CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği 145 belediye başkan adayını Parti Meclisi (PM) toplantısıyla belirledi.

İstanbul ve İzmir adaylarının da belirlenmesi nedeniyle gergin geçen toplantı esnasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını açıkladı. Kaftancıoğlu daha sonra istifasını geri çekti. İstifa eden bir başka isim ise İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç oldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 13 saat sürdü. Tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara verdi.

Gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine eleştirilerine yol açtı.

Tartışmalar üzerine bazı PM üyeleri "kapalı oylama" talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda çok sayıda ilçenin adayı "kapalı oylama" yöntemiyle belirlendi.

İSTANBUL'DA DEĞİŞEN İSİMLER

İstanbul'da Avcılar adayı Hüseyin Aksu'nun ismi PM'ye sunulurken oylama sonucu Turan Hançerli aday gösterildi. Şişli'de Fidan Aslan Eroğlu, tepkiler sonrası adaylığını çekti. Silivri'de Belediye Başkanı Özcan Işıklar PM'de gerekli oyu alamayınca aday belirlenemedi.

İZMİR'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

İzmir'de Çiğli'de parti örgütünün tepki gösterdiği Ali Engin, Narlıdere'ye alınırken Narlıdere adayı olması beklenen Utku Gümrükçü ise Çiğli'ye geçti. PM'den Bayraklı adayı olarak çıkan Cevat Durak ve Buca adayı olarak gösterilen Aydoğan Hepdemirgil, Parti Meclisi'nden beklenen oyu alamayan isimler oldu.

BUCAK BELİRSİZLİĞİ

MHP'den Siverek adayı olacağı dönem "Diğer partilerin arabalarını Siverek'te görürsem şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Bucak'ın MHP'yle ters düşmesi sonrası CHP adayı olacağı iddiası tepki çekti. Bucak da ismi PM'ye sunulup çekilen isimler arasında yer aldı.

BODRUM ADAYINA ONAY VERİLMEDİ

PM'nin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermediği ifade edildi.

PM'nin onayından geçemeyen yerler, yeni yerlerle beraber gelecek Parti Meclisi toplantısında tekrar değerlendirilecek.

KILIÇ İSTİFA ETTİ

Öte yandan CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Parti Meclisi (PM) üyeliğinden istifa etti. Aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan Kılıç’ın bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu ancak talebine olumlu yanıt alamayınca Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TAM LİSTESİ

Parti Meclisinde karar verilen belediye başkan adaylarının listesi şöyle:

İSTANBUL ADAYLARI

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Turan Hançerli

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Coşkun Tosun

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Haluk Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti

İZMİR ADAYLARI

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in isminin onaylandığı belirtilen İzmir'e ilişkin yansıyan ilçelerin aday listesi ise şöyle:

Balçova-Mehmet Ali Çalkaya

Bayındır-Ufuk Sesli

Bergama-İdris Yavuz Yılmaz

Beydağ-Feridun Yılmazlar

Bornova-Mustafa İduğ

Büyükşehir-Tunç Soyer

Çeşme-Ekrem Oran

Çiğli-Selim Utku Gümrükçü

Dikili-Adil Kırgöz

Foça-Fatih Gürbüz

Gaziemir-Halil Arda

Güzelbahçe-Özdem Mustafa

Karabağlar-Muhittin Selvitopu

Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka-Cemil Tugay

Kınık-Ahmet Özkan

Kiraz-İYİ Parti (Mehmet Emin Avşar)

Konak-Abdül Batur

Menderes-Mustafa Kayalar

Menemen-Serdar Aksoy

Narlıdere-Ali Engin

Ödemiş-Mehmet Eriş

Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel

Seferihisar: Yelda Celiloğlu

Tire-İYİ Parti (Salih Atakan Duran)

