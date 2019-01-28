28 Ocak 2019 07:20
Son Düzenlenme Tarihi: 28 Ocak 2019 10:29

CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi

CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek belediye başkan adaylarına ilişkin liste Parti Meclisi tarafından belirlendi.

GÜNCELLENDİ
CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi

Fotoğraf: DHA

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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği 145 belediye başkan adayını Parti Meclisi (PM) toplantısıyla belirledi.

    İstanbul ve İzmir adaylarının da belirlenmesi nedeniyle gergin geçen toplantı esnasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını açıkladı. Kaftancıoğlu daha sonra istifasını geri çekti. İstifa eden bir başka isim ise İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç oldu.

    Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 13 saat sürdü. Tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara verdi.

    Gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine eleştirilerine yol açtı.

    Tartışmalar üzerine bazı PM üyeleri "kapalı oylama" talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda çok sayıda ilçenin adayı "kapalı oylama" yöntemiyle belirlendi.

    İSTANBUL'DA DEĞİŞEN İSİMLER

    İstanbul'da Avcılar adayı Hüseyin Aksu'nun ismi PM'ye sunulurken oylama sonucu Turan Hançerli aday gösterildi. Şişli'de Fidan Aslan Eroğlu, tepkiler sonrası adaylığını çekti. Silivri'de Belediye Başkanı Özcan Işıklar PM'de gerekli oyu alamayınca aday belirlenemedi.

    İZMİR'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

    İzmir'de Çiğli'de parti örgütünün tepki gösterdiği Ali Engin, Narlıdere'ye alınırken Narlıdere adayı olması beklenen Utku Gümrükçü ise Çiğli'ye geçti. PM'den Bayraklı adayı olarak çıkan Cevat Durak ve Buca adayı olarak gösterilen Aydoğan Hepdemirgil, Parti Meclisi'nden beklenen oyu alamayan isimler oldu.

    BUCAK BELİRSİZLİĞİ

    MHP'den Siverek adayı olacağı dönem "Diğer partilerin arabalarını Siverek'te görürsem şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Bucak'ın MHP'yle ters düşmesi sonrası CHP adayı olacağı iddiası tepki çekti. Bucak da ismi PM'ye sunulup çekilen isimler arasında yer aldı.

    BODRUM ADAYINA ONAY VERİLMEDİ

    PM'nin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermediği ifade edildi.

    PM'nin onayından geçemeyen yerler, yeni yerlerle beraber gelecek Parti Meclisi toplantısında tekrar değerlendirilecek.

    KILIÇ İSTİFA ETTİ

    Öte yandan CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Parti Meclisi (PM) üyeliğinden istifa etti. Aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan Kılıç’ın bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu ancak talebine olumlu yanıt alamayınca Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

    BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TAM LİSTESİ

    Parti Meclisinde karar verilen belediye başkan adaylarının listesi şöyle:

    İSTANBUL ADAYLARI

    • Adalar: Erdem Gül
    • Ataşehir: Battal İlgezdi
    • Avcılar: Turan Hançerli
    • Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
    • Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
    • Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
    • Bayrampaşa: Remzi Albayrak
    • Beşiktaş: Rıza Akpolat
    • Beykoz: Coşkun Tosun
    • Büyükçekmece: Hasan Akgün
    • Çatalca: Cem Kara
    • Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
    • Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
    • Fatih: Soner Özimer
    • Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
    • Güngören: İsmet Yaşar
    • Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
    • Kartal: Gökhan Yüksel
    • Pendik: Mehmet Salih Usta
    • Sancaktepe: Özgen Nama
    • Silivri: Özcan Işılar
    • Sultanbeyli: Ayhan Koç
    • Sultangazi: Haluk Bozkurt
    • Şile: Ali Secaattin Güney
    • Tuzla: Salim Gürsoy
    • Ümraniye: Cafer Aktürk
    • Üsküdar: Ahmet Kılıç
    • Zeytinburnu: Adil Emecan
    • Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
    • Sarıyer: Şükrü Genç

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    İZMİR ADAYLARI

    Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in isminin onaylandığı belirtilen İzmir'e ilişkin yansıyan ilçelerin aday listesi ise şöyle:

    • Balçova-Mehmet Ali Çalkaya
    • Bayındır-Ufuk Sesli
    • Bergama-İdris Yavuz Yılmaz
    • Beydağ-Feridun Yılmazlar
    • Bornova-Mustafa İduğ
    • Büyükşehir-Tunç Soyer
    • Çeşme-Ekrem Oran
    • Çiğli-Selim Utku Gümrükçü
    • Dikili-Adil Kırgöz
    • Foça-Fatih Gürbüz
    • Gaziemir-Halil Arda
    • Güzelbahçe-Özdem Mustafa
    • Karabağlar-Muhittin Selvitopu
    • Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan
    • Karşıyaka-Cemil Tugay
    • Kınık-Ahmet Özkan
    • Kiraz-İYİ Parti (Mehmet Emin Avşar)
    • Konak-Abdül Batur
    • Menderes-Mustafa Kayalar
    • Menemen-Serdar Aksoy
    • Narlıdere-Ali Engin
    • Ödemiş-Mehmet Eriş
    • Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel
    • Seferihisar: Yelda Celiloğlu
    • Tire-İYİ Parti (Salih Atakan Duran)
    • Torbalı-Ramazan İsmail Uygur
    • Urla-Burak Oğuz

