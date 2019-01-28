CHP'de PM toplantısında belli olan belediye başkan adaylarının listesi
CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek belediye başkan adaylarına ilişkin liste Parti Meclisi tarafından belirlendi.
Fotoğraf: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği 145 belediye başkan adayını Parti Meclisi (PM) toplantısıyla belirledi.
İstanbul ve İzmir adaylarının da belirlenmesi nedeniyle gergin geçen toplantı esnasında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını açıkladı. Kaftancıoğlu daha sonra istifasını geri çekti. İstifa eden bir başka isim ise İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç oldu.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 13 saat sürdü. Tartışmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu toplantıya üç kez ara verdi.
Gergin bir ortamda devam eden toplantıda söz alan üyeler, PM'ye sunulan bazı belediye başkan adaylarına itirazda bulundu. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifası da bazı PM üyelerinin parti yönetimine eleştirilerine yol açtı.
Tartışmalar üzerine bazı PM üyeleri "kapalı oylama" talebinde bulundu. Bu talep doğrultusunda çok sayıda ilçenin adayı "kapalı oylama" yöntemiyle belirlendi.
İSTANBUL'DA DEĞİŞEN İSİMLER
İstanbul'da Avcılar adayı Hüseyin Aksu'nun ismi PM'ye sunulurken oylama sonucu Turan Hançerli aday gösterildi. Şişli'de Fidan Aslan Eroğlu, tepkiler sonrası adaylığını çekti. Silivri'de Belediye Başkanı Özcan Işıklar PM'de gerekli oyu alamayınca aday belirlenemedi.
İZMİR'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER
İzmir'de Çiğli'de parti örgütünün tepki gösterdiği Ali Engin, Narlıdere'ye alınırken Narlıdere adayı olması beklenen Utku Gümrükçü ise Çiğli'ye geçti. PM'den Bayraklı adayı olarak çıkan Cevat Durak ve Buca adayı olarak gösterilen Aydoğan Hepdemirgil, Parti Meclisi'nden beklenen oyu alamayan isimler oldu.
BUCAK BELİRSİZLİĞİ
MHP'den Siverek adayı olacağı dönem "Diğer partilerin arabalarını Siverek'te görürsem şimdiden kendilerine mezar kazmaya başlasınlar" sözleriyle gündeme gelen Mehmet Fatih Bucak'ın MHP'yle ters düşmesi sonrası CHP adayı olacağı iddiası tepki çekti. Bucak da ismi PM'ye sunulup çekilen isimler arasında yer aldı.
BODRUM ADAYINA ONAY VERİLMEDİ
PM'nin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermediği ifade edildi.
PM'nin onayından geçemeyen yerler, yeni yerlerle beraber gelecek Parti Meclisi toplantısında tekrar değerlendirilecek.
KILIÇ İSTİFA ETTİ
Öte yandan CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Parti Meclisi (PM) üyeliğinden istifa etti. Aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Komisyonu (KİT) üyesi olan Kılıç’ın bazı adaylarla ilgili yeniden değerlendirme talebinde bulunduğu ancak talebine olumlu yanıt alamayınca Parti Meclisi üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.
BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TAM LİSTESİ
Parti Meclisinde karar verilen belediye başkan adaylarının listesi şöyle:
İSTANBUL ADAYLARI
- Adalar: Erdem Gül
- Ataşehir: Battal İlgezdi
- Avcılar: Turan Hançerli
- Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
- Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
- Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
- Bayrampaşa: Remzi Albayrak
- Beşiktaş: Rıza Akpolat
- Beykoz: Coşkun Tosun
- Büyükçekmece: Hasan Akgün
- Çatalca: Cem Kara
- Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
- Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
- Fatih: Soner Özimer
- Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
- Güngören: İsmet Yaşar
- Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
- Kartal: Gökhan Yüksel
- Pendik: Mehmet Salih Usta
- Sancaktepe: Özgen Nama
- Silivri: Özcan Işılar
- Sultanbeyli: Ayhan Koç
- Sultangazi: Haluk Bozkurt
- Şile: Ali Secaattin Güney
- Tuzla: Salim Gürsoy
- Ümraniye: Cafer Aktürk
- Üsküdar: Ahmet Kılıç
- Zeytinburnu: Adil Emecan
- Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
- Sarıyer: Şükrü Genç
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti
İZMİR ADAYLARI