Torbalı-Ramazan İsmail Uygur

Urla-Burak Oğuz

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den ilk mesaj

Çiğli'de CHP'lilerin tepki gösterdiği aday değişti

AFYONKARAHİSAR

Şuhut: Ekrem Özsoy

Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas

Bolvadin Özburun: Uğur Koç

İhsaniye: Tunay Türkmen

AĞRI

Doğubeyazıt: Fesih Maral

Patnos: Lokman Çetin

ANTALYA

Kumluca: Mustafa Köleoğlu

BALIKESİR

Ayvalık: Rahmi Gençer

Bandırma: Tolga Tosun

Erdek: Hüseyin Sarı

Altıeylül: Esin Balıbek

BARTIN

Ulus Kumluca: Gülizar Saygın

Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız

BATMAN

Sason: Cuma Uçar

BİTLİS

Mutki: Tahir Bakır

Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal

BURDUR

Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

BURSA

Osmangazi: Erkan Aydın

DİYARBAKIR

Eğil: Ahmet Aktay

Sur: Ramazan Eker

EDİRNE

Keşan: Şenol Yalı

ELAZIĞ

Alacakaya: Nazmi Gürbüz

Arıcak: Mustafa Coşkun

ERZİNCAN

Merkez Mercek: Fulya Ateşlenmek

ERZURUM

Karayazı: Mahmut Han Koçak

İspir: Nafiz Aydın

Tekman: Sebahattin Uludağ

Aziziye: Aydın Söylemez

Karaçoban: Bekir Yılan

Aşkale: Cemal Karausta

ESKİŞEHİR

Beylikova: Tolga Savaş

Mihalgazi: Bülent Durna

GİRESUN

Güce: Mehmet Salih Bahadır

Keşap: Murat Bıçakçı

HAKKARİ

Yüksekova Esendere: Mithat Baran

Şemdinli Derecik: Suat Yüksel

Yüksekova: Peruz Çamlı

Merkez: Metin Koparan

IĞDIR

Merkez Hoşhaber: Osman Toka

KARAMAN

Sarıveliler: Muhitdin Türkan

Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

KARS

Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

KASTAMONU

Seydiler : Halit Cesur

KAYSERİ

Hacılar: Gülay Talaslı

Tomarza: Osman Koç

KIRIKKALE

Karakeçili: Salih Büyükkaya

KIRKLARELİ

Merkez: Mehmet Tuna Soykan

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

KONYA

Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

KÜTAHYA

Çavdarhisar: Ali Okur

Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

MANİSA

Soma: Abdullah Saka

MERSİN

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Silifke: Mustafa Turgut

Mezitli: Neşet Tarhan

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Mut: Mehmet Saydam

Anamur: Durmuş Deniz

Bozyazı: Yüksel Kır

Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

MUĞLA

Fethiye: Ali Karaca

Marmaris: Mehmet Oktay

Seydikemer: İbrahim Ertürk

MUŞ

Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül

Hasköy: Nedret Paçal

NEVŞEHİR

Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

ORDU

Gürgentepe: İsa Yazıcı

Ulubey: Kani Ergün

OSMANİYE

Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk

Düziçi Ellek: Nurettin Mart

RİZE

Merkez: Ayhan Akyüz

SAKARYA

Adapazarı: İsmail Kılıç

Pamukova: Hüseyin Eryiğit

SAMSUN

Atakum: Cemil Deveci

ŞANLIURFA

Birecik: Hüseyin Kıran

MHP'nin Siverek adayı Fatih M. Bucak: Mezarlarını kazmaya başlasınlar

ŞIRNAK

Uludere Şenoba: Sabri Babat

TRABZON

Sürmene: Kemal Küçükali

VAN

İpekyolu: Sinan Solmaz

YOZGAT

Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy

Sorgun Doğankent: Ali Erciyas

Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman

Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran

Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

ZONGULDAK

Ereğli: Halil Posbıyık

Merkez: Şenol Şanal. (HABER MERKEZİ)

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den ilk mesaj

İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?