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    Çiğli'de CHP'lilerin tepki gösterdiği aday değişti

    AFYONKARAHİSAR

    Şuhut: Ekrem Özsoy

    Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas

    Bolvadin Özburun: Uğur Koç

    İhsaniye: Tunay Türkmen

    AĞRI

    Doğubeyazıt: Fesih Maral

    Patnos: Lokman Çetin

    ANTALYA

    Kumluca: Mustafa Köleoğlu

    BALIKESİR

    Ayvalık: Rahmi Gençer

    Bandırma: Tolga Tosun

    Erdek: Hüseyin Sarı

    Altıeylül: Esin Balıbek

    BARTIN

    Ulus Kumluca: Gülizar Saygın

    Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız

    BATMAN

    Sason: Cuma Uçar

    BİTLİS

    Mutki: Tahir Bakır

    Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal

    BURDUR

    Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

    BURSA

    Osmangazi: Erkan Aydın

    DİYARBAKIR

    Eğil: Ahmet Aktay

    Sur: Ramazan Eker

    EDİRNE

    Keşan: Şenol Yalı

    ELAZIĞ

    Alacakaya: Nazmi Gürbüz

    Arıcak: Mustafa Coşkun

    ERZİNCAN

    Merkez Mercek: Fulya Ateşlenmek

    ERZURUM

    Karayazı: Mahmut Han Koçak

    İspir: Nafiz Aydın

    Tekman: Sebahattin Uludağ

    Aziziye: Aydın Söylemez

    Karaçoban: Bekir Yılan

    Aşkale: Cemal Karausta

    ESKİŞEHİR

    Beylikova: Tolga Savaş

    Mihalgazi: Bülent Durna

    GİRESUN

    Güce: Mehmet Salih Bahadır

    Keşap: Murat Bıçakçı

    HAKKARİ

    Yüksekova Esendere: Mithat Baran

    Şemdinli Derecik: Suat Yüksel

    Yüksekova: Peruz Çamlı

    Merkez: Metin Koparan

    IĞDIR

    Merkez Hoşhaber: Osman Toka

    KARAMAN

    Sarıveliler: Muhitdin Türkan

    Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

    KARS

    Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

    KASTAMONU

    Seydiler : Halit Cesur

    KAYSERİ

    Hacılar: Gülay Talaslı

    Tomarza: Osman Koç

    KIRIKKALE

    Karakeçili: Salih Büyükkaya

    KIRKLARELİ

    Merkez: Mehmet Tuna Soykan

    Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

    KONYA

    Çumra: Veli Harman

    Derbent: İsmail Fidan

    Emirgazi: Dursun Döleker

    Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

    Karatay: Mehmet Şeflek

    Meram: Mehmet Gayretli

    Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

    KÜTAHYA

    Çavdarhisar: Ali Okur

    Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

    MANİSA

    Soma: Abdullah Saka

    MERSİN

    Tarsus: Haluk Bozdoğan

    Silifke: Mustafa Turgut

    Mezitli: Neşet Tarhan

    Yenişehir: Abdullah Özyiğit

    Mut: Mehmet Saydam

    Anamur: Durmuş Deniz

    Bozyazı: Yüksel Kır

    Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    MUĞLA

    Fethiye: Ali Karaca

    Marmaris: Mehmet Oktay

    Seydikemer: İbrahim Ertürk

    MUŞ

    Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik

    Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

    Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül

    Hasköy: Nedret Paçal

    NEVŞEHİR

    Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

    ORDU

    Gürgentepe: İsa Yazıcı

    Ulubey: Kani Ergün

    OSMANİYE

    Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk

    Düziçi Ellek: Nurettin Mart

    RİZE

    Merkez: Ayhan Akyüz

    SAKARYA

    Adapazarı: İsmail Kılıç

    Pamukova: Hüseyin Eryiğit

    SAMSUN

    Atakum: Cemil Deveci

    ŞANLIURFA

    Birecik: Hüseyin Kıran

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    Uludere Şenoba: Sabri Babat

    TRABZON

    Sürmene: Kemal Küçükali

    VAN

    İpekyolu: Sinan Solmaz

    YOZGAT

    Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy

    Sorgun Doğankent: Ali Erciyas

    Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman

    Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran

    Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

    ZONGULDAK

    Ereğli: Halil Posbıyık

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