak, kendi iradelerini ortaya koydular. Bu süreçte de kendi iradelerinin ortaya konmasını Marmaris'te yönetimin iradesini hiçe sayarak bunun mücadelesini verdiler. Bu anti demokratik ve etik olmayan bu duruma sessiz kalmamız mümkün değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin soruları üzerine başka siyasi partilerle görüşmelerinin olacağına dikkati çeken Akbay, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi

Çiğli'de CHP'lilerin tepki gösterdiği aday değişti