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in isminin onaylandığı belirtilen İzmir'e ilişkin yansıyan ilçelerin aday listesi ise şöyle:
- Balçova-Mehmet Ali Çalkaya
- Bayındır-Ufuk Sesli
- Bergama-İdris Yavuz Yılmaz
- Beydağ-Feridun Yılmazlar
- Bornova-Mustafa İduğ
- Büyükşehir-Tunç Soyer
- Çeşme-Ekrem Oran
- Çiğli-Selim Utku Gümrükçü
- Dikili-Adil Kırgöz
- Foça-Fatih Gürbüz
- Gaziemir-Halil Arda
- Güzelbahçe-Özdem Mustafa
- Karabağlar-Muhittin Selvitopu
- Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan
- Karşıyaka-Cemil Tugay
- Kınık-Ahmet Özkan
- Kiraz-İYİ Parti (Mehmet Emin Avşar)
- Konak-Abdül Batur
- Menderes-Mustafa Kayalar
- Menemen-Serdar Aksoy
- Narlıdere-Ali Engin
- Ödemiş-Mehmet Eriş
- Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel
- Seferihisar: Yelda Celiloğlu
- Tire-İYİ Parti (Salih Atakan Duran)
- Torbalı-Ramazan İsmail Uygur
- Urla-Burak Oğuz
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Çiğli'de CHP'lilerin tepki gösterdiği aday değişti
AFYONKARAHİSAR
Şuhut: Ekrem Özsoy
Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas
Bolvadin Özburun: Uğur Koç
İhsaniye: Tunay Türkmen
AĞRI
Doğubeyazıt: Fesih Maral
Patnos: Lokman Çetin
ANTALYA
Kumluca: Mustafa Köleoğlu
BALIKESİR
Ayvalık: Rahmi Gençer
Bandırma: Tolga Tosun
Erdek: Hüseyin Sarı
Altıeylül: Esin Balıbek
BARTIN
Ulus Kumluca: Gülizar Saygın
Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız
BATMAN
Sason: Cuma Uçar
BİTLİS
Mutki: Tahir Bakır
Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal
BURDUR
Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce
BURSA
Osmangazi: Erkan Aydın
DİYARBAKIR
Eğil: Ahmet Aktay
Sur: Ramazan Eker
EDİRNE
Keşan: Şenol Yalı
ELAZIĞ
Alacakaya: Nazmi Gürbüz
Arıcak: Mustafa Coşkun
ERZİNCAN
Merkez Mercek: Fulya Ateşlenmek
ERZURUM
Karayazı: Mahmut Han Koçak
İspir: Nafiz Aydın
Tekman: Sebahattin Uludağ
Aziziye: Aydın Söylemez
Karaçoban: Bekir Yılan
Aşkale: Cemal Karausta
ESKİŞEHİR
Beylikova: Tolga Savaş
Mihalgazi: Bülent Durna
GİRESUN
Güce: Mehmet Salih Bahadır
Keşap: Murat Bıçakçı
HAKKARİ
Yüksekova Esendere: Mithat Baran
Şemdinli Derecik: Suat Yüksel
Yüksekova: Peruz Çamlı
Merkez: Metin Koparan
IĞDIR
Merkez Hoşhaber: Osman Toka
KARAMAN
Sarıveliler: Muhitdin Türkan
Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy
KARS
Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ
KASTAMONU
Seydiler : Halit Cesur
KAYSERİ
Hacılar: Gülay Talaslı
Tomarza: Osman Koç
KIRIKKALE
Karakeçili: Salih Büyükkaya
KIRKLARELİ
Merkez: Mehmet Tuna Soykan
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk
KONYA
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
KÜTAHYA
Çavdarhisar: Ali Okur
Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik
MANİSA
Soma: Abdullah Saka
MERSİN
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Silifke: Mustafa Turgut
Mezitli: Neşet Tarhan
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Mut: Mehmet Saydam
Anamur: Durmuş Deniz
Bozyazı: Yüksel Kır
Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
MUĞLA
Fethiye: Ali Karaca
Marmaris: Mehmet Oktay
Seydikemer: İbrahim Ertürk
MUŞ
Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül
Hasköy: Nedret Paçal
NEVŞEHİR
Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz
ORDU
Gürgentepe: İsa Yazıcı
Ulubey: Kani Ergün
OSMANİYE
Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk
Düziçi Ellek: Nurettin Mart
RİZE
Merkez: Ayhan Akyüz
SAKARYA
Adapazarı: İsmail Kılıç
Pamukova: Hüseyin Eryiğit
SAMSUN
Atakum: Cemil Deveci
ŞANLIURFA
Birecik: Hüseyin Kıran
MHP'nin Siverek adayı Fatih M. Bucak: Mezarlarını kazmaya başlasınlar
ŞIRNAK
Uludere Şenoba: Sabri Babat
TRABZON
Sürmene: Kemal Küçükali
VAN
İpekyolu: Sinan Solmaz
YOZGAT
Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy
Sorgun Doğankent: Ali Erciyas
Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman
Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran
Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik
ZONGULDAK
Ereğli: Halil Posbıyık
Merkez: Şenol Şanal. (HABER MERKEZİ)
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den ilk mesaj
İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?