28 Ocak 2019 11:50

İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi

İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer dahil 23 aday dünkü PM toplantısında belirlendi. Sadece 4 ismin yerini koruması dikkat çekti.

İzmir'de CHP'li 23 belediye başkanından yalnızca 4'ü aday gösterildi

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    Metehan UD
    İzmir

    CHP Parti Meclisinde dün yapılan oylamanın sonucunda İzmir adaylarının tamamına yakını netleşirken 23 CHP’li belediye başkanının 4 tanesi yerini koruyabildi. Sadece Balçova, Bayındır, Güzelbahçe ve Karabağlar belediye başkanları değişmezken CHP’nin seçimi kazandığı Tire ise İYİ Partiye bırakılmıştı. Buca ve Bayraklı belediyelerinin adayları ise PM’den geçemedi.

    Dün toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi,  31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de gösterilecek büyükşehir belediye başkan adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını da belirledi. Mevcut belediye başkanı Aziz Kocaoğlu aday gösterilmezken yeni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. 22 CHP'li ilçe belediye başkanının tamamına yakını bir kez daha aday gösterilmedi.

    Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yerini korurken, 18 ilçenin belediye başkanı değiştirildi.  Sadece Karaburun ve Bergama belediye başkanları bir kez daha aday olmayacaklarını deklare etmişlerdi. İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise adaylığını geri çektikten sonra ilçe için bir kez daha aday olmadı.

    Belediye başkanlarının büyük bir kısmının değişmesinde ana neden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun tekrar aday gösterilmemesi. Önceki dönem belediye başkanlarının önemli bir kısmı Kocaoğlu tarafından belirlenmişti. Yeni adayların arasında ise meclis üyeleri ile eski ilçe başkanlarının çoğunluğu dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine aday olan Abdül Batur'un Konak'a aday gösterilmesi de beklenilen bir şey değildi.

    ÇİĞLİ İLE NARLIDERE ADAYLARI YER DEĞİŞTİRDİ

    İzmir'de Çiğli'de parti örgütünün tepki gösterdiği Ali Engin, Narlıdere'ye alınırken Narlıdere adayı olması beklenen Utku Gümrükçü ise Çiğli'ye geçti. Utku Gümrükçü son kurultay sürecinde Çiğli ilçe başkanı olarak seçilmişti. Ali Engin ise bir önceki yerel seçimlerde CHP'nin il başkanı idi  ve AKP ile MHP'nin elindeki ilçe sayısının 2'den 8'e çıkmasında uyguladığı seçim politikalarının rol oynadığı belirtiliyordu. Yine daha önceki PM’de kesinleşen Ödemiş adayı ise değişti. Yeni aday eski belediye başkanı Mehmet Eriş oldu.

    BAYRAKLI VE BUCA PM'DEN GEÇEMEDİ

    MYK'den Bayraklı adayı olarak çıkan Cevat Durak ve Buca adayı olarak gösterilen Aydoğan Hepdemirgil, Parti Meclisinden geçemedi. Parti Meclisinde yapılan oylamada Cevat Durak'ın adaylığı 39'a 19 oyla reddedildi. Parti Meclisinde yapılan oylamada Aydoğan Hepdemirgil'in adaylığı ise 24 kabul, 35 'ret' oyuyla oyla reddedildi. Bayraklı ve Buca'nın adaylarının bir sonraki PM'de kesinleşmesi bekleniyor.

    TİRE VE KİRAZ İYİ PARTİYE BIRAKILMIŞTI

    Aliağa, Kemalpaşa, Kınık'ın CHP'li adayları 16 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Aliağa’da Özcan Durmaz, Kınık’ta Ahmet Özkan, Kemalpaşa’da Rıdvan Karakayalı belirlenmişti. Yapılan ittifak yapılan sonrasında CHP'nin seçimi kazandığı Tire ile AKP'nin elindeki Kiraz İyi Parti'ye bırakılmıştı.

    KESİNLEŞEN İZMİR ADAYLARI:

    İzmir Büyükşehir Belediyesi-Tunç Soyer

    Aliağa-Özcan Durmaz

    Balçova-Mehmet Ali Çalkaya (mevcut belediye başkanı)

    Bayındır-Ufuk Sesli (mevcut belediye başkanı)

    Bergama-İdris Yavuz Yılmaz

    Beydağ-Feridun Yılmazlar

    Bornova-Mustafa İduğ

    Çeşme-Ekrem Oran

    Çiğli-Selim Utku Gümrükçü

    Dikili-Adil Kırgöz

    Foça-Fatih Gürbüz

    Gaziemir-Halil Arda

    Güzelbahçe-Özdem Mustafa İnce (mevcut belediye başkanı)

    Karabağlar-Muhittin Selvitopu (mevcut belediye başkanı)

    Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan

    Karşıyaka-Cemil Tugay

    Kemalpaşa-Rıdvan Kayakayalı

    Kınık-Ahmet Özkan

    Kiraz-İYİ Parti-Mehmet Emin Avşar

    Konak-Abdül Batur

    Menderes-Mustafa Kayalar

    Menemen-Serdar Aksoy

    Narlıdere-Ali Engin

    Ödemiş-Mehmet Eriş

    Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel

    Seferihisar-Yelda Celiloğlu

    Tire-İYİ Parti-Salih Atakan Duran

    Torbalı-Ramazan İsmail Uygur

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